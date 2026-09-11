SAÚDE DA MULHER

Câncer de ovário pode começar com sintomas discretos; veja cinco sinais que merecem atenção

Doença é o câncer ginecológico com maior taxa de mortalidade e muitas vezes é descoberta em estágio avançado; especialistas explicam sintomas, fatores de risco e formas de prevenção

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 12:19

Câncer de ovário pode começar com sintomas discretos; veja cinco sinais que merecem atenção Crédito: Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock

Os cânceres ginecológicos podem apresentar sintomas muito diferentes, e alguns deles começam de forma silenciosa ou com sinais que facilmente são confundidos com problemas comuns. Entre essas doenças, o câncer de ovário merece atenção especial: apesar de não ser o mais incidente entre as mulheres brasileiras, apresenta a maior taxa de mortalidade entre os principais tumores ginecológicos, principalmente porque muitas pacientes recebem o diagnóstico quando a doença já se disseminou pela cavidade abdominal.

Para este ano, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima cerca de 37 mil novos casos de câncer do colo do útero, ovário e corpo do útero (endométrio) no Brasil. São aproximadamente 19,3 mil casos de câncer do colo do útero, 9,7 mil de endométrio e 8 mil de ovário. A oncoginecologista Christiane de Melo Souza, da Croma Oncologia, no Rio de Janeiro, explica que a dificuldade está justamente na falta de sinais específicos nas fases iniciais.

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“O câncer de ovário permanece um dos tumores ginecológicos mais desafiadores porque, nas fases iniciais, geralmente provoca poucos sintomas. Quando eles aparecem, podem ser inespecíficos e confundidos com outras condições”. Por isso, sintomas novos, persistentes ou que estejam piorando, principalmente quando aparecem juntos, devem ser avaliados por um médico.

Veja cinco sinais que podem aparecer no câncer de ovário

1. Inchaço ou aumento do volume abdominal

Uma sensação persistente de barriga inchada ou aumento do volume abdominal pode estar entre os sinais da doença. Isoladamente, o sintoma é comum e pode estar relacionado a diversas condições. O que merece atenção é quando o inchaço é novo, persistente ou progressivo.



2. Dor abdominal ou pélvica

Dores na região abdominal ou pélvica também podem aparecer. Assim como o inchaço, esse não é um sintoma exclusivo do câncer de ovário. Por isso, a persistência ou a evolução do quadro é importante para determinar quando procurar avaliação médica.



3. Saciedade precoce

Sentir-se satisfeita depois de comer uma quantidade menor do que o habitual pode ser outro sinal. Quando a sensação surge de maneira persistente e acompanha outros sintomas, é importante investigar a causa.



4. Aumento da frequência urinária

Passar a sentir necessidade de urinar com mais frequência também pode ocorrer entre os sintomas do câncer de ovário. Novamente, trata-se de uma manifestação que pode ter diversas causas. A orientação é procurar avaliação quando a alteração é nova e não desaparece.



5. Alterações persistentes no intestino

Mudanças no hábito intestinal que permanecem por algum tempo também devem ser observadas. Cansaço e perda de peso sem explicação também podem ocorrer, embora sejam manifestações inespecíficas e associadas a diversas outras condições.



Histórico familiar pode aumentar o risco

O risco de câncer de ovário pode ser maior em mulheres com histórico familiar de determinados tipos de câncer. Casos de câncer de ovário, mama, pâncreas, próstata, endométrio ou intestino, especialmente quando diagnosticados em idades mais jovens, podem indicar a necessidade de aconselhamento e avaliação genética.

Entre as alterações hereditárias mais conhecidas estão as dos genes BRCA1 e BRCA2. Quando uma predisposição genética é identificada, o acompanhamento deve ser individualizado e pode incluir estratégias específicas para redução do risco. “Identificar uma alteração genética permite ir além da avaliação individual. A informação pode orientar medidas de prevenção e acompanhamento para a paciente e também ajudar a identificar familiares que possam ter herdado a mesma alteração”, afirma Christiane.

Câncer do colo do útero tem prevenção diferente

Embora os três principais cânceres ginecológicos atinjam o aparelho genital feminino, as formas de prevenção e rastreamento são diferentes. O câncer do colo do útero está fortemente relacionado à infecção persistente pelo HPV e conta com estratégias eficazes de prevenção, como a vacinação e o rastreamento.

Desde 2025, as recomendações brasileiras indicam o teste molecular para detecção do DNA de tipos oncogênicos do HPV como método primário de rastreamento para pessoas com colo do útero entre 25 e 64 anos que já tenham iniciado a vida sexual. Nos locais onde o teste ainda não está disponível, o Papanicolau permanece como método de rastreamento.

Sangramento após a menopausa é sinal de alerta

O câncer de endométrio, por sua vez, está associado principalmente a fatores como idade mais avançada, obesidade, diabetes, síndrome metabólica e exposição prolongada ao estrogênio. A manutenção do peso, a atividade física regular, uma alimentação equilibrada e o controle de alterações metabólicas podem contribuir para reduzir o risco.

Como não há recomendação de rastreamento rotineiro para pessoas assintomáticas de risco habitual, o reconhecimento dos sintomas ganha importância. O principal sinal de alerta é o sangramento vaginal anormal, incluindo sangramento após a menopausa, fora do período menstrual ou alterações persistentes no fluxo.

Como é feita a investigação

Quando existe suspeita de câncer ginecológico, a investigação pode envolver exame clínico e ginecológico, exames de imagem e biópsia. A análise do material coletado permite confirmar o diagnóstico e identificar características do tumor. Exames moleculares também podem ajudar a compreender a biologia da doença e orientar a escolha do tratamento. Dependendo do tipo e do estágio do câncer, podem ser indicados tratamentos como cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapias-alvo e imunoterapia.

“O tratamento dos cânceres ginecológicos está cada vez mais baseado nas características de cada tumor. Isso permite definir estratégias mais refinadas, considerando não apenas o estágio da doença, mas também seus biomarcadores, as condições clínicas e os objetivos de cada paciente”, destaca a médica.