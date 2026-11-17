DIAGNÓSTICO

Câncer de pâncreas pode ser silencioso; conheça 5 mitos e verdades e os sinais de alerta

Tumor pode provocar alterações no controle da glicose, mas nem todo nódulo pancreático é maligno

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 14:09

Câncer de pâncreas pode causar inchaço no abdômen Crédito: Divulgação

O câncer de pâncreas está entre os tumores de maior letalidade e representa um desafio para a saúde pública. Um dos motivos é a dificuldade de identificação em fases iniciais: a doença pode não provocar sintomas específicos no começo, fazendo com que muitos casos sejam descobertos quando já estão em estágios avançados e as possibilidades de tratamento são mais limitadas.

Nesse cenário, conhecer os sinais de atenção e entender os fatores associados à doença pode ajudar a reconhecer situações que precisam de avaliação médica. Também é importante separar informações comprovadas de ideias equivocadas que circulam sobre o tumor.

Câncer no pâncreas 1 de 3

Confira cinco mitos e verdades sobre o câncer de pâncreas:

1. O câncer de pâncreas tem uma forte conexão com o diabetes

Diabetes e câncer de pâncreas compartilham alguns fatores de risco, como obesidade e envelhecimento. Além disso, o próprio tumor pode provocar alterações no metabolismo da glicose, levando ao aparecimento recente de diabetes ou à piora de um quadro já existente.

Isso não significa, porém, que toda pessoa com diabetes desenvolverá câncer pancreático. A relação entre as duas condições exige atenção, mas não deve ser interpretada como uma associação inevitável.



2. Não existem vacinas autorizadas para tratar o câncer de pâncreas

Até o momento, não há vacinas terapêuticas aprovadas como tratamento padrão para o câncer de pâncreas. Apesar disso, pesquisas clínicas investigam novas estratégias de imunoterapia, incluindo vacinas desenvolvidas para estimular o sistema imunológico a reconhecer e combater as células tumorais.

Essas iniciativas ainda estão em investigação e não representam, atualmente, uma opção de tratamento padrão disponível para os pacientes.



3. Todo tumor no pâncreas é maligno

Existem diferentes tipos de lesões e tumores pancreáticos. Alguns são benignos, enquanto outros podem ser malignos. Também há cistos e alterações que precisam ser avaliados de acordo com suas características.

Por isso, encontrar um nódulo ou cisto no pâncreas não significa necessariamente ter câncer. A avaliação especializada é fundamental para determinar a natureza da lesão e definir se será necessário acompanhamento ou tratamento.



4. Todos os casos de câncer de pâncreas são incuráveis

Embora seja uma doença de alta letalidade, o câncer de pâncreas não é incurável em todos os casos. Quando identificado em estágio inicial e existe possibilidade de remoção cirúrgica completa do tumor, o tratamento pode ter intenção curativa.

As possibilidades terapêuticas e os resultados dependem de fatores como o estágio da doença, o tipo de tumor e as condições clínicas do paciente. Por isso, o diagnóstico em fases iniciais pode fazer diferença nas opções de tratamento.



5. Não há como fazer rastreamento para o câncer de pâncreas

Atualmente, não existe recomendação de rastreamento populacional para pessoas assintomáticas que apresentam risco habitual de desenvolver câncer de pâncreas. Isso significa que não há indicação de realizar exames periódicos em toda a população para procurar a doença.

A situação é diferente para pessoas com histórico familiar relevante, determinadas síndromes genéticas ou outras condições associadas ao risco aumentado. Nesses casos, pode haver indicação de acompanhamento especializado e vigilância periódica.



Brasil deve registrar mais de 13 mil novos casos por ano

Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deverá registrar 13.240 novos casos de câncer de pâncreas por ano entre 2026 e 2028. Em 2024, foram contabilizados 14.379 óbitos pela doença no país. Dados do Observatório do Câncer do A.C.Camargo Cancer Center, referentes ao período de 2000 a 2017, apontam taxas de sobrevida de 49,1% entre pacientes diagnosticados no estágio I e de 24,1% naqueles identificados no estágio II.

Os índices são menores nas fases mais avançadas.Como os sintomas iniciais podem ser inespecíficos, a investigação costuma envolver avaliação clínica e exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética. A biópsia pode ser indicada em situações específicas. No A.C.Camargo, o Programa de Diagnóstico Rápido atende pessoas com suspeita recente de nódulos ou cistos pancreáticos e prevê a realização do diagnóstico e o planejamento terapêutico em até 72 horas.

Quais são os sintomas do câncer de pâncreas?

O pâncreas é uma glândula localizada atrás do estômago e desempenha funções importantes para o organismo. Entre elas estão a produção de enzimas que participam da digestão e de hormônios, como a insulina, responsável pelo controle da glicose no sangue.

Entre os sintomas associados ao câncer de pâncreas estão:

Dor abdominal ou nas costas;

Perda de peso e de apetite sem explicação;

Alterações digestivas;

Pele e olhos amarelados (icterícia);

Urina escura e fezes claras;

Náuseas e vômitos;

Diarreia;

Fadiga e fraqueza.



O aparecimento recente de diabetes ou a piora do controle glicêmico também podem estar relacionados à doença. No entanto, esses sinais não significam necessariamente a presença de um tumor.

Quais são os principais fatores de risco?

Entre os fatores associados ao câncer de pâncreas estão tabagismo, obesidade, envelhecimento, diabetes tipo 2, pancreatite crônica e histórico familiar. Determinadas síndromes genéticas hereditárias também podem aumentar a predisposição à doença.