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Perla Ribeiro
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 12:40
O câncer de próstata pode afetar não apenas a saúde, mas também os planos de paternidade dos homens. Entre 2026 e 2028, o Brasil deve registrar 77.920 novos casos da doença por ano, segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Durante o Novembro Azul, especialistas alertam para um aspecto que nem sempre recebe atenção no momento do diagnóstico: os possíveis impactos dos tratamentos oncológicos sobre a fertilidade masculina.
Embora ter câncer de próstata não signifique necessariamente perder a capacidade de ter filhos, procedimentos como cirurgia, radioterapia e quimioterapia podem provocar alterações temporárias ou permanentes na produção de espermatozoides e na capacidade reprodutiva. Por isso, conversar sobre a preservação da fertilidade antes de iniciar o tratamento é importante para homens que desejam ter filhos no futuro.
O alerta para o câncer de próstata
Uma das principais estratégias é o congelamento de sêmen, que permite armazenar espermatozoides para utilização posterior em técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro (FIV). “Quando um homem recebe o diagnóstico de câncer de próstata, é natural que a prioridade seja o tratamento da doença. No entanto, também é importante conversar sobre os planos de paternidade. Uma das principais estratégias para preservar a possibilidade de ser pai é o congelamento de sêmen”, explica Oscar Duarte, diretor médico do Fertgroup.
Como o tratamento pode afetar a fertilidade masculina?
Os efeitos sobre a capacidade reprodutiva variam conforme o tratamento indicado, as condições de saúde do paciente e a qualidade dos espermatozoides. Algumas intervenções podem comprometer a produção dessas células, enquanto outras interferem no transporte ou na possibilidade de ejaculação.
É possível ter filhos após o tratamento?
Mesmo quando o paciente não consegue congelar o sêmen antes do início do tratamento, isso não significa que todas as possibilidades de paternidade biológica estejam descartadas. Em alguns casos, é possível recuperar espermatozoides diretamente dos testículos e utilizá-los em técnicas de reprodução assistida.
Entre os procedimentos disponíveis estão a aspiração testicular de espermatozoides (TESA) e a extração testicular de espermatozoides (TESE e microTESE). Quando são encontradas células viáveis, elas podem ser utilizadas em tratamentos de fertilização in vitro, geralmente associados à injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI).
A escolha da técnica depende de uma avaliação individualizada, que considera o histórico clínico, o tratamento oncológico realizado e as condições reprodutivas do paciente. Por isso, o acompanhamento conjunto entre oncologistas, urologistas e especialistas em reprodução humana é importante para que o homem conheça as possibilidades de preservação da fertilidade e possa tomar decisões sobre o futuro reprodutivo antes de iniciar o tratamento, sempre que possível.