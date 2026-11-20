PATERNIDADE EM JOGO

Câncer de próstata pode comprometer a fertilidade; veja como preservar a chance de ser pai

Cirurgia, radioterapia, quimioterapia e terapia hormonal podem afetar a capacidade reprodutiva masculina. Congelamento de sêmen antes do tratamento é uma das alternativas para quem deseja ter filhos no futuro

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 12:40

Câncer de próstata pode comprometer a fertilidade; veja como preservar a chance de ser pai Crédito: Freepik

O câncer de próstata pode afetar não apenas a saúde, mas também os planos de paternidade dos homens. Entre 2026 e 2028, o Brasil deve registrar 77.920 novos casos da doença por ano, segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Durante o Novembro Azul, especialistas alertam para um aspecto que nem sempre recebe atenção no momento do diagnóstico: os possíveis impactos dos tratamentos oncológicos sobre a fertilidade masculina.

Embora ter câncer de próstata não signifique necessariamente perder a capacidade de ter filhos, procedimentos como cirurgia, radioterapia e quimioterapia podem provocar alterações temporárias ou permanentes na produção de espermatozoides e na capacidade reprodutiva. Por isso, conversar sobre a preservação da fertilidade antes de iniciar o tratamento é importante para homens que desejam ter filhos no futuro.

O alerta para o câncer de próstata 1 de 9

Uma das principais estratégias é o congelamento de sêmen, que permite armazenar espermatozoides para utilização posterior em técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro (FIV). “Quando um homem recebe o diagnóstico de câncer de próstata, é natural que a prioridade seja o tratamento da doença. No entanto, também é importante conversar sobre os planos de paternidade. Uma das principais estratégias para preservar a possibilidade de ser pai é o congelamento de sêmen”, explica Oscar Duarte, diretor médico do Fertgroup.

Como o tratamento pode afetar a fertilidade masculina?

Os efeitos sobre a capacidade reprodutiva variam conforme o tratamento indicado, as condições de saúde do paciente e a qualidade dos espermatozoides. Algumas intervenções podem comprometer a produção dessas células, enquanto outras interferem no transporte ou na possibilidade de ejaculação.

1. Cirurgia para retirada da próstata

Na prostatectomia radical, procedimento que remove a próstata e as vesículas seminais, o homem deixa de ejacular sêmen. Os testículos podem continuar produzindo espermatozoides, mas a interrupção das vias responsáveis pelo transporte dessas células impede a gravidez por meio de relação sexual.



2. Radioterapia

A radiação utilizada no tratamento pode atingir estruturas relacionadas à reprodução e prejudicar a produção de espermatozoides. Dependendo da dose e da região irradiada, os efeitos podem ser temporários ou permanentes.



3. Quimioterapia

Alguns medicamentos quimioterápicos podem danificar as células responsáveis pela formação dos espermatozoides, reduzindo sua quantidade e qualidade. O risco de infertilidade depende das substâncias utilizadas, das doses administradas e da resposta individual ao tratamento.



4. Terapia hormonal

Indicada em determinados casos para reduzir ou bloquear a ação da testosterona, a terapia hormonal também pode interferir na produção de espermatozoides e na função sexual. A possibilidade de recuperação da fertilidade depende de fatores como o tipo e a duração do tratamento.



É possível ter filhos após o tratamento?

Mesmo quando o paciente não consegue congelar o sêmen antes do início do tratamento, isso não significa que todas as possibilidades de paternidade biológica estejam descartadas. Em alguns casos, é possível recuperar espermatozoides diretamente dos testículos e utilizá-los em técnicas de reprodução assistida.

Entre os procedimentos disponíveis estão a aspiração testicular de espermatozoides (TESA) e a extração testicular de espermatozoides (TESE e microTESE). Quando são encontradas células viáveis, elas podem ser utilizadas em tratamentos de fertilização in vitro, geralmente associados à injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI).