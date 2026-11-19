PREVENÇÃO

Câncer de próstata: por que esperar sintomas para procurar um médico pode ser um risco

Especialista alerta que homens costumam adiar consultas médicas e destaca a importância dos exames preventivos, principalmente a partir dos 45 ou 50 anos.

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 14:01

Câncer de próstata: por que esperar sintomas para procurar um médico pode ser um risco Crédito: Imagem gerada pela IA

Muitos homens passam anos sem procurar um médico e só chegam ao consultório quando algum problema de saúde já está causando desconforto. O comportamento, associado a fatores culturais e ao medo de descobrir uma doença, pode atrasar diagnósticos e comprometer as possibilidades de tratamento.

A preocupação é ainda maior quando se trata do câncer de próstata, que pode não apresentar sintomas nas fases iniciais. No Brasil, a perspectiva é de aproximadamente 77 mil novos casos por ano, segundo o chefe do Serviço de Urologia do Hospital Universitário Professor Edgard Santos, da Universidade Federal da Bahia (Hupes-UFBA/HU Brasil), Lucas Batista.

O alerta para o câncer de próstata 1 de 9

“O homem permanece muitos anos, talvez até uns 40, 45 anos, sem ir para nenhum médico, a não ser que tenha algum tipo de doença”, observa o especialista. Ele compara esse comportamento ao das mulheres, que geralmente começam a frequentar consultórios médicos ainda na adolescência.

A falta de acompanhamento regular pode dificultar a identificação precoce de doenças. No caso do câncer de próstata, porém, a detecção antecipada faz diferença: “Um diagnóstico precoce consegue ter uma cura acima de 90%, 95%”, ressalta Batista.

Quando começar a fazer exames?

De acordo com a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) citada pelo especialista, homens negros ou que tenham pai ou irmão diagnosticado com câncer de próstata devem procurar o urologista a partir dos 45 anos. Para os demais, a recomendação é iniciar o acompanhamento aos 50 anos.

Um dos desafios é que a doença pode se desenvolver sem manifestações perceptíveis no começo. Por isso, não é indicado esperar o aparecimento de sintomas para buscar avaliação médica.

Alterações como jato urinário fraco, necessidade de urinar várias vezes durante a noite, sangue na urina ou no sêmen e dor ou aumento de volume nos testículos exigem investigação. Esses sinais, entretanto, não significam necessariamente câncer de próstata.

Muitos sintomas urinários podem estar relacionados a condições benignas, como a hiperplasia prostática, que também é frequente em homens com mais de 50 anos. Já o câncer de testículo merece atenção especial por atingir principalmente homens jovens. A disfunção erétil também não deve ser ignorada. Em alguns casos, pode funcionar como um sinal precoce de problemas cardiovasculares ou diabetes. A manutenção de hábitos saudáveis e o cuidado com a saúde mental também integram a atenção à saúde masculina.

PSA e toque retal ajudam na investigação

A avaliação da próstata pode incluir dois exames: a dosagem do PSA, proteína produzida pela glândula e identificada por meio de um exame de sangue, e o toque retal. O toque permite ao médico avaliar características da próstata e, segundo Lucas Batista, é um procedimento rápido e indolor. “O exame [de toque] é extremamente rápido, demora 5, 6 segundos, e é indolor”, afirma. O especialista também alerta que um resultado normal de PSA não elimina completamente a possibilidade de câncer. Por isso, a necessidade de investigação deve ser avaliada pelo médico, considerando o histórico e as condições de cada paciente.

Novembro Azul deve durar o ano inteiro

Para Lucas Batista, a conscientização sobre a saúde masculina não pode ficar restrita ao mês de novembro. A proposta é que cada homem estabeleça um período do ano para realizar consultas e exames de rotina. “O correto é que a pessoa transforme algum mês do ano no seu Novembro Azul, aquele mês em que ela pare e faça seus exames de rotina”, sugere. Em Salvador, o Ambulatório de Urologia do Hupes-UFBA funciona de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. O serviço é dividido por áreas de atendimento, incluindo câncer de próstata, medicina sexual, uropediatria, cálculo renal e oncologia.