PREVENÇÃO

Câncer de tireoide: entenda os riscos, sintomas e quando procurar um médico após diagnóstico de Netinho de Paula

Cantor foi diagnosticado com a doença; segundo especialistas, tumor costuma ter bom prognóstico, mas pode atingir estruturas próximas quando não é identificado e tratado

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 14:04

Entenda os riscos, sintomas e quando procurar um médico após diagnóstico de Netinho de Paula Crédito: Reprodução

O diagnóstico de câncer de tireoide do cantor Netinho de Paula chama atenção para uma doença que, embora costume apresentar bom prognóstico quando descoberta precocemente, pode se tornar mais complexa se não for identificada e tratada adequadamente.

A tireoide é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço, com formato semelhante ao de uma borboleta. Ela produz hormônios que ajudam a controlar funções importantes do organismo, como metabolismo, ritmo cardíaco, temperatura corporal e níveis de energia.O câncer surge quando células da glândula passam a se multiplicar de forma descontrolada e formam um tumor.

O tipo mais frequente é o carcinoma papilífero, responsável por entre 50% e 80% dos diagnósticos. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP), a maioria dos casos apresenta bom prognóstico quando a doença é identificada e tratada precocemente.

Quais são os riscos?

Nas fases iniciais, o câncer de tireoide costuma ser silencioso e pode ser descoberto durante exames realizados por outros motivos. Sem diagnóstico e tratamento adequados, porém, o tumor pode crescer e atingir estruturas próximas, como a traqueia e as cordas vocais. Também pode se espalhar para os linfonodos e, em alguns casos, para outros órgãos, tornando o tratamento mais complexo.

“Sem diagnóstico e tratamento adequados, o tumor pode crescer, atingir estruturas próximas, como a traqueia e as cordas vocais, e se espalhar para linfonodos e outros órgãos, o que torna o tratamento mais complexo”, explica a médica Aline Viana, cirurgiã e diretora de comunicação da SBCCP.

Quais são os sinais de alerta?

Um dos principais sinais é o surgimento de um nódulo ou caroço no pescoço, geralmente sem dor.

Outros sintomas que merecem avaliação médica são:

rouquidão ou mudança persistente na voz;

dificuldade para engolir;

dificuldade para respirar;

sensação de pressão ou desconforto no pescoço;

aumento de gânglios, conhecidos como ínguas, na região.



A presença de um nódulo, no entanto, não significa necessariamente câncer. Alterações na tireoide são comuns e a maioria dos nódulos é benigna. Por isso, a orientação é que qualquer alteração seja avaliada por um médico, que poderá determinar se há necessidade de investigação complementar.

Doença é mais comum em mulheres

A estimativa mais recente do Instituto Nacional de Câncer (Inca) aponta 16.450 novos casos de câncer de tireoide no Brasil em 2026. Desse total, cerca de 13,3 mil devem ocorrer em mulheres.Entre elas, o câncer de tireoide representa 5,1% dos casos de câncer e aparece entre os tipos mais incidentes.