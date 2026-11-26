DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS

Câncer: mulheres podem receber benefício do INSS sem cumprir carência de 12 contribuições

Diagnóstico de neoplasia maligna dispensa o período mínimo de contribuição para benefícios por incapacidade

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 05:00

Câncer: mulheres podem receber benefício do INSS sem cumprir carência de 12 contribuições Crédito: (Foto: Ministério da Previdência Social/Gov.br)

O diagnóstico de câncer pode provocar mudanças que vão além da saúde, afetando a rotina profissional, a renda e a segurança financeira das mulheres. Quando a doença compromete a capacidade de trabalhar, as seguradas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem ter direito a benefícios previdenciários mesmo sem cumprir a carência mínima de 12 contribuições mensais exigida em situações comuns.

A dispensa da carência é uma das garantias previstas para casos de neoplasia maligna. Ela permite que mulheres diagnosticadas com câncer solicitem o auxílio por incapacidade temporária ou a aposentadoria por incapacidade permanente sem cumprir o período mínimo de contribuições. Isso não significa, porém, que o benefício seja concedido automaticamente: os demais requisitos legais precisam ser atendidos.

INSS: gestação de alto risco e outras 17 doenças garantem benefício sem carência 1 de 18

O auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, é destinado à segurada que fica impossibilitada de exercer sua atividade profissional por mais de 15 dias consecutivos. Para ter acesso ao benefício, é necessário manter a qualidade de segurada e comprovar a incapacidade para o trabalho por meio de avaliação médico-pericial. O pedido pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pela Central 135.

Já a aposentadoria por incapacidade permanente, anteriormente chamada de aposentadoria por invalidez, pode ser concedida quando a mulher está permanentemente incapacitada para o trabalho e não pode ser reabilitada para exercer outra atividade que garanta sua subsistência. Nesse caso, o diagnóstico de câncer, por si só, não assegura o direito: é preciso comprovar a incapacidade e cumprir as exigências previdenciárias.

Tratamento não é o único critério

O acesso aos benefícios não depende exclusivamente de a paciente estar realizando quimioterapia, radioterapia ou ter passado por cirurgia. O principal critério é o impacto da doença sobre a capacidade de trabalho, inclusive quando as limitações surgem durante o tratamento ou permanecem em razão de complicações posteriores. A avaliação deve considerar as condições individuais de saúde e as exigências da profissão exercida pela segurada.

Para a advogada Carla Benedetti, mestre e doutoranda em Direito pela PUC-SP, conhecer as regras previdenciárias é importante para que mulheres diagnosticadas com câncer saibam como buscar proteção financeira quando precisam se afastar do trabalho. “O diagnóstico de câncer já representa um momento de muitas incertezas. Conhecer os direitos previdenciários é fundamental para que a mulher possa buscar o amparo financeiro previsto em lei quando a doença compromete sua capacidade de trabalho”, afirma.