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Câncer pode garantir auxílio do INSS e saque do FGTS; veja quem tem direito

Diagnóstico não garante afastamento automático, mas pacientes podem ter acesso a benefícios previdenciários e assistenciais; especialista explica as regras e os cuidados para não perder direitos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 10:52

Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS.
Câncer pode garantir auxílio do INSS e saque do FGTS; veja quem tem direito Crédito: (Ilustração, IA, gemini)

O diagnóstico de câncer pode dar direito a benefícios previdenciários e ao saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mesmo para trabalhadores que não completaram 12 meses de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A concessão, porém, depende de critérios específicos, como a manutenção da qualidade de segurado e a comprovação de que a doença ou o tratamento impedem o exercício da atividade profissional.

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar cerca de 77,9 mil novos casos de câncer de próstata por ano até 2028. Aproximadamente 90% dos diagnósticos da doença ocorrem em homens com mais de 55 anos, faixa etária em que muitos ainda estão no mercado de trabalho. Diante do diagnóstico, além das preocupações com a saúde, surgem dúvidas sobre afastamento, renda e estabilidade profissional.

INSS: gestação de alto risco e outras 17 doenças garantem benefício sem carência

Gestação de risco por Imagem: Jihan Nafiaa Zahri | Shutterstock
Hanseníase por SMS de Mesquita/RJ
Tuberculose ativa por Imagem: mi_viri | Shutterstock
Transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental por Reproduçãoo/Canvas
Neoplasia maligna por Freepik
Cegueira por
Cardiopatia grave por Imagem: 19 STUDIO | Shutterstock
Paralisia irreversível e incapacitante por Freepik
Doença de Parkinson por Shutterstock
Espondilite anquilosante por Freepik
Nefropatia grave por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante) por Freepik
Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada por
Hepatopatia grave por Shutterstock
Síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids) por Reprodução
Esclerose Múltipla  por Shutterstock
Acidente vascular encefálico (agudo); por rawpixel.com / Busbus
Abdome agudo cirúrgico por Divulgação
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Gestação de risco por Imagem: Jihan Nafiaa Zahri | Shutterstock

A legislação previdenciária prevê condições especiais para pessoas com câncer, mas o diagnóstico, por si só, não garante o recebimento de benefícios. “O INSS não avalia o diagnóstico em si, mas se a condição clínica ou o tratamento impedem a pessoa de trabalhar”, explica Thais Bertuol Xavier, consultora jurídica do Previdenciarista, plataforma especializada em Direito Previdenciário.

Câncer obriga o trabalhador a se afastar do emprego?

Não. O diagnóstico não determina automaticamente o afastamento. A necessidade de interromper as atividades é avaliada pela perícia médica do INSS, que considera o estágio da doença, os efeitos do tratamento e as exigências da profissão exercida.

Quando a incapacidade para o trabalho ultrapassa 15 dias consecutivos, o trabalhador pode solicitar o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. Para pacientes com câncer, não é exigido o cumprimento da carência mínima de 12 contribuições mensais, desde que a pessoa mantenha a qualidade de segurado e comprove a incapacidade.

Já a aposentadoria por incapacidade permanente é concedida quando a perícia constata que o trabalhador não tem condições de exercer suas atividades de forma permanente e não pode ser reabilitado para outra profissão.

Se o aposentado por incapacidade permanente precisar da assistência contínua de outra pessoa, poderá ter direito a um acréscimo de 25% no valor do benefício, desde que se enquadre nos critérios previstos na legislação.

Quem nunca contribuiu para o INSS pode receber algum benefício?

Mesmo quem nunca contribuiu para a Previdência pode ter direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas).

O benefício garante o pagamento mensal de um salário mínimo à pessoa com deficiência que comprove situação de vulnerabilidade socioeconômica. O câncer, entretanto, não assegura o BPC automaticamente: é necessário demonstrar que a condição provoca impedimentos de longo prazo e atender aos critérios de renda e aos demais requisitos legais.

Entre as exigências está a inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico). O pedido pode ser feito pelos canais digitais do Meu INSS, e a concessão depende de avaliação social e médica.

Quem se curou do câncer continua isento do Imposto de Renda?

A isenção do Imposto de Renda por doença grave, como o câncer, é aplicável aos rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, mas não ao salário de quem continua trabalhando. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a isenção pode ser mantida mesmo quando não há sintomas atuais ou sinais de retorno da doença. Portanto, a ausência de manifestações recentes do câncer não significa, por si só, a perda do direito.

O trabalhador que permanece na ativa, sob regime CLT, não fica isento do imposto sobre o salário por esse motivo. No entanto, pessoas diagnosticadas com câncer podem solicitar o saque do FGTS. O direito também pode ser exercido pelo trabalhador quando o paciente for seu dependente, desde que sejam atendidas as condições legais.

O que fazer após receber o diagnóstico?

A orientação é evitar decisões precipitadas, como pedir demissão ou interromper as contribuições previdenciárias sem antes avaliar as consequências. Também é importante reunir documentos médicos que detalhem o diagnóstico, o tratamento e as limitações para o exercício da atividade profissional.

“Tomar decisões na urgência do diagnóstico, como pedir demissão ou parar de contribuir para a Previdência, pode custar caro no futuro. O recomendável é manter os pagamentos em dia, reunir laudos que descrevam detalhadamente as limitações para a rotina de trabalho e requerer o benefício o quanto antes”, orienta Thais Bertuol Xavier.

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