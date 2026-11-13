BENEFÍCIO

Câncer pode garantir auxílio do INSS e saque do FGTS; veja quem tem direito

Diagnóstico não garante afastamento automático, mas pacientes podem ter acesso a benefícios previdenciários e assistenciais; especialista explica as regras e os cuidados para não perder direitos

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 10:52

Câncer pode garantir auxílio do INSS e saque do FGTS; veja quem tem direito Crédito: (Ilustração, IA, gemini)

O diagnóstico de câncer pode dar direito a benefícios previdenciários e ao saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mesmo para trabalhadores que não completaram 12 meses de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A concessão, porém, depende de critérios específicos, como a manutenção da qualidade de segurado e a comprovação de que a doença ou o tratamento impedem o exercício da atividade profissional.

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar cerca de 77,9 mil novos casos de câncer de próstata por ano até 2028. Aproximadamente 90% dos diagnósticos da doença ocorrem em homens com mais de 55 anos, faixa etária em que muitos ainda estão no mercado de trabalho. Diante do diagnóstico, além das preocupações com a saúde, surgem dúvidas sobre afastamento, renda e estabilidade profissional.

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A legislação previdenciária prevê condições especiais para pessoas com câncer, mas o diagnóstico, por si só, não garante o recebimento de benefícios. “O INSS não avalia o diagnóstico em si, mas se a condição clínica ou o tratamento impedem a pessoa de trabalhar”, explica Thais Bertuol Xavier, consultora jurídica do Previdenciarista, plataforma especializada em Direito Previdenciário.

Câncer obriga o trabalhador a se afastar do emprego?

Não. O diagnóstico não determina automaticamente o afastamento. A necessidade de interromper as atividades é avaliada pela perícia médica do INSS, que considera o estágio da doença, os efeitos do tratamento e as exigências da profissão exercida.

Quando a incapacidade para o trabalho ultrapassa 15 dias consecutivos, o trabalhador pode solicitar o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. Para pacientes com câncer, não é exigido o cumprimento da carência mínima de 12 contribuições mensais, desde que a pessoa mantenha a qualidade de segurado e comprove a incapacidade.

Já a aposentadoria por incapacidade permanente é concedida quando a perícia constata que o trabalhador não tem condições de exercer suas atividades de forma permanente e não pode ser reabilitado para outra profissão.

Se o aposentado por incapacidade permanente precisar da assistência contínua de outra pessoa, poderá ter direito a um acréscimo de 25% no valor do benefício, desde que se enquadre nos critérios previstos na legislação.

Quem nunca contribuiu para o INSS pode receber algum benefício?

Mesmo quem nunca contribuiu para a Previdência pode ter direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas).

O benefício garante o pagamento mensal de um salário mínimo à pessoa com deficiência que comprove situação de vulnerabilidade socioeconômica. O câncer, entretanto, não assegura o BPC automaticamente: é necessário demonstrar que a condição provoca impedimentos de longo prazo e atender aos critérios de renda e aos demais requisitos legais.

Entre as exigências está a inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico). O pedido pode ser feito pelos canais digitais do Meu INSS, e a concessão depende de avaliação social e médica.

Quem se curou do câncer continua isento do Imposto de Renda?

A isenção do Imposto de Renda por doença grave, como o câncer, é aplicável aos rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, mas não ao salário de quem continua trabalhando. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a isenção pode ser mantida mesmo quando não há sintomas atuais ou sinais de retorno da doença. Portanto, a ausência de manifestações recentes do câncer não significa, por si só, a perda do direito.

O trabalhador que permanece na ativa, sob regime CLT, não fica isento do imposto sobre o salário por esse motivo. No entanto, pessoas diagnosticadas com câncer podem solicitar o saque do FGTS. O direito também pode ser exercido pelo trabalhador quando o paciente for seu dependente, desde que sejam atendidas as condições legais.

O que fazer após receber o diagnóstico?

A orientação é evitar decisões precipitadas, como pedir demissão ou interromper as contribuições previdenciárias sem antes avaliar as consequências. Também é importante reunir documentos médicos que detalhem o diagnóstico, o tratamento e as limitações para o exercício da atividade profissional.