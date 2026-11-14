SAÚDE

Canetas emagrecedoras para o verão? Médico alerta: ‘A pílula mágica não existe’

Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, alerta para riscos do uso indiscriminado, efeitos colaterais e falta de acompanhamento médico; especialista já atendeu mais de 50 mil pacientes com obesidade

Jorge Gauthier

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 05:00

Durval Ribas Crédito: Divulgação

Perder cinco quilos para o verão, caber naquela roupa ou chegar à próxima festa com o corpo desejado. O que para muita gente parece uma meta simples virou motivo para recorrer a medicamentos desenvolvidos para tratar doenças como diabetes e obesidade. A popularização das canetas emagrecedoras, porém, trouxe um efeito colateral que preocupa especialistas: a banalização de um tratamento médico.

“É um processo de banalização”, alerta o médico Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN). Em entrevista ao CORREIO durante o XXX Congresso Brasileiro de Nutrologia, o especialista criticou o uso desses medicamentos por quem busca perder poucos quilos por razões estéticas e chamou a atenção para os riscos da automedicação, das complicações clínicas e da falta de acompanhamento profissional.

Durval Ribas - canetas emagrecedoras 1 de 16

Com experiência no atendimento a mais de 50 mil pacientes com obesidade, Ribas Filho também discutiu os desafios para a incorporação das canetas emagrecedoras ao Sistema Único de Saúde (SUS), a circulação de produtos irregulares, a desinformação nas redes sociais e a dificuldade de manter o peso perdido. Para ele, a questão vai muito além da balança: é preciso reconhecer a obesidade como uma doença crônica, que exige cuidado contínuo e tratamento individualizado.

Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Fundação Padre Albino (FAMECA/UNIFIPA), Durval Ribas Filho é mestre e doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Atua nas áreas de Nutrologia, Endocrinologia e Clínica Médica, é professor de Nutrologia na FAMECA/UNIFIPA e coordenador científico nacional do Curso Nacional de Nutrologia (CNNUTRO), da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), entidade da qual é presidente. Com experiência no atendimento a mais de 50 mil pacientes com obesidade, também possui reconhecimento internacional, sendo *Fellow* da The Obesity Society, nos Estados Unidos, e membro titular da Endocrine Society.

Canetas emagrecedoras e uso indiscriminado

CORREIO — As canetas emagrecedoras foram desenvolvidas inicialmente para tratar o diabetes e ganharam espaço no tratamento da obesidade. Como a comunidade médica avalia esse uso atualmente? É possível separar quem utiliza o medicamento para tratar a obesidade de quem busca apenas emagrecer por motivos estéticos?

Durval Ribas Filho — As canetas emagrecedoras, como são chamados os agonistas incretínicos, representam uma revolução na terapia contra a obesidade. Inicialmente, esses medicamentos foram desenvolvidos para o tratamento do diabetes, e depois se observou que também promoviam perda de peso.

A descoberta é importante, mas estamos vivendo um processo de banalização que a própria ciência talvez não imaginasse que aconteceria dessa forma. Historicamente, a obesidade nunca foi tratada com a mesma seriedade de outras doenças. Muitas pessoas ainda a enxergam como um problema estético.

É comum encontrar pacientes que procuram atendimento porque viram um vizinho perder peso e decidiram utilizar o mesmo medicamento. Isso dificilmente aconteceria com um remédio para diabetes: as pessoas não costumam pegar a medicação de alguém com a doença para começar a tomá-la por conta própria.

O problema é que a obesidade continua sendo banalizada, inclusive por quem busca perder apenas dois, três ou cinco quilos. Estamos falando de medicamentos que precisam de indicação adequada e acompanhamento profissional.

CORREIO — Quais são os principais riscos do uso indiscriminado dessas canetas?

Durval Ribas Filho — Entre os efeitos adversos estão náuseas, vômitos, refluxo e constipação intestinal. Também existe preocupação com a pancreatite, uma complicação potencialmente grave.

Recentemente, atendi uma paciente que estava em acompanhamento médico e apresentou alterações em exames laboratoriais. Diante dos resultados, a conduta foi suspender o medicamento e avaliar o quadro.

Agora, imagine o que pode acontecer com alguém que utiliza essas substâncias sem acompanhamento. A pessoa pode desenvolver complicações e não procurar atendimento ou não relacionar os sintomas ao medicamento.

As pessoas ficam sabendo que alguém perdeu dez, 20 ou 30 quilos, mas nem sempre conhecem os casos de pacientes que tiveram complicações e precisaram ser internados. Essa é uma das consequências da banalização.

CORREIO — Já existem dados suficientes para dimensionar os efeitos adversos e as mortes relacionadas a esses medicamentos?

Durval Ribas Filho — Como se trata de terapias relativamente recentes em muitos lugares, ainda existem limitações nos dados disponíveis, especialmente em determinados países. Durante a entrevista, mencionei relatos de 13 mortes no Reino Unido. É importante, porém, distinguir relatos de eventos adversos de casos em que a relação causal com o medicamento foi efetivamente estabelecida.

O número de pessoas que utilizam essas substâncias é muito grande, e precisamos acompanhar os resultados com seriedade. Ainda temos muito a aprender sobre os efeitos do uso prolongado e sobre as complicações que podem surgir.

Quem deve usar canetas emagrecedoras?

CORREIO — Temos observado profissionais recomendando canetas emagrecedoras para quem deseja perder peso rapidamente, inclusive cinco quilos antes do verão. Para quem esses medicamentos são realmente indicados?

Durval Ribas Filho — Essa é justamente a questão. As pessoas precisam entender que estamos falando de medicamentos, não de produtos estéticos.

A indicação deve considerar o quadro clínico, o índice de massa corporal, as doenças associadas e os benefícios e riscos do tratamento. Não faz sentido utilizar uma medicação dessa natureza apenas para perder dois, três ou cinco quilos por razões estéticas, sem uma indicação clínica.

A obesidade é uma doença grave e está associada a diversas comorbidades. Quando tratamos adequadamente a condição, podemos contribuir para melhorar a pressão arterial, o diabetes e outros problemas relacionados à saúde.

CORREIO — Qual é o papel do índice de massa corporal (IMC) na indicação desses medicamentos?

Durval Ribas Filho — Em determinadas indicações, considera-se um IMC a partir de 30 ou a partir de 27 quando existem comorbidades relacionadas ao excesso de peso. Os critérios exatos dependem do medicamento e de sua indicação aprovada.

O mais importante é que o profissional avalie cada paciente individualmente. Não podemos transformar um critério clínico em justificativa para que qualquer pessoa utilize um medicamento para emagrecer.

O que acontece quando o paciente interrompe o tratamento?

CORREIO — Muitas pessoas utilizam as canetas para emagrecer rapidamente e depois interrompem o tratamento. O que acontece com o peso após a suspensão?

Durval Ribas Filho — O grande desafio não é apenas perder peso, mas manter o peso perdido.

Nosso organismo possui mecanismos fisiológicos que favorecem a conservação das reservas de energia. Quando uma pessoa emagrece, podem ocorrer alterações que aumentam a fome e favorecem a recuperação do peso.

Por isso, é importante que o paciente entenda desde o início que a obesidade é uma doença crônica. Não podemos imaginar que uma pessoa vai utilizar o medicamento durante o verão, perder peso, interromper o tratamento e necessariamente manter o resultado.

CORREIO — Isso significa que o paciente terá de utilizar a medicação pelo resto da vida?

Durval Ribas Filho — A obesidade é uma doença crônica e pode exigir tratamento prolongado. A necessidade e a duração do uso dos medicamentos dependem de cada caso, da resposta ao tratamento, dos riscos e da avaliação médica.

O que não podemos fazer é interromper o tratamento por conta própria, sem planejamento e sem acompanhamento. A recuperação do peso é uma possibilidade que precisa ser considerada.

Ainda precisamos de mais evidências sobre diferentes estratégias de manutenção do peso após a perda ponderal e sobre a melhor maneira de conduzir a interrupção dos medicamentos em cada situação.

Canetas emagrecedoras manipuladas e produtos irregulares

CORREIO — A banalização também está relacionada à circulação de medicamentos manipulados e produtos irregulares. Como lidar com esse problema?

Durval Ribas Filho — É um grande desafio. Precisamos diferenciar as preparações realizadas de acordo com as normas sanitárias dos produtos irregulares, sem garantia de procedência, qualidade ou conservação.

A manipulação de medicamentos pode ter aplicações específicas, conforme as regras aplicáveis. Mas isso não significa que qualquer substância possa ser manipulada ou comercializada livremente.

Um dos problemas é a entrada de produtos por fronteiras sem que haja garantias adequadas de armazenamento e transporte. Alguns medicamentos injetáveis exigem condições específicas de conservação, inclusive controle de temperatura.

Já atendi pacientes que utilizavam produtos em embalagens inadequadas. Isso levanta preocupações sobre contaminação e segurança.

Estamos diante de um desafio sanitário. É necessário fiscalizar, informar a população e garantir que os medicamentos utilizados tenham procedência e condições adequadas de conservação.

CORREIO — A retatrutida também desperta interesse antes de uma eventual aprovação. Qual é o risco dessa procura?

Durval Ribas Filho — Existe uma ansiedade muito grande por novidades. As pessoas ouvem falar de uma substância e passam a acreditar que já podem utilizá-la, mesmo sem que ela esteja aprovada para comercialização.

É fundamental verificar a situação regulatória de cada medicamento. Não podemos tratar uma substância em investigação como se já fosse uma terapia aprovada e disponível para uso rotineiro.

A desinformação faz com que as pessoas assumam riscos desnecessários, especialmente quando procuram produtos fora dos canais regulares.

Canetas emagrecedoras podem ser incorporadas ao SUS?

CORREIO — Considerando a banalização desses medicamentos, como seria possível incorporá-los ao Sistema Único de Saúde (SUS) de maneira segura, garantindo que cheguem a quem realmente precisa?

Durval Ribas Filho — Vejo essa incorporação como um desafio muito grande neste momento, principalmente pelo custo dos medicamentos e pelo número de pessoas que poderiam se beneficiar.

A obesidade atinge uma parcela expressiva da população. Quando pensamos em oferecer essas terapias em larga escala, precisamos considerar os recursos necessários não apenas para comprar os medicamentos, mas também para garantir consultas, exames, acompanhamento e continuidade do tratamento.

Mesmo quando há redução de preço, isso não significa que o acesso universal seja financeiramente viável de imediato.

Se houver incorporação ao SUS, será necessário estabelecer critérios claros de indicação e garantir acompanhamento médico. Não basta fornecer o medicamento sem uma estrutura capaz de monitorar os pacientes.

CORREIO — Com a chegada de novas versões e a redução de preços de algumas substâncias, esse cenário pode mudar?

Durval Ribas Filho — A redução de preços pode ampliar o acesso, mas não elimina as dificuldades. É necessário avaliar os custos, a demanda e os resultados clínicos.

A indústria farmacêutica está investindo muito nesse mercado, justamente porque o número de pessoas com excesso de peso é elevado. Novos medicamentos e combinações terapêuticas poderão surgir.

Mas não existe uma injeção mágica. Precisamos entender que a obesidade exige tratamento contínuo e individualizado.

Desinformação nas redes sociais

CORREIO — Como combater a desinformação nas redes sociais, especialmente quando pessoas sem qualificação se apresentam como especialistas e divulgam orientações sobre medicamentos para emagrecer?

Durval Ribas Filho — É muito difícil porque, muitas vezes, a versão de um fato científico consegue ser mais convincente do que o próprio fato científico.

Uma pessoa pode falar com segurança, ter uma imagem atraente e transmitir uma informação falsa de maneira convincente. Quando um cientista apresenta evidências para corrigir aquela informação, parte do público já acredita na primeira versão.

Esse é um desafio enorme, especialmente em países com populações grandes e acesso amplo às redes sociais.

Precisamos divulgar informações responsáveis e reforçar a importância da avaliação médica. A imprensa tem um papel fundamental nesse processo, porque pode ajudar a esclarecer o que é comprovado cientificamente e o que é apenas uma promessa.

CORREIO — A inteligência artificial também pode contribuir para esse problema quando fornece orientações sobre medicamentos e dosagens?

Durval Ribas Filho — A inteligência artificial é mais um desafio. As pessoas podem buscar informações e receber respostas sem compreender as limitações dessas ferramentas ou a necessidade de uma avaliação individual.

Uma orientação genérica não substitui uma consulta médica. A escolha de um medicamento, sua dose e o acompanhamento dependem de fatores clínicos que precisam ser avaliados por um profissional habilitado.

Qual é a importância da alimentação e da atividade física?

CORREIO — Quando o paciente tem indicação para utilizar uma caneta emagrecedora, qual é a importância da alimentação, da atividade física e do acompanhamento nutricional?

Durval Ribas Filho — O tratamento da obesidade não se resume ao medicamento. A abordagem precisa incluir plano alimentar, atividade física, mudanças comportamentais, qualidade do sono e acompanhamento das condições de saúde.

Também considero importantes as conexões sociais e a espiritualidade, que podem contribuir para o bem-estar e para o cuidado integral.

O paciente precisa ser acolhido. Durante muito tempo, a obesidade foi tratada como se fosse resultado exclusivo de falta de atividade física ou de alimentação inadequada. Essa visão simplifica uma condição complexa e contribui para a discriminação.

Existem fatores genéticos, metabólicos e ambientais envolvidos. Por isso, precisamos compreender a obesidade como uma doença e oferecer um tratamento individualizado.

CORREIO — O uso das canetas pode provocar perda de massa muscular? Como evitar esse problema?

Durval Ribas Filho — A composição corporal precisa ser acompanhada durante o emagrecimento. Não basta observar apenas o número na balança: também é importante avaliar a preservação da massa muscular.

A alimentação adequada, a atividade física e o acompanhamento profissional fazem parte dessa estratégia. Em pacientes idosos, a atenção precisa ser ainda maior, porque já pode existir perda de massa muscular relacionada à idade.

O tratamento deve buscar benefícios para a saúde, e não apenas uma redução rápida do peso.

Qual é a relação entre microbiota intestinal e obesidade?

CORREIO — Como a microbiota intestinal interfere no emagrecimento de quem utiliza essas terapias?

Durval Ribas Filho — A microbiota intestinal tem uma relação importante com o metabolismo e com o excesso de peso. A obesidade também está associada a processos inflamatórios, e o ambiente intestinal é um dos aspectos estudados nesse contexto.

Por isso, considero que o tratamento da obesidade com uma única intervenção pode ser insuficiente. O medicamento pode fazer parte da estratégia, mas é necessário avaliar o conjunto de fatores relacionados à saúde do paciente.

A alimentação é importante nesse processo, e a necessidade de probióticos ou de outras intervenções deve ser avaliada individualmente.

CORREIO — O consumo de iogurte natural pode ajudar?

Durval Ribas Filho — O iogurte natural sem açúcar pode contribuir para a ingestão de microrganismos associados à saúde intestinal, dependendo do produto. É uma opção alimentar que pode fazer parte de uma dieta equilibrada.

Mas não devemos tratar um único alimento como solução para a obesidade. O cuidado precisa considerar a alimentação como um todo e as necessidades de cada pessoa.

As canetas emagrecedoras vão substituir a cirurgia bariátrica?

CORREIO — O uso desses medicamentos tem reduzido a procura pela cirurgia bariátrica?

Durval Ribas Filho — Tenho observado uma redução na procura pela cirurgia entre os pacientes que acompanho. Antes, eu elaborava laudos para dois ou três pacientes por semana; atualmente, essa frequência diminuiu bastante na minha experiência clínica.

Mas isso não significa que as canetas vão substituir completamente a cirurgia bariátrica.

Existem pacientes com obesidade grave para os quais a cirurgia continua sendo uma alternativa importante. A escolha do tratamento depende do quadro clínico, do grau de obesidade e da resposta às terapias disponíveis.

CORREIO — Então, a cirurgia bariátrica ainda pode proporcionar resultados diferentes dos medicamentos?

Durval Ribas Filho — Sim. Os resultados dependem do perfil do paciente e da intervenção utilizada. Para algumas pessoas, a cirurgia pode proporcionar uma perda de peso maior do que a obtida com os medicamentos disponíveis.

Não podemos afirmar que uma única abordagem será adequada para todos. O tratamento precisa ser individualizado e considerar os riscos, os benefícios e as necessidades de cada paciente.

Qual é o perfil de quem mais utiliza as canetas emagrecedoras?

CORREIO — Existe uma faixa etária ou um gênero com maior adesão ou melhores resultados com esses medicamentos?

Durval Ribas Filho — É necessário diferenciar a frequência de uso dos resultados clínicos. A escolha do tratamento depende das características de cada paciente, e não apenas da idade ou do gênero.

Nos idosos, por exemplo, precisamos ter atenção especial à preservação da massa muscular, porque a perda de massa magra pode aumentar o risco de quedas e fraturas.

Já entre crianças e adolescentes, a utilização desses medicamentos exige critérios específicos e acompanhamento especializado. Não podemos incentivar o emagrecimento rápido nessa população sem uma avaliação adequada.

CORREIO — Qual é, então, a principal mensagem para quem pensa em utilizar uma caneta emagrecedora?

Durval Ribas Filho — A principal mensagem é que a obesidade é uma doença crônica e precisa ser tratada com seriedade. Os medicamentos representam um avanço importante, mas não substituem o acompanhamento médico, a alimentação adequada, a atividade física e as mudanças de comportamento.

A banalização é perigosa porque faz com que as pessoas enxerguem essas substâncias como soluções simples para perder alguns quilos. Precisamos combater a desinformação e garantir que o tratamento seja feito com responsabilidade.