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Canetas emagrecedoras podem causar queda de cabelo? Médico explica

Perda rápida de peso e redução da ingestão de nutrientes podem provocar uma queda temporária dos fios

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:44

Caneta emagrecedora
Caneta emagrecedora Crédito: Magnific

A queda de cabelo está entre as preocupações de quem usa canetas emagrecedoras para tratar obesidade ou sobrepeso. Segundo o médico Wesley Bernardo da Silva, da clínica Novofio Salvador, o medicamento não costuma ser a causa direta do problema. A perda acelerada de peso e as mudanças na alimentação durante o tratamento podem afetar o ciclo dos fios.

O quadro mais comum, explica o especialista, é o eflúvio telógeno: uma queda temporária de cabelo que pode ocorrer após um período de estresse físico ou metabólico. “Quando a pessoa perde muito peso em pouco tempo, o organismo pode entender esse processo como uma situação de estresse. A redução da ingestão alimentar também pode levar à deficiência de proteínas, ferro, zinco, vitaminas e outros nutrientes importantes para a formação e manutenção dos fios”, afirma.

Nessas circunstâncias, mais fios podem entrar na fase de queda antes do esperado. O efeito pode surgir semanas ou meses depois de uma perda significativa de peso, em meio às alterações metabólicas e hormonais do emagrecimento.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo

Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução
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A queda de cabelo tem sido relatada como efeito adverso por Reprodução
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Um estudo recente mostrou que os medicamentos podem prejudicar o botox por Shutterstock
Efeitos colaterais comuns na pele são aparência envelhecida e flacidez no rosto por Reprodução
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Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução

“É importante entender que, muitas vezes, não estamos diante de uma queda provocada diretamente pela caneta, mas de uma resposta do organismo à perda de peso rápida. O cabelo é uma estrutura que não é considerada prioritária pelo corpo em situações de estresse ou de deficiência nutricional. Por isso, alterações na alimentação e no metabolismo podem se refletir nos fios”, diz Wesley, que é pós-graduado em tricologia e transplante capilar.

Embora geralmente passageira, a queda deve ser avaliada quando for intensa, persistir ou vier acompanhada de outros sintomas. A investigação médica pode identificar carências nutricionais, alterações hormonais ou outras causas. Wesley recomenda acompanhamento com endocrinologista e nutricionista durante o emagrecimento e, se houver queixa capilar, avaliação de um especialista em cabelos.

A Novofio Salvador é especializada em diagnóstico e tratamento da queda de cabelo e de diferentes tipos de alopecia. A clínica também realiza transplantes capilares, de barba e de sobrancelhas.

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