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Canetas emagrecedoras podem causar queda de cabelo? Médico explica

Perda rápida de peso e redução da ingestão de nutrientes podem provocar uma queda temporária dos fios

Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:44

Caneta emagrecedora Crédito: Magnific

A queda de cabelo está entre as preocupações de quem usa canetas emagrecedoras para tratar obesidade ou sobrepeso. Segundo o médico Wesley Bernardo da Silva, da clínica Novofio Salvador, o medicamento não costuma ser a causa direta do problema. A perda acelerada de peso e as mudanças na alimentação durante o tratamento podem afetar o ciclo dos fios.

O quadro mais comum, explica o especialista, é o eflúvio telógeno: uma queda temporária de cabelo que pode ocorrer após um período de estresse físico ou metabólico. “Quando a pessoa perde muito peso em pouco tempo, o organismo pode entender esse processo como uma situação de estresse. A redução da ingestão alimentar também pode levar à deficiência de proteínas, ferro, zinco, vitaminas e outros nutrientes importantes para a formação e manutenção dos fios”, afirma.

Nessas circunstâncias, mais fios podem entrar na fase de queda antes do esperado. O efeito pode surgir semanas ou meses depois de uma perda significativa de peso, em meio às alterações metabólicas e hormonais do emagrecimento.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo 1 de 7

“É importante entender que, muitas vezes, não estamos diante de uma queda provocada diretamente pela caneta, mas de uma resposta do organismo à perda de peso rápida. O cabelo é uma estrutura que não é considerada prioritária pelo corpo em situações de estresse ou de deficiência nutricional. Por isso, alterações na alimentação e no metabolismo podem se refletir nos fios”, diz Wesley, que é pós-graduado em tricologia e transplante capilar.

Embora geralmente passageira, a queda deve ser avaliada quando for intensa, persistir ou vier acompanhada de outros sintomas. A investigação médica pode identificar carências nutricionais, alterações hormonais ou outras causas. Wesley recomenda acompanhamento com endocrinologista e nutricionista durante o emagrecimento e, se houver queixa capilar, avaliação de um especialista em cabelos.