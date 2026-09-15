NUTRIÇÃO

Canetas emagrecedoras podem deixar a alimentação pobre; veja 6 nutrientes que merecem atenção

Estudos apontam inadequações nutricionais em parte dos usuários de medicamentos como semaglutida e tirzepatida; nutricionista explica quais nutrientes podem exigir maior atenção

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 15:05

Canetas emagrecedoras podem deixar a alimentação pobre; veja 6 nutrientes que merecem atenção Crédito: Imagem: monticello | Shutterstock

Medicamentos como semaglutida, liraglutida e tirzepatida transformaram o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. Mas, com a redução do apetite provocada por esses medicamentos, alguns pacientes podem passar a consumir menos alimentos e, consequentemente, ter mais dificuldade para atingir as necessidades de determinados nutrientes.

De acordo com a nutricionista Adriana Stavro, estudos recentes começam a chamar atenção para esse aspecto do tratamento. Um grande estudo retrospectivo que acompanhou 461.382 adultos que iniciaram o uso de agonistas de GLP-1 identificou algum diagnóstico de deficiência nutricional em quase 13% dos pacientes nos primeiros seis meses. Em 12 meses, o percentual chegou a 22,4%.

Principais nutrientes e quais alimentos os possuem 1 de 22

A vitamina D foi a deficiência mais frequentemente identificada: apareceu em 7,5% dos pacientes aos seis meses e em 13,6% após um ano. Já a anemia nutricional foi a complicação relacionada às deficiências mais frequente, registrada em 2,1% dos pacientes aos seis meses e em 4% após 12 meses. Os números, segundo Adriana, reforçam a importância de acompanhar não apenas a perda de peso durante o tratamento, mas também a qualidade e a quantidade da alimentação.

Comer menos pode significar consumir menos nutrientes

A redução do apetite pode fazer com que o paciente diminua consideravelmente o volume de alimentos ingeridos. Para Adriana, isso merece atenção porque uma alimentação menor em quantidade também pode acabar fornecendo menos proteínas, vitaminas e minerais. Outro estudo citado pela nutricionista, publicado em 2025, avaliou a alimentação de usuários de agonistas de GLP-1 por meio de registros alimentares de três dias. A ingestão média registrada foi de 863 mg de cálcio, 266 mg de magnésio e 12,1 mg de ferro por dia, valores abaixo das referências utilizadas pelos pesquisadores.

Adriana ressalta, porém, que é importante fazer uma distinção: ingerir menos de um nutriente do que o recomendado não significa necessariamente ter uma deficiência nutricional. Estudos de ingestão alimentar identificam um consumo abaixo das recomendações, mas não diagnosticam, sozinhos, uma deficiência. Segundo a especialista, quando a ingestão insuficiente permanece por muito tempo, ela pode contribuir para a redução dos estoques corporais e, dependendo do nutriente e das características de cada pessoa, favorecer o desenvolvimento de uma deficiência.

Semaglutida pode estar relacionada à absorção de ferro?

A nutricionista também destaca um estudo piloto publicado em 2025 que investigou especificamente a absorção de ferro em pessoas com diabetes tipo 2 tratadas com semaglutida. Os pesquisadores fizeram um teste oral de absorção de ferro antes do início do tratamento e repetiram a avaliação depois de 10 semanas de uso do medicamento.

Segundo os resultados apresentados no estudo, a resposta do ferro sérico ao teste foi significativamente menor após o tratamento com semaglutida. Em 17,6% dos participantes, a resposta foi reduzida em pelo menos 30% em relação à avaliação inicial. O resultado chama atenção, mas o trabalho é um estudo piloto. Portanto, os dados não significam que todos os usuários de semaglutida terão redução da absorção de ferro ou desenvolverão deficiência do mineral.

Veja 6 nutrientes que merecem atenção

1. Ferro

Segundo Adriana, o ferro merece atenção porque é essencial para a formação da hemoglobina e o transporte de oxigênio pelo organismo. O mineral está presente em alimentos como carnes, vísceras, feijão, lentilha, grão-de-bico, tofu, sementes e cereais fortificados. De acordo com a especialista, a deficiência de ferro pode provocar cansaço, fraqueza e queda de cabelo. Quando evolui para anemia ferropriva, podem aparecer ainda palidez, falta de ar aos esforços e redução da capacidade física.



2. Vitamina D

A vitamina D foi o nutriente cuja deficiência apareceu com maior frequência no grande estudo retrospectivo citado pela nutricionista. Adriana explica que poucos alimentos apresentam naturalmente quantidades significativas da vitamina. Entre as fontes estão peixes gordurosos, gema de ovo e alimentos fortificados.

A produção pela pele após exposição à radiação UVB também representa uma importante fonte para o organismo. Segundo a especialista, a vitamina D participa da absorção de cálcio e fósforo, mineralização óssea e função muscular. A deficiência muitas vezes não apresenta sintomas. Em casos mais acentuados ou prolongados, porém, pode causar fraqueza muscular, dor óssea e osteomalácia e contribuir para maior risco de quedas e fraturas, especialmente em pessoas mais velhas.



3. Cálcio

O cálcio é outro nutriente que pode exigir atenção quando a quantidade de alimentos consumida diminui. Segundo Adriana, leite, iogurte e queijos estão entre as principais fontes alimentares, assim como bebidas vegetais fortificadas, sardinha com espinha, couve e brócolis. O mineral participa da saúde óssea, da contração muscular e da função neuromuscular.

Uma ingestão insuficiente durante períodos prolongados pode favorecer a perda de massa óssea e aumentar o risco de osteoporose e fraturas, especialmente quando também existe deficiência de vitamina D.



4. Magnésio

Encontrado em castanhas, sementes, leguminosas, cereais integrais e vegetais verde-escuros, o magnésio participa de centenas de reações enzimáticas. De acordo com a nutricionista, o mineral está envolvido no metabolismo energético, na função muscular e no funcionamento do sistema nervoso.

A deficiência pode provocar fraqueza, fadiga, tremores e câimbras, além de outras alterações neuromusculares. Em situações graves, pode haver alterações do ritmo cardíaco e convulsões.



5. Tiamina (vitamina B1)

A tiamina, ou vitamina B1, está presente em cereais integrais e fortificados, leguminosas, sementes, castanhas e carne suína. Adriana explica que ela é fundamental para o metabolismo energético e o funcionamento do sistema nervoso.

Embora não esteja entre as deficiências mais frequentes identificadas nos estudos com agonistas de GLP-1, a atenção deve ser maior em pacientes que apresentam ingestão alimentar muito reduzida ou episódios persistentes de náuseas e vômitos. Segundo a especialista, a deficiência grave pode provocar alterações neurológicas e cardiovasculares.



6. Vitamina B12

A vitamina B12 é encontrada principalmente em carnes, peixes, ovos, leite e derivados, além de alimentos fortificados. Segundo Adriana, o nutriente é necessário para a formação das células sanguíneas e para o funcionamento adequado do sistema nervoso. A deficiência pode provocar anemia megaloblástica, fadiga, formigamento, alterações de sensibilidade e outros sintomas neurológicos.



Ingestão inadequada não é o mesmo que deficiência

Adriana reforça que essa diferença é fundamental para interpretar os estudos sobre alimentação e uso de medicamentos para emagrecimento. Uma pessoa pode consumir menos ferro, cálcio ou magnésio do que o recomendado sem necessariamente apresentar uma deficiência diagnosticada. O diagnóstico depende de outros elementos, que podem incluir avaliação clínica e exames laboratoriais, quando indicados.

Além disso, diferentes estudos utilizam métodos distintos. Alguns analisam registros alimentares, enquanto outros investigam marcadores laboratoriais ou diagnósticos de deficiência. Por isso, os resultados não devem ser interpretados como se todos os pacientes tratados com agonistas de GLP-1 fossem desenvolver carências nutricionais.

Como evitar deficiências durante o tratamento?

Segundo Adriana, a avaliação periódica do estado nutricional pode ajudar a identificar possíveis inadequações antes que elas provoquem consequências mais importantes. Essa avaliação deve considerar a alimentação, sinais e sintomas e, quando houver indicação, exames laboratoriais. A partir dos resultados, o profissional pode orientar ajustes na alimentação e avaliar se existe necessidade de suplementação.