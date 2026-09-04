ALIMENTAÇÃO

Canetas emagrecedoras podem fazer você comer menos, mas não melhor; veja cinco cuidados

Medicamentos à base de GLP-1 reduzem a fome e podem diminuir bastante o volume das refeições, tornando a qualidade dos alimentos ainda mais importante durante o tratamento

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 05:20

Canetas emagrecedoras podem fazer você comer menos, mas não melhor; veja cinco cuidados Crédito: Imagem: Laugesen Mateo | Shutterstock

As chamadas canetas emagrecedoras mudaram a conversa sobre perda de peso. Medicamentos que atuam sobre o GLP-1, como semaglutida e tirzepatida, passaram a fazer parte da rotina de um número crescente de pessoas e também ganharam espaço nas discussões nas redes sociais.

Segundo a Anvisa, somente no segundo semestre de 2025, foram importados mais de 100 quilos de insumos que poderiam ser utilizados na preparação de aproximadamente 20 milhões de doses de medicamentos injetáveis da classe dos agonistas de GLP-1. Mas, em meio ao entusiasmo com a possibilidade de perder peso com mais facilidade, existe uma questão que merece atenção: se a pessoa está comendo menos, ela está necessariamente comendo melhor? A resposta é não.

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É justamente nesse ponto que o acompanhamento nutricional ganha importância. Ao reduzir a fome e aumentar a sensação de saciedade, os medicamentos podem levar a uma diminuição significativa da quantidade de alimentos consumidos. E, quando o volume da alimentação diminui, a qualidade nutricional das escolhas se torna ainda mais importante.

Para Vanessa Rocha, nutricionista do Mundo Verde, o momento exige justamente o contrário de uma alimentação cada vez mais restritiva: é preciso observar o que está sendo consumido, e não apenas quanto. “Quando a fome diminui, existe o risco de a pessoa simplesmente reduzir muito a quantidade de comida e acreditar que isso, por si só, é suficiente para emagrecer com saúde. Mas comer menos não significa necessariamente comer melhor. Se o volume alimentar caiu, precisamos garantir que aquilo que permanece na alimentação tenha qualidade e forneça os nutrientes necessários”, explica.

A nutricionista aponta cinco cuidados que merecem atenção durante o tratamento com medicamentos à base de GLP-1.

1. Menos fome exige mais atenção ao prato

Com a redução do apetite, algumas pessoas passam a fazer refeições muito menores, pular refeições ou até perder o interesse por determinados alimentos. Embora a menor ingestão energética possa fazer parte do processo de emagrecimento, uma restrição excessiva pode dificultar o consumo adequado de nutrientes.

Por isso, o trabalho do nutricionista vai além de montar uma dieta. O profissional avalia as necessidades individuais e adapta a alimentação à rotina, aos objetivos, à composição corporal, ao nível de atividade física e à tolerância de cada paciente ao tratamento.

“Uma das principais preocupações é garantir que, mesmo comendo menos, a pessoa continue recebendo proteínas, fibras, vitaminas, minerais e líquidos em quantidade adequada. A estratégia não deve ser simplesmente reduzir o prato, mas tornar as refeições menores mais nutritivas”, afirma Vanessa.



2. Proteínas, fibras, hidratação e densidade nutricional merecem atenção

Durante a perda de peso, preservar a massa muscular é um dos principais cuidados. A ingestão adequada de proteínas, distribuída ao longo do dia de acordo com as necessidades individuais, pode contribuir para esse objetivo. A alimentação também deve ser associada à prática de exercícios, especialmente os resistidos, conforme orientação profissional.

As fibras também têm papel importante. Frutas, verduras, legumes, sementes e farelos são fontes do nutriente e podem contribuir para o funcionamento intestinal. Como alterações gastrointestinais podem ocorrer durante o tratamento, a alimentação precisa ser ajustada individualmente, considerando a tolerância de cada pessoa.

A hidratação é outro ponto de atenção. Náuseas, vômitos e diarreia, quando presentes, podem aumentar o risco de desidratação. Mesmo com a redução da quantidade de alimentos consumidos, a atenção à ingestão de líquidos deve continuar.

Já quando o volume das refeições diminui, ganha importância a chamada densidade nutricional. Na prática, cada escolha passa a ter mais peso: alimentos nutritivos devem ocupar espaço na rotina, enquanto o excesso de produtos ultraprocessados e opções com baixa densidade nutricional pode comprometer a qualidade da alimentação.



3. Cuidado para não transformar a caneta em solução mágica

Outro comportamento que merece atenção é a ideia de que o medicamento “faz todo o trabalho”. Embora os análogos de GLP-1 sejam ferramentas importantes no tratamento da obesidade, eles não substituem alimentação equilibrada, atividade física e mudanças de comportamento.

“O medicamento pode ajudar no controle da fome, mas não ensina sozinho a pessoa a se alimentar. O acompanhamento nutricional pode aproveitar esse momento de maior controle do apetite para trabalhar escolhas, rotina, qualidade da alimentação e comportamentos que possam ser mantidos no longo prazo”, destaca Vanessa. Essa estratégia também ajuda a entender uma preocupação frequente entre quem emagrece: o chamado efeito sanfona.

Mais do que apostar em uma dieta extremamente restritiva durante o uso da medicação, a proposta é desenvolver estratégias alimentares sustentáveis, para que os hábitos construídos possam continuar fazendo parte da vida do paciente.



4. Nem tudo o que aparece nas redes sociais serve para quem usa GLP-1

Se as canetas ganharam espaço nos consultórios, também conquistaram as redes sociais. Vídeos com “dietas para quem usa Ozempic”, listas de alimentos proibidos, estratégias para potencializar o emagrecimento e recomendações de suplementos aparecem diariamente.

O problema é que uma estratégia que funciona para uma pessoa não necessariamente funciona para outra. Algumas orientações também podem ser inadequadas.

“Estamos vivendo uma avalanche de informações sobre emagrecimento. É importante entender que não existe uma alimentação padrão para quem utiliza GLP-1. Cada pessoa tem necessidades, objetivos, rotina, composição corporal e tolerância diferentes. Por isso, a orientação individualizada é tão importante”, ressalta a nutricionista.

