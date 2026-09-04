Canetas emagrecedoras podem fazer você comer menos, mas não melhor; veja cinco cuidados

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Perla Ribeiro
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 05:20
As chamadas canetas emagrecedoras mudaram a conversa sobre perda de peso. Medicamentos que atuam sobre o GLP-1, como semaglutida e tirzepatida, passaram a fazer parte da rotina de um número crescente de pessoas e também ganharam espaço nas discussões nas redes sociais.
Segundo a Anvisa, somente no segundo semestre de 2025, foram importados mais de 100 quilos de insumos que poderiam ser utilizados na preparação de aproximadamente 20 milhões de doses de medicamentos injetáveis da classe dos agonistas de GLP-1. Mas, em meio ao entusiasmo com a possibilidade de perder peso com mais facilidade, existe uma questão que merece atenção: se a pessoa está comendo menos, ela está necessariamente comendo melhor? A resposta é não.
Motivos para incluir iogurte na sua alimentação
É justamente nesse ponto que o acompanhamento nutricional ganha importância. Ao reduzir a fome e aumentar a sensação de saciedade, os medicamentos podem levar a uma diminuição significativa da quantidade de alimentos consumidos. E, quando o volume da alimentação diminui, a qualidade nutricional das escolhas se torna ainda mais importante.
Para Vanessa Rocha, nutricionista do Mundo Verde, o momento exige justamente o contrário de uma alimentação cada vez mais restritiva: é preciso observar o que está sendo consumido, e não apenas quanto. “Quando a fome diminui, existe o risco de a pessoa simplesmente reduzir muito a quantidade de comida e acreditar que isso, por si só, é suficiente para emagrecer com saúde. Mas comer menos não significa necessariamente comer melhor. Se o volume alimentar caiu, precisamos garantir que aquilo que permanece na alimentação tenha qualidade e forneça os nutrientes necessários”, explica.
A nutricionista aponta cinco cuidados que merecem atenção durante o tratamento com medicamentos à base de GLP-1.