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Canetas para emagrecimento criam nova demanda por rejuvenescimento facial

Perda rápida de peso pode reduzir o volume facial e deixar flacidez e rugas mais aparentes; entenda o chamado ‘Ozempic Face’

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 12:44

Canetas para emagrecimento criam nova demanda por rejuvenescimento facial
Canetas para emagrecimento criam nova demanda por rejuvenescimento facial Crédito: Freepik

O avanço das chamadas canetas para emagrecimento começa a provocar mudanças no perfil de pacientes que chegam aos consultórios de cirurgia plástica facial. Após a perda acelerada de peso associada ao uso de medicamentos à base de agonistas do receptor de GLP-1, como semaglutida e tirzepatida, cresce o número de pessoas que relatam alterações na aparência do rosto, como flacidez, perda de volume e aspecto envelhecido.

O fenômeno é conhecido popularmente como "Ozempic Face" e passou a ser discutido por sociedades médicas internacionais e em publicações científicas. A expressão é utilizada principalmente para descrever as mudanças faciais relacionadas ao emagrecimento rápido, e não necessariamente a um efeito direto dos medicamentos.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo

Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução
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Um estudo recente mostrou que os medicamentos podem prejudicar o botox por Shutterstock
Efeitos colaterais comuns na pele são aparência envelhecida e flacidez no rosto por Reprodução
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Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução

Para a cirurgiã plástica facial Danielle Gondim, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), muitos pacientes conseguem atingir o peso desejado, melhorar indicadores de saúde e aumentar a autoestima, mas passam a perceber uma diferença entre o corpo mais magro e a aparência do rosto.

A médica atua na área de cirurgia plástica facial, com foco em técnicas de rejuvenescimento profundo e preservação da identidade facial.

"O emagrecimento é extremamente positivo quando existe indicação médica, mas a face também perde gordura. Ela funciona como uma estrutura de sustentação natural e, quando essa perda acontece de forma intensa e em pouco tempo, algumas pessoas passam a notar sulcos mais profundos, flacidez e aspecto cansado. O objetivo não é devolver um rosto artificial, mas recuperar equilíbrio e naturalidade", afirma Danielle.

A alteração da aparência facial após uma perda significativa de peso também é descrita na literatura médica. A Academia Americana de Dermatologia aponta que pacientes que utilizam medicamentos da classe dos GLP-1 podem observar redução do volume facial, aumento da flacidez e maior evidência de rugas após grandes perdas de peso.

Segundo a entidade, essas mudanças estão principalmente relacionadas à velocidade do emagrecimento e à redução dos compartimentos de gordura da face. Estudos recentes também investigam possíveis impactos sobre colágeno e musculatura.

O rosto muda antes

A especialista explica que a face pode evidenciar rapidamente os efeitos de uma perda significativa de gordura corporal. Entre as regiões que costumam apresentar mudanças estão as maçãs do rosto, as têmporas, a mandíbula e a área ao redor dos olhos.

As alterações podem modificar os contornos faciais e até mesmo a expressão da pessoa.

"Nem todo paciente precisará de cirurgia. Em alguns casos, pequenas intervenções são suficientes. Em outros, principalmente quando existe excesso de pele associado à perda de sustentação, a cirurgia oferece um resultado mais duradouro e proporcional. O mais importante é entender que cada rosto responde de maneira diferente ao emagrecimento", explica a cirurgiã.

Para a médica, o aumento dessa demanda também modifica a maneira como o rejuvenescimento facial é buscado pelos pacientes. Em vez de transformações marcantes, a procura está mais relacionada à recuperação das proporções do rosto, sem comprometer características individuais.

"A maior preocupação dos pacientes hoje não é parecer outra pessoa. Eles querem que a imagem acompanhe a melhora física conquistada durante o processo de emagrecimento. O rosto continua sendo parte importante da identidade e merece ser tratado com o mesmo cuidado que dedicamos ao restante do corpo".

Danielle destaca que a escolha entre procedimentos minimamente invasivos e cirurgia deve ser feita de forma individualizada, a partir de uma avaliação médica. Entre os fatores considerados estão a quantidade de pele, a perda de volume, a qualidade dos tecidos e as expectativas do paciente.

"Não existe uma solução única. O planejamento personalizado é o que permite alcançar resultados naturais, respeitando a anatomia e a história de cada pessoa".

O que considerar

A recomendação da especialista é que os pacientes não tomem decisões motivadas apenas pelo incômodo com as mudanças na aparência após o emagrecimento. Segundo Danielle, a avaliação médica deve ser realizada, de preferência, quando o peso estiver estabilizado, já que novas oscilações podem interferir no planejamento e nos resultados de tratamentos faciais.

"Quem emagreceu recentemente e percebeu mudanças no rosto não deve buscar uma solução padronizada. É preciso entender se existe apenas perda de volume, flacidez, excesso de pele ou uma combinação desses fatores. A partir dessa análise, é possível definir se o melhor caminho é acompanhar a evolução, realizar procedimentos menos invasivos ou indicar uma cirurgia. Cada caso exige uma estratégia diferente".

A especialista acrescenta que o objetivo do tratamento não deve ser necessariamente recuperar a aparência que o paciente tinha antes do emagrecimento. A proposta, segundo ela, é buscar uma aparência equilibrada e compatível com a nova fase do corpo, preservando as características individuais e evitando resultados excessivos.

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