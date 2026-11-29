CUIDADO E ACOLHIMENTO

Cansaço, culpa e solidão: o peso emocional de quem cuida de pessoas com Alzheimer

Pesquisa da Unifesp mostra que 87% dos familiares que cuidam de pessoas com demência precisam de mais ajuda; especialistas alertam para o desgaste emocional e a importância de dividir responsabilidades

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 07:00

Cerca de 1,8 milhão de brasileiros com mais de 60 anos convivem com demência Crédito: Imagem gerada pela IA

Cuidar de um familiar com Alzheimer ou outra forma de demência pode transformar completamente a rotina de uma família. Consultas, medicamentos, alimentação e supervisão passam a fazer parte do dia a dia de quem assume a responsabilidade. Nesse processo, é comum que o cuidador deixe as próprias necessidades em segundo plano e só perceba o desgaste quando o cansaço já está afetando sua saúde.

Cerca de 1,8 milhão de brasileiros com mais de 60 anos convivem com demência, o equivalente a 8,5% dessa população, segundo o Relatório Nacional sobre a Demência, publicado pelo Ministério da Saúde em 2024. O Alzheimer é a forma mais comum da doença. Um estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), realizado entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023 com 381 familiares de pessoas com demência, mostra o tamanho do desafio.

Alzheimer é um mistério desvendado aos poucos 1 de 15

Entre os entrevistados, 82% eram cuidadores não profissionais e 87% disseram precisar de mais ajuda de outras pessoas. Cerca de 62% apontaram falta ou necessidade de suporte emocional. O perfil mais frequente é o de mulheres na faixa dos 50 anos, parentes próximas dos pacientes e que realizam o trabalho sem remuneração.

Segundo o geriatra Nelson Henrique da Silva, a responsabilidade pode começar com o acompanhamento de consultas e a administração de remédios, mas gradualmente ocupar praticamente todo o tempo do familiar. Em muitas famílias, a decisão de manter o idoso em casa está ligada ao desejo de preservar os vínculos afetivos. No entanto, a rotina de cuidados pode trazer cansaço, insegurança, preocupação constante e isolamento.

Quais são os sinais de sobrecarga de quem cuida?

O desgaste nem sempre é percebido imediatamente. Dificuldade para dormir, irritabilidade, sensação de solidão e culpa por desejar alguns momentos de descanso estão entre os sinais que podem indicar sobrecarga emocional. A presidente do SOS Preces, Kátia Moraes Varella Alves, destaca que muitos cuidadores acreditam que precisam demonstrar força o tempo inteiro e acabam sem espaço para falar sobre o próprio sofrimento. Segundo ela, ter alguém disposto a ouvir, sem julgamentos, pode fazer diferença nos momentos de maior dificuldade.

Como preservar a saúde de quem cuida?

Reconhecer os próprios limites e dividir responsabilidades são medidas importantes para reduzir o desgaste. O geriatra Nelson Henrique da Silva recomenda aceitar ajuda de familiares, evitar a autocobrança e reservar períodos de descanso.

Entre as atitudes que podem ajudar estão:

Dividir as tarefas de cuidado com outros familiares;

Estabelecer horários de descanso na rotina;

Evitar assumir sozinho todas as responsabilidades;

Procurar grupos de apoio para compartilhar experiências;

Reconhecer os próprios limites e buscar ajuda quando necessário.



Os grupos de apoio também permitem a troca de experiências com pessoas que enfrentam situações semelhantes, ajudando a reduzir a sensação de isolamento.

Onde buscar apoio emocional?

O SOS Preces, instituição de Minas Gerais com mais de 40 anos de atuação, oferece atendimento gratuito e sigiloso a pessoas que enfrentam momentos difíceis, incluindo familiares de pacientes que precisam compartilhar angústias e preocupações. O serviço funciona 24 horas por dia, com voluntários capacitados para acolher diferentes manifestações emocionais, e atende pessoas de todo o Brasil.