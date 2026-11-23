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Cansaço extremo, dores nas articulações e manchas na pele podem indicar doença que começa com sintomas comuns e pode comprometer órgãos

Doença autoimune atinge principalmente mulheres jovens e pode comprometer pele, articulações, rins, pulmões e outros órgãos; diagnóstico precoce ajuda a evitar complicações

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 16:41

Cansaço extremo, dores nas articulações e manchas na pele podem indicar doença que começa com sintomas comuns e pode comprometer órgãos Crédito: Imagem gerada pela IA

Febre sem explicação, cansaço que não passa, dores nas articulações e manchas na pele podem parecer sintomas de problemas comuns. Mas, quando persistem ou aparecem em conjunto, esses sinais merecem atenção: eles também podem indicar uma doença autoimune capaz de atingir diferentes órgãos do corpo e provocar complicações. Trata-se do Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), uma doença inflamatória que ocorre quando o sistema imunológico, responsável por proteger o organismo, passa a atacar tecidos saudáveis.



A enfermidade atinge principalmente mulheres jovens e apresenta maior incidência entre mulheres negras. Segundo o Ministério da Saúde, a ocorrência nesse grupo pode ser de três a quatro vezes maior do que entre mulheres brancas. No Brasil, estima-se que entre 150 mil e 300 mil pessoas convivam com a doença, de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR). Embora possa surgir em qualquer idade, a maior parte dos diagnósticos acontece entre os 15 e os 40 anos.

As dez doenças autoimunes mais comuns 1 de 10

Sintomas podem variar de uma pessoa para outra

Um dos desafios para identificar o lúpus é justamente a variedade de manifestações. A inflamação pode atingir a pele, as articulações, os rins, os pulmões, o coração e o cérebro. Por isso, os sintomas e a intensidade da doença mudam de acordo com as áreas afetadas.

Entre os sinais mais frequentes estão febre, fadiga intensa, dor e rigidez nas articulações, inchaços e lesões na pele — especialmente aquelas que aparecem ou pioram após a exposição ao sol. Queda de cabelo, feridas na boca e dificuldade para respirar também podem ocorrer.

Quando há comprometimento de órgãos específicos, outros sintomas podem surgir. Tosse com sangue, por exemplo, pode indicar alterações pulmonares. Já dor abdominal, náuseas e vômitos podem estar relacionados ao acometimento do trato digestivo. Para a reumatologista Emanuela Pimenta, da Clínica Ceder, essa diversidade de manifestações torna o reconhecimento da doença um desafio e reforça a importância da avaliação especializada.

“A atenção aos primeiros sinais é fundamental, especialmente porque o lúpus pode apresentar sintomas muito diferentes de uma pessoa para outra. Dores articulares persistentes, cansaço intenso, lesões na pele e febre sem causa aparente não devem ser ignorados. Quando o diagnóstico acontece precocemente, temos melhores condições de iniciar o tratamento, controlar a atividade da doença e evitar danos aos órgãos”, orienta a especialista.

O diagnóstico considera a avaliação clínica, o histórico do paciente e exames laboratoriais. Esses procedimentos ajudam a identificar alterações imunológicas e possíveis comprometimentos de órgãos. Por isso, a investigação médica é importante diante de sintomas persistentes ou recorrentes.

Avanços no tratamento ampliam controle da doença

Embora ainda não exista cura para o lúpus, os avanços da medicina têm ampliado as possibilidades de controle da enfermidade. O tratamento é individualizado e leva em conta as manifestações clínicas e a intensidade da inflamação. Entre os medicamentos utilizados estão antimaláricos, corticoides e imunossupressores. Em situações específicas, também podem ser indicados medicamentos imunobiológicos. A escolha depende das características de cada caso e deve ser acompanhada por um reumatologista.

“A medicina tem avançado na compreensão do lúpus e no desenvolvimento de tratamentos cada vez mais direcionados. Hoje, nosso objetivo é controlar a atividade da doença e alcançar a remissão, sempre que possível, reduzindo os sintomas e evitando o comprometimento dos órgãos. Novos imunossupressores e medicamentos imunobiológicos ampliam as alternativas terapêuticas e permitem que muitos pacientes tenham uma vida com mais qualidade e segurança”, destaca a Dra. Emanuela Pimenta.

Além do uso correto das medicações, a proteção contra a exposição solar e o acompanhamento médico regular fazem parte dos cuidados. O monitoramento contínuo permite avaliar a resposta ao tratamento, ajustar os medicamentos quando necessário e prevenir novas crises.