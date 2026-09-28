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Cansaço, falhas de memória e irritabilidade podem ser falta de vitamina B12; veja os sinais

Deficiência do nutriente pode afetar o sistema nervoso, a formação das células sanguíneas e até a produção de energia muscular; idosos, vegetarianos, pacientes bariátricos e pessoas que usam alguns medicamentos estão entre os grupos de atenção

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 05:10

Cansaço, falhas de memória e irritabilidade podem ser falta de vitamina B12; veja os sinais Crédito: Shutterstock

Cansaço persistente, dificuldade para se concentrar, falhas de memória e mudanças de humor costumam ser atribuídos ao estresse e à correria do dia a dia. Em alguns casos, porém, esses sintomas podem estar relacionados a uma deficiência nutricional que passa despercebida: a falta de vitamina B12.

Estudos realizados em populações da América Latina indicam que a deficiência do nutriente pode atingir cerca de 40% das pessoas. No Brasil, dados citados pela Associação Brasileira de Nutrologia (Abran) apontam que mais de 25% da população apresenta a condição, o equivalente a mais de um em cada quatro brasileiros.

Receitas com vitamina B12 1 de 5

Apesar de ser frequentemente associada à disposição e à energia, a vitamina B12 participa de processos essenciais para o organismo. Segundo o neurologista Gustavo Daher, médico parceiro da Biolab Farma, o nutriente está envolvido na formação do DNA e das hemácias e é fundamental para a manutenção e o funcionamento adequado do sistema nervoso.

B12 tem relação direta com o sistema nervoso

A vitamina B12 faz parte do complexo B, formado por oito vitaminas diferentes que participam de diversos processos metabólicos. Entre elas, a B12 tem papel importante na saúde do sistema nervoso central e periférico. “Ela é indispensável para a formação da bainha de mielina, que é a estrutura responsável por revestir as fibras nervosas e permitir a transmissão adequada dos impulsos elétricos pelo organismo”, explica Daher.

Um estudo da Universidade Cornell, publicado no Journal of Nutrition, também investigou os efeitos da deficiência de B12 sobre o metabolismo celular. Segundo o material, a falta do nutriente pode desregular vias metabólicas dentro das células e prejudicar a produção de energia muscular. O achado amplia a discussão sobre os efeitos da deficiência, especialmente durante o envelhecimento. De acordo com o estudo citado, a falta de B12 pode dificultar a manutenção da massa magra e contribuir para a perda de força física.

Quem precisa ficar mais atento

A deficiência pode aparecer em diferentes perfis, mas alguns grupos apresentam fatores que aumentam a necessidade de acompanhamento. Entre os idosos, por exemplo, a falta ou insuficiência da vitamina chega a 30%, segundo os dados da ABRAN citados no material. A redução natural da capacidade de absorção do organismo está entre os fatores relacionados a esse cenário.

Adolescentes e adultos também podem apresentar ingestão insuficiente. O levantamento citado aponta que mais de 11% não consomem a quantidade mínima recomendada. Pessoas que seguem dietas vegetarianas ou veganas precisam de atenção especial, já que a vitamina B12 é encontrada naturalmente em alimentos de origem animal.

A alimentação, porém, não é o único fator envolvido. Segundo Daher, mesmo pessoas jovens e sem restrições alimentares podem apresentar deficiência, já que fatores genéticos podem influenciar a capacidade do organismo de metabolizar o nutriente. Pacientes que passaram por cirurgia bariátrica ou têm doenças intestinais crônicas também podem apresentar dificuldade de absorção. O problema pode ocorrer ainda em pessoas que utilizam determinados medicamentos por períodos prolongados. “Esse mesmo problema pode ocorrer em indivíduos que fazem uso prolongado de certos medicamentos, como a metformina, voltada ao tratamento do diabetes, ou tratamentos contínuos para problemas estomacais e intestinais”, alerta o neurologista.

Sintomas podem ser confundidos com outras condições

Outro ponto de atenção envolve as mulheres que passam pelo climatério. Sintomas como desânimo, alterações no sono e irritabilidade podem ser associados às mudanças hormonais características dessa fase. Segundo o especialista, algumas mulheres acabam recorrendo à reposição hormonal ou a antidepressivos sem apresentar melhora quando a origem dos sintomas pode estar relacionada à deficiência de B12. Isso não significa, porém, que esses sintomas indiquem necessariamente falta da vitamina. Como diferentes condições podem provocar manifestações semelhantes, a investigação da causa precisa ser feita individualmente.

Suplementação não deve ser feita por conta própria

O aumento do interesse pela vitamina B12 também traz uma preocupação com o uso indiscriminado de suplementos. “Nem toda pessoa precisa suplementar, a indicação depende das características de cada paciente, de sua alimentação, dos fatores de risco e da comprovação clínica da deficiência”, orienta o médico.