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Cansaço, irritação e falta de libido? Hormônios dos homens também oscilam e podem afetar o dia a dia

Testosterona varia naturalmente ao longo do dia e pode sofrer influência do sono, estresse, alimentação, atividade física e idade; especialista explica sinais que costumam ser confundidos com rotina puxada

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:16

Cansaço, irritação e falta de libido? Hormônios dos homens também oscilam e podem afetar o dia a dia
Cansaço, irritação e falta de libido? Hormônios dos homens também oscilam e podem afetar o dia a dia Crédito: Imagem gerada pela IA

Cansaço sem explicação, irritabilidade, falta de disposição, dificuldade para se concentrar e queda da libido podem não ser apenas consequência de uma rotina puxada. Assim como acontece com as mulheres, o organismo masculino também passa por variações hormonais naturais que podem interferir no humor, na energia, no desejo sexual e no bem-estar.

A principal responsável por essas mudanças é a testosterona, hormônio que apresenta oscilações ao longo do dia. Os níveis costumam ser mais altos pela manhã e diminuem gradualmente com o passar das horas. Dados da Sociedade Brasileira de Urologia indicam que a testosterona pode apresentar variações naturais de até 30% ao longo do dia. Isso ajuda a explicar por que disposição, energia e desejo sexual podem mudar dependendo do momento.

5 curiosidades sobre a testosterona baixa antes dos 40 anos

Não é um problema exclusivo de homens mais velhos: embora a queda da testosterona seja esperada com o envelhecimento, homens com menos de 40 anos também podem desenvolver deficiência hormonal. Nesses casos, é importante investigar a causa, já que o problema costuma estar ligado a doenças ou hábitos de vida por Freepik
O excesso de gordura pode 'roubar' testosterona: a obesidade é uma das principais causas da queda precoce do hormônio. Isso porque o tecido adiposo favorece a conversão da testosterona em estradiol, hormônio que reduz o estímulo para a produção natural de testosterona pelos testículos por Shutterstock
O diagnóstico não depende apenas do exame de sangue: ter um resultado alterado não basta para confirmar a deficiência hormonal. Os especialistas recomendam avaliar os sintomas, realizar o exame de sangue pela manhã e repetir a dosagem cerca de quatro semanas depois antes de fechar o diagnóstico por Freepik
Anabolizantes podem provocar o efeito contrário: apesar de muitos recorrerem à testosterona e aos esteroides para ganhar músculos, o uso frequente dessas substâncias pode fazer o organismo diminuir — ou até interromper — sua produção natural do hormônio, aumentando o risco de hipogonadismo por Shutterstock
Em muitos casos, a reposição hormonal não é necessária: quando a testosterona baixa está relacionada ao estilo de vida, mudanças como emagrecer, praticar exercícios de força, dormir melhor, controlar o estresse e reduzir o consumo de álcool podem normalizar os níveis hormonais sem necessidade de reposição por Shutterstock
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Não é um problema exclusivo de homens mais velhos: embora a queda da testosterona seja esperada com o envelhecimento, homens com menos de 40 anos também podem desenvolver deficiência hormonal. Nesses casos, é importante investigar a causa, já que o problema costuma estar ligado a doenças ou hábitos de vida por Freepik

Mas o relógio biológico não é o único fator. Estresse, qualidade do sono, alimentação, idade e frequência de atividade física também interferem no equilíbrio hormonal. Em uma rotina marcada por sedentarismo e excesso de compromissos, essas alterações podem se tornar ainda mais perceptíveis.

Dados do Ministério da Saúde apontam que 55% dos adultos não praticam atividade física suficiente. Na Bahia, o avanço dos índices de sobrepeso e sedentarismo acompanha esse cenário e pode contribuir para alterações metabólicas, hormonais e para a redução da energia ao longo do dia.

Sintomas podem ser confundidos com estresse

Segundo o urologista Adriano Caldeira, professor da Afya Salvador, as oscilações hormonais podem aparecer de diferentes formas e nem sempre são percebidas como um possível sinal de alteração hormonal. Entre os sintomas estão cansaço fora do comum, irritabilidade, desânimo, dificuldade de concentração, queda da libido, piora do sono e redução da disposição física.

“Os homens também apresentam oscilações hormonais, principalmente da testosterona. A testosterona costuma atingir níveis mais altos pela manhã e pode variar conforme sono, estresse, atividade física, alimentação e idade. Essas mudanças influenciam disposição, libido, humor, concentração, ganho de massa muscular e qualidade de vida”, explica o especialista. O problema é que muitos homens acabam atribuindo esses sinais exclusivamente ao trabalho ou ao estresse.

“Muitos homens acabam associando isso apenas ao trabalho, ao estresse ou à rotina puxada porque os sintomas surgem lentamente e vão sendo ‘normalizados’ ao longo dos anos”, afirma Caldeira.

O que acontece com a testosterona depois dos 40?

Com o avanço da idade, os níveis de testosterona tendem a cair gradualmente. De acordo com o urologista, esse processo pode começar por volta dos 35 a 40 anos e, em alguns homens, estar relacionado ao surgimento de sintomas. É nesse contexto que aparece o termo andropausa, usado para descrever homens que apresentam sintomas associados à redução hormonal.

“Nem todo homem terá sintomas importantes, mas hábitos ruins aceleram bastante esse processo”, explica o médico. Entre as possíveis manifestações estão fadiga, perda de massa muscular, redução da libido e alterações de humor. As mudanças hormonais também podem ultrapassar os efeitos físicos. Segundo o especialista, elas podem interferir na motivação, no humor, na capacidade de concentração e na qualidade do sono, afetando diferentes áreas da vida.

Sono ruim e sedentarismo podem piorar o quadro

Para o urologista, os hábitos cotidianos têm papel importante na saúde hormonal masculina. “Esses fatores têm impacto direto na produção hormonal. Dormir mal reduz a testosterona, o excesso de gordura abdominal aumenta a inflamação e favorece alterações hormonais, e o sedentarismo piora a circulação, o metabolismo e a disposição”, explica.

Por isso, mudanças na rotina podem ser importantes para melhorar a saúde hormonal. Exercícios físicos regulares, controle do peso, alimentação equilibrada, sono adequado e redução do consumo de álcool estão entre as medidas apontadas pelo especialista. “Exercício físico regular, controle do peso, alimentação equilibrada, sono adequado e redução do álcool costumam melhorar muito a saúde hormonal masculina, muitas vezes antes mesmo de qualquer medicação ser necessária”, conclui Caldeira.

A orientação médica é importante principalmente quando os sintomas são persistentes ou começam a interferir na rotina, já que cansaço, alterações de humor e queda da libido podem ter diferentes causas e não devem ser atribuídos automaticamente à testosterona.

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