ALIMENTAÇÃO

Carne de soja é mesmo mais saudável? Veja os benefícios da proteína vegetal e como preparar de forma saborosa

Proteína texturizada de soja pode ser usada em molhos, recheios e outros pratos e reúne proteínas, fibras, minerais e isoflavonas

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 12:17

Carne de soja é mesmo mais saudável? Veja os benefícios da proteína vegetal e como preparar de forma saborosa Crédito: Imagem gerada pela IA

A chamada “carne de soja” ainda enfrenta resistência entre alguns consumidores, que associam o alimento a uma alimentação restritiva ou a preparações sem sabor. Mas a proteína texturizada de soja (PTS) pode ir muito além do tradicional refogado e aparecer em molhos, recheios, hambúrgueres, almôndegas e outras receitas que normalmente levam carne.

Disponível em formatos como flocos, grânulos e cubos, a PTS chama atenção também pela composição nutricional. A soja é fonte de proteínas, fibras, gorduras predominantemente insaturadas, vitaminas, minerais e isoflavonas, podendo fazer parte de uma alimentação variada.

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“A soja tem uma qualidade proteica bem interessante”, afirma o médico nutrólogo Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e palestrante do CBN 2026 (Congresso Brasileiro de Nutrologia). Segundo o especialista, o alimento pode ser uma alternativa para quem deseja ampliar as fontes de proteína no dia a dia.

Quais são os benefícios da soja?

Um dos principais destaques da soja é a proteína, que fornece aminoácidos necessários para a manutenção e formação dos tecidos, incluindo a massa muscular. Entre as fontes vegetais, o alimento se destaca por apresentar proteína de boa qualidade. As fibras contribuem para o funcionamento do intestino e podem aumentar a sensação de saciedade. Já as gorduras presentes na soja são predominantemente insaturadas e fazem parte de um perfil considerado mais favorável à saúde cardiovascular.

A soja também fornece ferro, mineral envolvido na produção de hemoglobina e no transporte de oxigênio pelo organismo, além de magnésio, que participa de diversas reações metabólicas e do funcionamento dos músculos e do sistema nervoso.

O alimento contém ainda cálcio, importante para a formação e manutenção dos ossos e dentes, embora a quantidade varie de acordo com o produto. As isoflavonas, compostos naturalmente presentes na soja, também são associadas a efeitos positivos no organismo, especialmente relacionados à saúde cardiovascular e metabólica.

Como preparar a carne de soja?

A proteína texturizada de soja precisa, normalmente, ser hidratada antes de ser utilizada nas receitas. Depois desse processo, pode ser combinada com cebola, alho, ervas, especiarias, molho de tomate e outros ingredientes para ganhar sabor. A PTS também não precisa ficar restrita ao refogado. Ela pode ser utilizada em molho à bolonhesa, recheio de panqueca, lasanha, escondidinho e tortas salgadas, além de preparações como hambúrgueres e almôndegas.

Na hora de comprar, é importante diferenciar a proteína texturizada de soja de outros produtos industrializados à base de vegetais. A recomendação é conferir a lista de ingredientes e a tabela nutricional para saber exatamente o que está sendo levado para casa.

Soja não é alimento milagroso

Apesar dos benefícios nutricionais, o nutrólogo ressalta que a soja não deve ser tratada como um alimento capaz de resolver sozinha questões relacionadas à saúde ou à alimentação. “No entanto, não há motivo para tratar a soja como um alimento milagroso. Seus benefícios fazem sentido dentro do conjunto da alimentação”, afirma Durval Ribas Filho.