ALIMENTAÇÃO

Carne é indispensável para ganhar massa muscular? Entenda o papel das proteínas

Entenda como combinar diferentes fontes de proteína e quais cuidados nutricionais ajudam a manter o rendimento nos exercícios

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 06:00

Carne é indispensável para ganhar massa muscular? Entenda o papel das proteínas Crédito: Imagem gerada pela IA

Ganhar massa muscular não depende exclusivamente do consumo de carne. Embora alimentos de origem animal sejam conhecidos como fontes de proteína, opções vegetais também podem fazer parte da alimentação de quem pratica musculação, corrida e outras atividades físicas. Com escolhas adequadas e planejamento nutricional, é possível atender às necessidades do organismo sem incluir produtos de origem animal no cardápio.

A discussão ganha espaço com o aumento da procura por alimentos veganos e o interesse por hábitos alimentares associados à saúde e ao bem-estar. Mas, afinal, como substituir a carne e outros produtos de origem animal sem comprometer o desempenho nos treinos?Uma dieta à base de plantas bem planejada pode fornecer nutrientes importantes para a prática esportiva.

Veja os 10 alimentos com maior quantidade de proteína 1 de 10

Para isso, é necessário garantir o consumo adequado de proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais, considerando os objetivos, a intensidade dos exercícios e as necessidades individuais.De acordo com Alberto Hakim, CEO da HydraBlast, marca brasileira de bebidas funcionais, o cuidado com a performance vai além do momento do exercício.

“A alimentação, a hidratação e o descanso fazem parte de uma rotina que busca conciliar atividade física e bem-estar. Por isso, é importante conhecer as próprias necessidades e fazer escolhas adequadas a cada objetivo”, destaca.

Quais alimentos podem substituir a carne?

Para quem deseja reduzir ou eliminar produtos de origem animal da alimentação, algumas substituições ajudam a diversificar o cardápio e manter o consumo de nutrientes importantes para a rotina esportiva.

Entre as alternativas estão:

Leite de vaca por bebida de soja: fonte de proteína vegetal, pode ser utilizada no preparo de vitaminas com banana, aveia e pasta de amendoim, compondo refeições e lanches ao longo do dia.

Carnes por tofu, lentilha e grão-de-bico: essas opções podem integrar refeições com arroz, feijão e outros alimentos ricos em carboidratos, contribuindo para o consumo de proteínas e energia.

Whey protein por proteínas vegetais: suplementos à base de soja ou ervilha podem ajudar a complementar a ingestão proteica, conforme as necessidades de cada pessoa.



Além das proteínas, alguns nutrientes merecem atenção em uma alimentação vegana, especialmente o ferro, o cálcio e a vitamina B12. O planejamento alimentar e o acompanhamento de um nutricionista ajudam a identificar possíveis necessidades de suplementação e a adequar a dieta aos objetivos de quem pratica exercícios.

Hidratação também influencia o desempenho

A construção de uma rotina de exercícios não depende apenas da alimentação. A hidratação também é importante para o rendimento físico. Durante a atividade, o organismo perde água e eletrólitos pelo suor, e a reposição deve levar em conta a intensidade e a duração do treino, além das condições ambientais.

Alimentação e treino precisam caminhar juntos

Seja para ganhar massa muscular, melhorar o condicionamento ou manter uma rotina mais ativa, a alimentação precisa acompanhar as demandas do organismo. A escolha das fontes de proteína, a ingestão adequada de carboidratos e micronutrientes, a hidratação e o descanso são fatores que fazem parte desse processo.