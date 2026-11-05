PREVENÇÃO

Carne vermelha pode aumentar o risco de câncer? Entenda o que se sabe

Pesquisa aponta diferença no conhecimento sobre os riscos de alimentos; jovens são os que mais mantêm hábitos alimentares associados ao desenvolvimento da doença

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 05:00

Carne vermelha pode aumentar o risco de câncer? Entenda o que se sabe Crédito: Foto: serhii_bobyk/ Magnific

O consumo de carne vermelha está associado ao aumento do risco de câncer colorretal, mas essa relação ainda é desconhecida por grande parte da população brasileira. Um levantamento realizado pela Umane, pela Vital Strategies e pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) revelou que apenas 28% dos entrevistados sabem que o consumo desse alimento pode elevar o risco da doença. Isso significa que 72% não reconhecem essa associação.

A pesquisa faz parte do estudo “Mais Dados Mais Saúde: Percepções da população brasileira sobre fatores de risco para o câncer”. O levantamento também identificou que o conhecimento sobre outros alimentos é maior: 71% dos participantes sabem que carnes processadas podem aumentar o risco de câncer, enquanto 66% reconhecem a relação com os alimentos ultraprocessados.

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A diferença chama atenção porque a alimentação é um dos fatores que podem influenciar o desenvolvimento de tumores. Segundo estimativas do INCA, o Brasil deve registrar cerca de 781 mil novos casos de câncer por ano entre 2026 e 2028. Parte desses diagnósticos poderia ser evitada com mudanças em fatores comportamentais e ambientais.

Carne vermelha e câncer colorretal

O consumo de mais de 500 gramas de carne vermelha por semana está associado a um risco maior de câncer de intestino. A doença, também chamada de câncer colorretal, é a segunda mais frequente no país, com aproximadamente 54 mil novos casos por ano.

Os dados do levantamento indicam que o conhecimento sobre essa relação também influencia as escolhas alimentares. Entre as pessoas que sabem que a carne vermelha está associada ao câncer, 62% afirmam estar tentando reduzir o consumo. Entre aquelas que desconhecem a ligação, o percentual cai para 34%.

A recomendação do INCA é limitar o consumo de carne vermelha e evitar carnes processadas, como presunto, salsicha, linguiça, bacon e outros produtos semelhantes. O instituto também orienta reduzir a ingestão de alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas.

Jovens têm mais dificuldade para reduzir alimentos associados ao câncer

A pesquisa também identificou diferenças de comportamento entre as faixas etárias. Os adultos com até 24 anos aparecem entre os grupos que mais mantêm hábitos alimentares associados ao risco de câncer, mesmo quando comparados aos participantes com 60 anos ou mais.

Entre os mais jovens, 32% não tentam reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. Na faixa dos 60 anos ou mais, esse índice é de 4%. A diferença também aparece no consumo de carnes processadas, com 30% dos jovens sem intenção de diminuir a ingestão, contra 6% dos mais velhos. No caso das bebidas açucaradas, 24% dos participantes com até 24 anos não procuram reduzir o consumo, enquanto o percentual entre pessoas com 60 anos ou mais é de 7%. Para a carne vermelha, os índices são de 49% e 27%, respectivamente.

O levantamento aponta ainda que pessoas com mais conhecimento sobre fatores de risco para o câncer têm menor probabilidade de manter comportamentos alimentares associados à doença. Participantes que reconheciam de quatro a cinco fatores apresentaram chances cerca de 45% menores de manter esses hábitos em comparação com aqueles que conheciam apenas um ou nenhum.

O que colocar no prato para ajudar na prevenção

Para reduzir fatores de risco relacionados à alimentação, o INCA recomenda priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, verduras e legumes. A orientação é consumir diariamente pelo menos 400 gramas desses alimentos, o equivalente a cerca de cinco porções.

Também é importante limitar a carne vermelha, evitar carnes processadas e reduzir o consumo de produtos ultraprocessados e bebidas açucaradas. As escolhas alimentares fazem parte de um conjunto de medidas de prevenção e devem ser consideradas junto a outros hábitos saudáveis.