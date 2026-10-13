DOENÇA

Caroços e suor noturno: entenda os sintomas do linfoma não Hodgkin, câncer que matou Netinho

Cantor morreu aos 60 anos em Salvador após doença evoluir para falência renal e disfunção múltipla de órgãos

Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 12:16

Netinho Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Netinho morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em Salvador, após complicações de um linfoma não Hodgkin do tipo B. Segundo a assessoria do artista, o câncer, diagnosticado em 2025, voltou nos últimos meses e evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

A doença atinge o sistema linfático, que participa da defesa do organismo contra infecções. Os linfomas não Hodgkin formam um grupo de cânceres com características diferentes. A identificação da origem das células, como B ou T, ajuda a definir o diagnóstico e o tratamento, conforme o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Netinho 1 de 14

O comportamento também varia: há linfomas de crescimento lento, chamados indolentes, e outros agressivos, que se desenvolvem rapidamente. Por isso, a avaliação considera o tipo de tumor e a extensão da doença no organismo.

Entre os sinais estão caroços geralmente indolores no pescoço, nas axilas ou na virilha, além de febre, suor noturno excessivo, coceira, cansaço e perda de peso sem explicação. O Inca ressalta que esses sintomas também podem ter outras causas, mas precisam ser investigados quando persistem.

A confirmação envolve biópsia, com análise de tecido da região afetada. Exames de imagem ajudam a avaliar a extensão do câncer. O tratamento pode incluir quimioterapia, imunoterapia e radioterapia, de acordo com as características de cada caso.