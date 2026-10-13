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Caroços e suor noturno: entenda os sintomas do linfoma não Hodgkin, câncer que matou Netinho

Cantor morreu aos 60 anos em Salvador após doença evoluir para falência renal e disfunção múltipla de órgãos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 12:16

Netinho mandou recado para os fãs
Netinho Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Netinho morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em Salvador, após complicações de um linfoma não Hodgkin do tipo B. Segundo a assessoria do artista, o câncer, diagnosticado em 2025, voltou nos últimos meses e evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos. 

A doença atinge o sistema linfático, que participa da defesa do organismo contra infecções. Os linfomas não Hodgkin formam um grupo de cânceres com características diferentes. A identificação da origem das células, como B ou T, ajuda a definir o diagnóstico e o tratamento, conforme o Instituto Nacional de Câncer (Inca). 

Netinho

Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
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Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram

O comportamento também varia: há linfomas de crescimento lento, chamados indolentes, e outros agressivos, que se desenvolvem rapidamente. Por isso, a avaliação considera o tipo de tumor e a extensão da doença no organismo. 

Entre os sinais estão caroços geralmente indolores no pescoço, nas axilas ou na virilha, além de febre, suor noturno excessivo, coceira, cansaço e perda de peso sem explicação. O Inca ressalta que esses sintomas também podem ter outras causas, mas precisam ser investigados quando persistem. 

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A confirmação envolve biópsia, com análise de tecido da região afetada. Exames de imagem ajudam a avaliar a extensão do câncer. O tratamento pode incluir quimioterapia, imunoterapia e radioterapia, de acordo com as características de cada caso. 

Mesmo depois do tratamento, o acompanhamento médico permite monitorar efeitos das terapias e identificar possíveis sinais de retorno da doença, chamado recidiva. Foi esse quadro que a equipe de Netinho informou que o cantor enfrentava antes da piora que levou à morte.

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