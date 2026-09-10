Celular, academia, aeroporto e eletrodomésticos: o que muda na vida de quem usa marcapasso?

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Perla Ribeiro
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 05:20
O implante de um marcapasso pode trazer mais segurança e qualidade de vida para pessoas com alterações no ritmo cardíaco, mas também costuma gerar dúvidas sobre atividades do dia a dia. Viajar de avião, passar por detectores de metais, praticar musculação, dirigir e até usar o celular são situações que podem levantar questionamentos entre os pacientes.
Durante o Setembro Vermelho, campanha de conscientização sobre a prevenção das doenças cardiovasculares, o cirurgião cardíaco Marcelo Sobral, presidente da Associação Brasileira de Estimulação Cardíaca (ABEC), reuniu sete mitos e verdades sobre o uso do dispositivo.
Cuidados com coração
Quando é preciso trocar a bateria?
O marcapasso não costuma emitir sinais perceptíveis para avisar que a bateria está chegando ao fim. Por isso, o acompanhamento regular com o especialista é fundamental para identificar o momento adequado para a substituição. A duração da bateria varia de acordo com fatores como modelo do dispositivo, programação e tempo de uso.
Quais exames podem ser feitos?
O paciente pode realizar exames como raio X, ultrassonografia, tomografia e cateterismo, mas alguns procedimentos exigem atenção específica. A ressonância magnética e a eletroneuromiografia merecem avaliação prévia por envolverem condições que podem interferir no dispositivo. A orientação deve ser individualizada conforme o modelo do marcapasso e as características do exame.
Mais do que seguir uma lista fixa de proibições, o paciente precisa considerar a condição que levou ao implante e o tipo de dispositivo utilizado. Por isso, a recomendação é manter acompanhamento regular com o cardiologista ou com o médico responsável pelo implante.