COLUNA

Celular, computador e peso: hábitos do dia a dia podem sobrecarregar a coluna e causar dores

Ortopedista explica a relação entre postura e hérnia de disco, aponta sinais de alerta e indica cuidados para proteger a saúde da coluna

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 05:20

Celular, computador e peso: hábitos do dia a dia podem sobrecarregar a coluna e causar dores Crédito: Imagem gerada pela IA

Passar horas sentado diante do computador, olhar para o celular com a cabeça inclinada ou levantar objetos pesados sem os cuidados necessários são hábitos comuns que podem prejudicar a saúde da coluna. Embora a má postura não seja a única responsável pelo surgimento de uma hérnia de disco, ela pode contribuir para a sobrecarga da região e favorecer dores nas costas, especialmente quando associada ao sedentarismo e a outros fatores de risco.

O ortopedista Carlos Vicente Andreoli, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, explica que a hérnia de disco tem origem multifatorial. O problema ocorre quando parte do disco intervertebral — estrutura localizada entre as vértebras e responsável por ajudar a amortecer impactos — se desloca e pode comprimir estruturas nervosas.

Dor na lombar e na coluna 1 de 8

A condição é mais frequente nas regiões lombar, na parte inferior das costas, e cervical, no pescoço. Entre os fatores associados ao seu desenvolvimento estão o envelhecimento, a predisposição genética, o tabagismo, a falta de atividade física e o esforço excessivo ao carregar ou levantar peso.

“A má postura, isoladamente, não é suficiente para explicar o surgimento de uma hérnia de disco. O problema é multifatorial e envolve aspectos como envelhecimento, predisposição genética, sedentarismo e sobrecarga da coluna. Ainda assim, permanecer por muito tempo na mesma posição e não fortalecer a musculatura pode favorecer dores e desconfortos”, explica Andreoli.

Celular, trabalho e rotina: como os hábitos afetam a coluna?

O uso prolongado de celulares e computadores pode favorecer posições que sobrecarregam a musculatura do pescoço e das costas. Inclinar a cabeça para olhar a tela ou permanecer sentado por muitas horas sem pausas pode provocar tensão muscular, rigidez e dores. Esses sintomas não significam necessariamente que exista uma hérnia de disco, mas merecem atenção quando se tornam frequentes ou persistentes.

Outro cuidado importante envolve o levantamento de objetos. Curvar a coluna para pegar algo pesado no chão ou carregar cargas acima da capacidade física pode aumentar o esforço sobre as estruturas que sustentam o corpo. Sempre que possível, o ideal é aproximar o objeto do tronco, flexionar os joelhos e evitar movimentos bruscos de torção durante o levantamento.

Quais são os sinais de uma hérnia de disco?

A hérnia de disco pode não provocar sintomas. Quando eles aparecem, variam conforme a região afetada e a presença de compressão dos nervos.

Entre as manifestações mais comuns estão:

Dor na região lombar ou cervical;

Dor que se irradia para as pernas ou os braços;

Formigamento ou sensação de dormência;

Fraqueza muscular em determinadas regiões;

Limitação dos movimentos por causa da dor.



A presença desses sintomas não confirma, por si só, o diagnóstico. A avaliação médica considera o histórico do paciente, o exame físico e, quando necessário, exames de imagem. Alguns sinais exigem atenção imediata: fraqueza súbita ou progressiva, perda de sensibilidade na região íntima ou dificuldade para controlar a urina ou as fezes. Nesses casos, é necessário procurar atendimento de emergência.

Como prevenir problemas na coluna?

A prevenção começa com mudanças possíveis na rotina. No trabalho, ajustar a cadeira e a tela para manter uma posição confortável, apoiar as costas e fazer pausas para se movimentar ajuda a reduzir o tempo em posições estáticas. No uso do celular, manter o aparelho mais próximo da altura dos olhos também pode diminuir a necessidade de inclinar o pescoço.

A prática regular de atividade física, com exercícios de fortalecimento muscular e mobilidade adequados à condição de cada pessoa, contribui para a sustentação da coluna. Também é importante evitar o tabagismo, controlar o peso corporal e ter atenção ao carregar objetos.

“Não existe uma postura perfeita que precise ser mantida durante todo o dia. O mais importante é evitar ficar muitas horas na mesma posição, fazer pausas para se movimentar e manter uma rotina de atividade física adequada. A musculatura fortalecida ajuda na sustentação da coluna, enquanto os movimentos realizados com cuidado reduzem a sobrecarga nas atividades cotidianas”, orienta o especialista.

A prevenção, no entanto, não elimina todos os fatores envolvidos no surgimento de uma hérnia de disco. Por isso, dores recorrentes, sintomas que se irradiam para braços ou pernas ou desconfortos que limitam as atividades diárias devem ser avaliados por um profissional de saúde. O diagnóstico adequado permite definir a melhor abordagem para cada caso, que nem sempre exige cirurgia.