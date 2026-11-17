SOBRECARGA MUSCULAR

Celular pode estar sobrecarregando suas mãos; veja os sinais de alerta

Pesquisa com 477 universitários identificou alterações nos tendões e nos tecidos que sustentam essas estruturas em pessoas que passam muitas horas usando smartphones. Especialista alerta para sinais de sobrecarga e dá dicas para proteger as mãos

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 05:30

Celular pode estar sobrecarregando suas mãos; veja os sinais de alerta Crédito: Imagem gerada pela IA

Passar horas deslizando o dedo pela tela, respondendo mensagens e assistindo a vídeos pode parecer uma atividade inofensiva. Mas o uso excessivo do celular pode estar associado a dores e alterações nos tendões do polegar e do punho, estruturas fundamentais para os movimentos das mãos.

Um estudo multicêntrico publicado em outubro de 2026 na revista científica International Orthopaedics investigou essa relação e identificou alterações nos exames de imagem de pessoas que utilizavam smartphones de maneira excessiva. A pesquisa acompanhou 477 universitários com idades entre 18 e 30 anos e encontrou maior ocorrência de dores e sinais de comprometimento dos tecidos na região do polegar e do punho entre aqueles que passavam muito tempo utilizando o aparelho.

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Os exames de ultrassom identificaram alterações como espessamento dos tecidos que envolvem e sustentam os tendões, além de acúmulo de líquido ao redor dessas estruturas. Também foram observadas mudanças em uma estrutura responsável por manter os tendões na posição adequada e sinais de aumento da circulação sanguínea na região, que podem indicar uma resposta inflamatória ou irritativa dos tecidos.

Outro dado chamou a atenção dos pesquisadores: os problemas não ficaram restritos à mão dominante. As alterações também foram identificadas na outra mão, indicando que o uso frequente do smartphone pode sobrecarregar os dois lados.

O que acontece com as mãos de quem usa muito o celular?

A explicação está nos movimentos repetitivos realizados durante a utilização do aparelho. Digitar mensagens, navegar pelas redes sociais e manipular a tela exige esforço constante dos polegares. Ao mesmo tempo, os punhos podem permanecer por longos períodos em posições desconfortáveis.

Com a repetição desses movimentos e a falta de intervalos para recuperação, os tendões podem ficar sobrecarregados, favorecendo o aparecimento de dores e alterações nos tecidos.Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM), Roberto Luiz Sobania, as mãos participam de praticamente todas as atividades cotidianas e também precisam de períodos de descanso.

“É importante entender que as mãos estão envolvidas em praticamente todas as nossas atividades diárias e precisam de períodos de descanso. Muitas vezes, as pessoas só percebem que estão sobrecarregando essa região quando começam a sentir dor ou dificuldade para realizar movimentos simples. Por isso, é fundamental estar atento aos primeiros sinais de desconforto e não os ignorar”, alerta o especialista.

Dor no polegar e dificuldade para segurar objetos são sinais de alerta

Nem sempre a sobrecarga aparece imediatamente. Entre os sintomas que merecem atenção estão dor na base do polegar, desconforto ao movimentar os dedos, sensibilidade na região do punho e dificuldade para realizar tarefas comuns. Segurar objetos, abrir potes e digitar podem se tornar atividades desconfortáveis quando há comprometimento dessas estruturas.

Se os sintomas forem frequentes ou persistentes, a recomendação é procurar um ortopedista especializado em cirurgia da mão para investigar a causa e avaliar o tratamento adequado.

Reduzir o uso excessivo pode ajudar a recuperar os tecidos

O acompanhamento realizado pelos pesquisadores durante seis meses trouxe outro resultado importante. Os participantes que deixaram de apresentar sinais de uso excessivo do smartphone tiveram redução dos sintomas e regressão de algumas alterações observadas nos exames.

Já entre aqueles que continuaram utilizando o aparelho sem uma redução significativa do tempo de uso, as dores e as alterações estruturais persistiram ou avançaram. Os resultados reforçam a importância de rever os hábitos antes que o desconforto se torne frequente. Pequenas mudanças na maneira de utilizar o celular podem ajudar a diminuir a sobrecarga sobre os tendões.

Como proteger as mãos durante o uso do celular?

Alguns cuidados simples podem reduzir o esforço repetitivo ao longo do dia:

Alterne os dedos: evite concentrar todos os movimentos em um único polegar durante a navegação.

Use as duas mãos: distribua o esforço ao digitar mensagens e realizar outras tarefas no aparelho.

Faça pausas: interrompa o uso por alguns momentos ao longo do dia para permitir o descanso das mãos.

Mude a posição do celular: evite segurar o aparelho sempre da mesma maneira.

Cuide da postura dos punhos: procure não mantê-los dobrados ou em posições desconfortáveis por períodos prolongados.

