SOBRECARGA MENTAL

Cérebro sobrecarregado: por que o estresse pode afetar a memória, a atenção e a concentração

Acúmulo de tarefas, prazos e noites mal dormidas podem comprometer funções cognitivas. Especialista explica os efeitos da pressão constante e o que a ciência investiga para ajudar no cuidado cerebral

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 06:00

Cérebro sobrecarregado: por que o estresse pode afetar a memória, a atenção e a concentração Crédito: Imagem gerada pela IA

Esquecer compromissos, perder o fio de uma conversa, ter dificuldade para organizar pensamentos e sentir que o cérebro já não acompanha o ritmo da rotina. Esses sinais podem ficar mais evidentes no fim do ano, quando tarefas, compromissos e prazos se acumulam. O que muitas vezes parece apenas cansaço pode estar relacionado também à sobrecarga prolongada e aos efeitos do estresse sobre o funcionamento cognitivo.

A atenção, a memória e as chamadas funções executivas — responsáveis por organizar informações, planejar ações e tomar decisões — podem ser afetadas quando uma pessoa permanece submetida a muitas demandas e tem pouco tempo para se recuperar.

TDAH 1 de 4

Segundo Natalie Pereira, mestre e doutora em Cognição Humana, o cérebro responde às condições do ambiente e às exigências da rotina. Sob pressão constante, pode ficar mais difícil manter o foco, alternar entre atividades e processar informações. “Quando estamos sob pressão constante, não é apenas a sensação de cansaço que aumenta. O funcionamento de diferentes processos cognitivos pode ser afetado. A atenção fica mais vulnerável às distrações, a memória de trabalho pode apresentar dificuldades e a tomada de decisões exige mais esforço”, explica a especialista.

Falta de concentração não significa necessariamente TDAH

Dificuldade para se concentrar, esquecimentos e desorganização também podem levar algumas pessoas a suspeitar de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). No entanto, esses sinais, isoladamente, não são suficientes para indicar o transtorno.

O TDAH é uma condição do neurodesenvolvimento, com características e critérios diagnósticos próprios. Já alterações na atenção podem surgir em diferentes circunstâncias, inclusive em períodos de estresse, ansiedade, privação de sono e sobrecarga. Por isso, é importante observar quando as dificuldades começaram, com que frequência aparecem e quanto interferem nas atividades cotidianas. A avaliação profissional ajuda a identificar a origem dos sintomas e a definir os cuidados adequados, evitando diagnósticos precipitados.

O que é neuromodulação e como funciona a tDCS?

Entre as tecnologias investigadas pela neurociência está a estimulação transcraniana por corrente contínua, conhecida pela sigla tDCS. Trata-se de uma modalidade de neuromodulação não invasiva que utiliza uma corrente elétrica de baixa intensidade, aplicada por eletrodos posicionados no couro cabeludo, para modular a atividade de determinadas regiões do cérebro.

A técnica vem sendo estudada em diferentes contextos clínicos, inclusive em pesquisas sobre atenção e funções cognitivas. Os resultados, porém, variam de acordo com a condição investigada, os protocolos utilizados e as características dos participantes. No caso do TDAH, por exemplo, as evidências disponíveis ainda não permitem considerar a tDCS um tratamento isolado ou uma solução estabelecida para o transtorno.

Quando existe indicação clínica, a neuromodulação pode ser considerada um recurso complementar dentro de um plano de cuidado individualizado. A escolha da técnica, dos parâmetros e dos objetivos depende da avaliação do paciente e das evidências científicas disponíveis.

“A neuromodulação não substitui uma avaliação clínica nem os tratamentos já indicados. Seu papel precisa ser compreendido dentro de um contexto específico, considerando as necessidades de cada pessoa e os objetivos terapêuticos. Estamos falando de uma ferramenta que exige conhecimento técnico, critérios de segurança e responsabilidade na aplicação”, afirma Natalie.

Quando procurar ajuda?

A dificuldade de concentração que aparece ou se intensifica em períodos de maior pressão não deve ser automaticamente considerada normal, mas também não significa, por si só, a existência de um transtorno. Observar a frequência, a intensidade e o impacto dos sintomas na rotina é um primeiro passo para entender o que está acontecendo.