PESO NA BALANÇA

Cerveja engorda mesmo? O que realmente pesa na balança pode surpreender

Lata de 350 ml tem, em média, até 160 calorias, mas bebida não é a única responsável pelo ganho de peso; frequência, quantidade, petiscos e teor alcoólico também entram na conta

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 11:00

Cerveja engorda mesmo? O que realmente pesa na balança pode surpreender Crédito: Pexels

A cerveja costuma estar presente em encontros com amigos, comemorações e momentos de lazer — e também aparece frequentemente como uma das primeiras “vilãs” quando o assunto é ganho de peso. Mas será que a bebida sozinha é a responsável pela barriga a mais na balança? Segundo a médica nutróloga Suzana Viana, não é tão simples assim. A quantidade consumida, a frequência, o tipo de cerveja e, principalmente, os alimentos que costumam acompanhar a bebida podem fazer uma diferença maior do que muita gente imagina.

Uma lata de cerveja tradicional de 350 ml tem, em média, entre 140 e 160 calorias. O valor, porém, varia de acordo com o estilo da bebida e o teor alcoólico. “As cervejas artesanais e algumas versões especiais costumam apresentar maior teor de álcool e de carboidratos, o que também aumenta a quantidade de calorias. Por isso, vale a pena comparar os rótulos antes de escolher qual consumir”, explica Suzana.

Cerveja faz bem para a saúde? 1 de 13

O álcool muda a forma como o corpo usa energia

As calorias não são o único ponto de atenção. O álcool também interfere temporariamente no metabolismo. Isso acontece porque o organismo prioriza a metabolização e eliminação do álcool. Enquanto isso ocorre, a utilização da gordura como fonte de energia fica em segundo plano.

“Enquanto o corpo metaboliza o álcool, a queima de gordura fica em segundo plano. Se houver excesso de calorias nesse período, principalmente provenientes de alimentos gordurosos, a tendência é favorecer o armazenamento de gordura corporal”, afirma a nutróloga. Isso não significa, porém, que uma cerveja isoladamente vá provocar ganho de peso. O que pesa é o conjunto dos hábitos e o balanço energético ao longo do tempo.

O petisco pode ser o verdadeiro problema

Se existe um “combo” que merece atenção, ele está na mesa. Frituras, embutidos, carnes gordurosas e salgadinhos costumam acompanhar a cerveja e podem fornecer uma quantidade de calorias muito superior à da própria bebida. “Na maioria das vezes, o problema está no conjunto da obra. É comum que a pessoa consuma várias horas de bebida acompanhadas de alimentos altamente calóricos, o que aumenta bastante a ingestão energética total”, destaca Suzana. Assim, quatro ou cinco horas de cerveja acompanhadas de porções calóricas podem representar uma ingestão energética muito maior do que a pessoa imagina.

Beber de vez em quando é diferente de beber toda semana

Outro fator importante é a frequência. Segundo a especialista, o consumo ocasional de uma ou duas cervejas dificilmente terá impacto significativo no peso de uma pessoa que mantém uma alimentação equilibrada e pratica atividade física regularmente. O cenário muda quando o álcool passa a fazer parte da rotina em grandes quantidades.

“O organismo responde ao padrão de consumo. Quando o álcool passa a fazer parte da rotina em grandes quantidades, os prejuízos metabólicos e calóricos se acumulam”, explica. O consumo excessivo e repetido pode dificultar o processo de emagrecimento e favorecer o ganho de peso.

Quer beber? Veja como reduzir o impacto

Para quem não pretende abrir mão da cerveja, a recomendação não é necessariamente eliminar a bebida, mas fazer escolhas mais conscientes.

Entre as estratégias sugeridas pela nutróloga estão:

estabelecer um limite para o consumo;

alternar cada dose com um copo de água;

evitar beber em jejum;

optar por acompanhamentos mais leves;

priorizar alimentos ricos em proteínas e vegetais.



“Não existe alimento proibido. O segredo está na moderação e em fazer escolhas mais conscientes para que o consumo da cerveja não comprometa a saúde nem os objetivos de quem busca emagrecer ou manter o peso”, orienta Suzana.

Cerveja “mais leve” nem sempre é a melhor escolha

Outra dica é prestar atenção ao rótulo antes de colocar a bebida no carrinho. A recomendação é verificar calorias por porção, teor alcoólico, quantidade de carboidratos e tamanho da porção considerada pelo fabricante. Isso é importante porque a embalagem nem sempre corresponde a uma única porção.

Além disso, bebidas com maior teor alcoólico costumam concentrar mais calorias. E a cerveja sem álcool? A versão sem álcool pode ser uma alternativa para quem quer reduzir a ingestão de álcool, mas isso não significa que todas as opções sejam automaticamente mais saudáveis ou tenham poucas calorias.

Embora eliminem os efeitos do álcool sobre o metabolismo e, em muitos casos, apresentem menos calorias, algumas cervejas sem álcool podem ter quantidades semelhantes ou até superiores de carboidratos e açúcares. “A cerveja sem álcool pode ser uma excelente alternativa para quem deseja reduzir o consumo de álcool, mas isso não significa que todas sejam mais saudáveis. Comparar os rótulos continua sendo a melhor estratégia para fazer uma escolha adequada às necessidades de cada pessoa”, alerta Suzana Viana.