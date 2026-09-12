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Chá verde emagrece? 'Detox' elimina toxinas? Veja dez mitos e verdades sobre a bebida

Especialista explica o que realmente se sabe sobre chás, diferenças entre folhas e sachês, cafeína, hidratação e cuidados no consumo

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 08:00

Chá verde emagrece? 'Detox' elimina toxinas? Veja dez mitos e verdades sobre a bebida Crédito: Imagem: kostrez | Shutterstock

Os chás fazem parte da rotina de muitas pessoas que buscam novos sabores, momentos de relaxamento ou alternativas para variar o consumo de líquidos. Com a popularização da bebida, porém, também surgem dúvidas sobre supostos benefícios, efeitos terapêuticos e a melhor forma de preparar cada tipo.

Será que o chá verde ajuda a emagrecer? O famoso “chá detox” realmente elimina toxinas? Chá de saquinho é pior do que aquele feito com folhas? E tomar uma infusão antes de dormir pode ajudar no sono? Para esclarecer essas e outras questões, a especialista em chás e fundadora e CEO da Chanoyu Collection, Gislaine Couto, explica o que é mito e o que é verdade.

Chás e para que são indicados 1 de 12

1. Chá verde emagrece?

MITO, com ressalvas. O chá verde contém cafeína e compostos bioativos, como as catequinas, que são estudados por possíveis efeitos sobre o metabolismo e a queima de gordura. Isso, porém, não significa que beber chá verde sozinho provoque emagrecimento significativo.

“O chá verde pode fazer parte de uma alimentação equilibrada, mas não existe bebida milagrosa para emagrecer. A perda de peso está relacionada a um conjunto de fatores, como alimentação, atividade física, sono e características individuais”, afirma Gislaine.



2. Chá ajuda a dormir?

VERDADE, dependendo do tipo. Algumas plantas tradicionalmente utilizadas em infusões, como a camomila, são associadas ao relaxamento e podem fazer parte de um ritual antes de dormir. Por outro lado, é preciso observar a composição da bebida. Chá preto, chá verde e mate, por exemplo, contêm cafeína e podem não ser as melhores escolhas para quem pretende relaxar à noite.

“O próprio ritual de preparar e consumir uma bebida quente pode contribuir para um momento de desaceleração. Mas é importante observar qual planta está sendo utilizada”, explica.



3. Chá “detox” realmente desintoxica o organismo?

MITO. O termo “detox” é bastante utilizado comercialmente para descrever misturas de ervas, frutas e outros ingredientes. O organismo, porém, já possui sistemas próprios para eliminar substâncias das quais não precisa, principalmente por meio do fígado e dos rins.

“Uma infusão pode trazer diferentes compostos presentes nas plantas utilizadas, mas não devemos atribuir a ela a capacidade de ‘limpar’ o organismo de toxinas”, afirma Gislaine.



4. Todo chá tem propriedades medicinais?

MITO. Nem toda bebida chamada de chá deve ser associada a propriedades medicinais. Chás preto, verde e branco contêm compostos bioativos, enquanto algumas plantas utilizadas em infusões possuem princípios ativos tradicionalmente associados ao alívio de determinados sintomas. Também existem bebidas feitas com frutas ou sabores artificiais cujo objetivo principal é proporcionar uma experiência de sabor.

“Nenhum chá deve ser encarado como substituto de medicamentos ou tratamentos indicados por profissionais de saúde”, ressalta a especialista.



5. Quanto mais tempo o chá fica em infusão, melhor?

MITO. O tempo de infusão influencia o sabor, o aroma e a extração dos compostos presentes na planta. Deixar a bebida em contato com a água por mais tempo, porém, não significa necessariamente obter um resultado melhor.

“Cada ingrediente tem suas características, então cada chá tem um tempo diferente. Tempo e temperatura precisam ser respeitados para que a bebida fique equilibrada”, orienta Gislaine. Uma infusão prolongada pode deixar determinados tipos de chá mais amargos, adstringentes ou desagradáveis ao paladar.



6. Chá contribui para a hidratação?

VERDADE. Chás e infusões preparados com água contribuem para a ingestão diária de líquidos. “É uma alternativa interessante para quem tem dificuldade de consumir água ao longo do dia e busca variar os sabores, especialmente quando opta por infusões sem adição de açúcar”, explica a especialista.



7. Se é natural, posso tomar chá toda hora?

MITO. O fato de uma bebida ser natural não significa que ela seja automaticamente inofensiva. A quantidade, a frequência de consumo e a planta utilizada precisam ser consideradas. Algumas plantas podem interagir com medicamentos ou não ser recomendadas para determinados grupos de pessoas. Além disso, algumas bebidas contêm cafeína.

“Existem plantas que podem interagir com medicamentos ou não ser recomendadas para determinados grupos de pessoas. O ideal é conhecer o que está sendo consumido e evitar o pensamento de que, por ser natural, pode ser ingerido sem qualquer critério”, alerta Gislaine.



8. Chá preto tem mais cafeína que café?

MITO. A quantidade de cafeína varia de acordo com diversos fatores, como a matéria-prima utilizada, a quantidade colocada no preparo, o tempo e a temperatura da infusão e o tamanho da porção. Em geral, uma xícara de café costuma apresentar mais cafeína do que uma xícara de chá preto.

“Não é correto estabelecer uma regra absoluta porque existem muitas variáveis envolvidas no preparo. O importante é entender que o chá preto contém cafeína e, portanto, pessoas sensíveis ao composto devem observar o horário e a quantidade consumida”, afirma.



9. Chá gelado perde suas propriedades?

MITO. O fato de ser consumido gelado não significa que o chá perca automaticamente seus compostos. A forma como a bebida é preparada e armazenada pode fazer diferença. O chá pode ser preparado quente e posteriormente resfriado ou feito por métodos de infusão a frio, dependendo do ingrediente e da proposta. “O mais importante é conhecer a matéria-prima e o método adequado de preparo”, explica Gislaine.

