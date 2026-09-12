Chá verde emagrece? 'Detox' elimina toxinas? Veja dez mitos e verdades sobre a bebida

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Perla Ribeiro
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 08:00
Os chás fazem parte da rotina de muitas pessoas que buscam novos sabores, momentos de relaxamento ou alternativas para variar o consumo de líquidos. Com a popularização da bebida, porém, também surgem dúvidas sobre supostos benefícios, efeitos terapêuticos e a melhor forma de preparar cada tipo.
Será que o chá verde ajuda a emagrecer? O famoso “chá detox” realmente elimina toxinas? Chá de saquinho é pior do que aquele feito com folhas? E tomar uma infusão antes de dormir pode ajudar no sono? Para esclarecer essas e outras questões, a especialista em chás e fundadora e CEO da Chanoyu Collection, Gislaine Couto, explica o que é mito e o que é verdade.
Chás e para que são indicados