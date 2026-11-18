SAÚDE DO HOMEM

Check-up masculino: veja quais exames fazer em cada idade para prevenir doenças

Cuidar da saúde não deve começar apenas quando aparecem os sintomas. Pressão arterial, colesterol, coração, próstata e intestino precisam entrar na rotina de prevenção ao longo da vida

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 05:00

Check-up masculino: veja quais exames fazer em cada idade para prevenir doenças Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Os homens brasileiros vivem, em média, 6,6 anos menos que as mulheres. Parte dessa diferença está relacionada à maneira como cuidam da própria saúde: segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), 46% dos homens com mais de 40 anos só procuram atendimento médico quando sentem algum problema.

O Novembro Azul chama a atenção para a prevenção do câncer de próstata, o tumor mais comum entre os homens depois do câncer de pele não melanoma, com cerca de 78 mil novos casos por ano no país. Mas o cuidado com a saúde masculina não termina nos exames da próstata. Coração, circulação sanguínea e intestino também precisam de atenção, conforme a idade e o histórico de cada pessoa. “O ideal é ir ao médico enquanto está tudo bem. É nessa hora que dá para ajustar a pressão ou o colesterol só com mudança de hábito”, afirma o cardiologista Carlos Eduardo Suaide Silva, do Delboni e do Lavoisier, marcas da Dasa.

O alerta para o câncer de próstata 1 de 9

Quais exames fazer em cada idade?

As necessidades de prevenção mudam ao longo da vida. Por isso, o acompanhamento médico deve considerar a faixa etária, os antecedentes familiares e os hábitos de cada homem.

Dos 20 aos 39 anos

Mesmo entre os mais jovens, acompanhar a pressão arterial é importante. A Diretriz Brasileira de Hipertensão de 2025 passou a classificar a pressão de 12 por 8 como pré-hipertensão. Nessa faixa, mudanças no estilo de vida, como reduzir o consumo de sal, praticar atividade física e controlar o peso, podem ajudar a evitar a evolução do quadro.

Colesterol e glicemia também devem fazer parte da avaliação, conforme a indicação médica. A nova diretriz de colesterol recomenda que todas as pessoas façam pelo menos uma vez na vida o exame de lipoproteína(a), que ajuda a identificar uma predisposição hereditária a problemas cardiovasculares. Outro cuidado é observar os testículos. O autoexame permite perceber alterações, como nódulos ou mudanças de tamanho, que devem ser avaliadas por um profissional de saúde.



Dos 40 aos 49 anos

A partir dos 40 anos, o cardiologista pode calcular o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC) nos dez anos seguintes. A avaliação considera fatores como idade, pressão arterial, colesterol, glicemia, tabagismo e funcionamento dos rins. Quando o resultado indica risco intermediário e existe dúvida sobre a necessidade de iniciar um medicamento para controlar o colesterol, o médico pode solicitar o escore de cálcio coronariano.

O exame é feito por tomografia, sem contraste, e permite identificar placas calcificadas nas artérias do coração. Um resultado igual a zero é considerado tranquilizador, enquanto valores elevados podem indicar a necessidade de cuidados mais intensivos.

Essa também é uma fase em que alguns homens devem antecipar a conversa sobre a saúde da próstata. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda discutir a avaliação a partir dos 45 anos para homens negros, com obesidade ou que tenham pai ou irmão com histórico de câncer de próstata. No caso dos homens negros, a orientação considera estudos que apontam maior frequência da doença e diagnóstico em idades mais precoces nesse grupo.





A partir dos 50 anos

A avaliação da próstata ganha ainda mais espaço. O exame de sangue PSA, que mede o antígeno prostático específico, e o toque retal podem ser considerados após uma conversa entre médico e paciente sobre benefícios e possíveis riscos da investigação. Quando o resultado apresenta alterações, a ressonância magnética pode ajudar a identificar áreas suspeitas e orientar os próximos passos.

“A ressonância mostra se existe uma área que precisa ser investigada e onde ela está. Muitos homens conseguem evitar uma biópsia desnecessária, e quem precisa dela faz um procedimento mais preciso”, explica o radiologista Fernando Ide Yamauchi, do Delboni e do Lavoisier.

O intestino também merece atenção nessa faixa etária. Desde agosto, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece, a cada dois anos, para pessoas entre 50 e 75 anos, um exame de fezes que procura vestígios de sangue não visíveis a olho nu. Já quem fuma ou fumou durante muitos anos deve conversar com o médico sobre a possibilidade de realizar uma tomografia de tórax de baixa dose, utilizada na avaliação para detecção precoce do câncer de pulmão.

A partir dos 65 anos

Para homens que já fumaram, um ultrassom abdominal realizado uma única vez pode ajudar a identificar possíveis dilatações na aorta, a maior artéria do corpo. O exame procura alterações que podem indicar um aneurisma e permitir o acompanhamento antes de complicações.

“É um exame rápido, sem preparo complicado, que permite acompanhar com tranquilidade e tratar na hora certa, se for preciso”, afirma Fernando Ide Yamauchi.

Sinais que os homens costumam deixar para depois

Além dos exames preventivos, algumas mudanças no corpo merecem atenção e não devem ser ignoradas.

Entre elas estão:

Levantar várias vezes à noite para urinar ou apresentar jato urinário fraco: esses sintomas podem estar relacionados ao aumento benigno da próstata, condição que tem tratamento.

Dificuldade de ereção: pode ser um sinal de alterações na circulação sanguínea e merece ser comunicada também ao cardiologista.

Cansaço ou falta de ar em atividades habituais: dificuldade para subir escadas ou realizar esforços que antes eram simples pode indicar problemas cardiovasculares.

Sangue na urina ou nas fezes: também exigem investigação, assim como mudanças persistentes no funcionamento do intestino.

Ronco alto e sono que não proporciona descanso: podem estar associados à apneia do sono, condição que também merece avaliação por sua relação com problemas de saúde, inclusive cardiovasculares.



O cardiologista Carlos Eduardo Suaide Silva chama atenção especialmente para a disfunção erétil. “As artérias do pênis são finas. Quando a circulação começa a falhar, o sinal pode aparecer ali antes de chegar ao coração. Vale contar isso também ao cardiologista”, orienta.

Mitos e verdades sobre o check-up masculino

“Se não sinto nada, não preciso fazer exames.”Mito. Pressão alta, colesterol elevado e câncer de próstata em fases iniciais podem não provocar sintomas. Por isso, o acompanhamento preventivo é importante mesmo quando o homem se sente saudável.

“PSA alto significa câncer de próstata.”Mito. O aumento do PSA não confirma a presença de câncer. O resultado também pode sofrer influência de inflamações, aumento benigno da próstata, ejaculação recente e até atividades como andar de bicicleta nos dias anteriores ao exame.

“Pressão 12 por 8 é normal.”Mito, segundo a diretriz citada no material. A Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2025 classifica esse valor como pré-hipertensão. A pressão considerada normal deve ficar abaixo desse patamar.

“Disfunção erétil pode ter relação com problemas no coração.”Verdade. Alterações na circulação sanguínea podem se manifestar primeiro por dificuldades de ereção, funcionando como um possível sinal de alerta para problemas cardiovasculares.

Por onde começar?

Para quem nunca fez um check-up, o primeiro passo pode ser marcar uma consulta com um clínico geral ou cardiologista. A partir da avaliação, o profissional poderá indicar quais exames fazem sentido de acordo com a idade, os hábitos e o histórico familiar. Levar resultados de exames antigos e conhecer as doenças que atingiram pais e irmãos também ajuda a tornar a consulta mais completa.