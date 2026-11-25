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Choque anafilático: entenda como um medicamento já utilizado pode provocar reação grave

Reações alérgicas podem surgir mesmo após anos de uso de um medicamento sem problemas. Especialista explica como reconhecer os sinais de anafilaxia e o que fazer diante de uma emergência

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 05:00

Choque anafilático: entenda como um medicamento já utilizado pode provocar reação grave Crédito: Divulgação

Tomar um medicamento durante anos sem apresentar qualquer reação não significa que ele será sempre seguro para o organismo. Uma alergia pode surgir mesmo depois de várias utilizações sem sintomas, surpreendendo quem nunca teve problemas com aquele remédio. Em situações mais graves, a reação pode evoluir para anafilaxia, uma emergência médica que exige atendimento imediato e pode colocar a vida em risco.

O assunto voltou a chamar atenção após a morte da jornalista e ex-apresentadora Janaína Barbosa, atribuída pela família a um choque anafilático. Embora nem toda reação alérgica tenha consequências graves, o episódio reforça a importância de reconhecer os sinais de alerta e entender por que o organismo pode passar a reagir a substâncias que antes eram aparentemente bem toleradas.

Janaína Barbosa 1 de 8

Segundo a alergista Mayra Coutinho, da Clínica IBIS, em Salvador, isso acontece porque, em determinados tipos de alergia, o sistema imunológico pode desenvolver uma resposta contra o medicamento ao longo do tempo. O processo, conhecido como sensibilização, nem sempre provoca sintomas nas primeiras exposições, mas pode preparar o organismo para uma reação posterior. "Esse processo pode ocorrer sem provocar sintomas. Em uma exposição posterior, o contato com o medicamento pode desencadear uma reação alérgica", explica a especialista.

Trocar de marca ou usar genérico elimina o risco?

Uma dúvida frequente entre os pacientes é se a substituição de um medicamento por outro de marca diferente pode evitar uma nova reação. De acordo com a médica, a mudança nem sempre oferece proteção, já que, na maioria dos casos, a alergia está relacionada ao princípio ativo, substância responsável pelo efeito do remédio, e não ao nome comercial apresentado na embalagem.

Isso significa que um medicamento genérico ou de outra marca pode provocar a mesma reação se contiver a substância à qual o paciente é alérgico. Também existem casos de sensibilidade a componentes da fórmula, como corantes e conservantes, embora sejam menos frequentes. Além disso, substâncias com estruturas químicas semelhantes podem desencadear reações cruzadas.

"O mais seguro é não voltar a utilizar o medicamento suspeito até que a situação seja devidamente investigada por um alergista", orienta Mayra. A recomendação é registrar o nome do princípio ativo envolvido e informar o histórico de reação a médicos, dentistas e farmacêuticos antes de iniciar novos tratamentos.

Quais sinais podem indicar uma reação alérgica grave?

Coceira, vermelhidão e placas de urticária estão entre as manifestações mais conhecidas das alergias. O inchaço de lábios, língua e pálpebras, chamado angioedema, também pode aparecer. Entretanto, quando a reação compromete a respiração, a circulação ou outros sistemas do organismo, é preciso considerar a possibilidade de anafilaxia.

Entre os sinais de maior gravidade estão tosse persistente, rouquidão, chiado no peito, sensação de garganta fechando, falta de ar, dor abdominal intensa e súbita, vômitos repetidos, tontura, queda de pressão e desmaio. A especialista alerta que a ausência de manchas ou coceira não descarta uma reação grave. "A anafilaxia nem sempre apresenta manifestações na pele", destaca.

Nas crianças, o quadro também pode se manifestar por sinais menos evidentes, como palidez, sonolência excessiva, prostração, irritabilidade ou choro inconsolável. Por isso, mudanças repentinas no comportamento associadas a uma possível reação alérgica também exigem atenção.

O que fazer diante de uma suspeita de anafilaxia?

A rapidez no atendimento pode fazer diferença. Pessoas que possuem indicação médica e dispõem de um autoinjetor de adrenalina devem utilizá-lo imediatamente diante de sinais de anafilaxia, conforme o plano de emergência prescrito, sem esperar que o quadro piore. Também é fundamental acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192.

Enquanto o socorro não chega, a pessoa deve permanecer deitada, preferencialmente de costas. Se houver dificuldade importante para respirar, pode ficar sentada com as pernas estendidas, conforme tolerado. Em caso de vômitos ou perda de consciência, mantendo a respiração, deve ser colocada de lado. A vítima não deve se levantar ou caminhar, mesmo que apresente melhora inicial.

"Se não houver autoinjetor disponível, não perca tempo tentando resolver a situação com antialérgicos: acione imediatamente o serviço de emergência", reforça Mayra. Mesmo quando os sintomas diminuem após o atendimento inicial, a avaliação hospitalar continua sendo indispensável. Isso porque algumas pessoas podem apresentar uma segunda fase da reação, conhecida como anafilaxia bifásica, na qual os sintomas retornam horas depois da melhora.

Por que a adrenalina é tão importante?

A adrenalina é considerada o tratamento de primeira escolha para a anafilaxia porque atua diretamente sobre as alterações que tornam a reação perigosa. O medicamento ajuda a abrir as vias respiratórias, melhorar a pressão arterial, sustentar a circulação e reduzir os efeitos das substâncias liberadas durante a resposta alérgica.

Já os anti-histamínicos, conhecidos popularmente como antialérgicos, podem aliviar manifestações como coceira e urticária, mas não substituem a adrenalina em uma emergência. Os corticoides também apresentam ação mais lenta e não são capazes de reverter rapidamente as alterações graves provocadas pela anafilaxia. "Na dose e pela via adequadas, a adrenalina é um medicamento seguro. Na anafilaxia, o maior risco é deixar de administrá-la quando ela está indicada", afirma a alergista.

Dados do Registro Brasileiro de Anafilaxia, mantido pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), mostram que 48,3% das reações registradas aconteceram dentro de casa. A adrenalina foi utilizada em cerca de 59% dos casos, enquanto anti-histamínicos e corticoides apareceram com maior frequência nos tratamentos relatados.

Acesso ao tratamento ainda é um desafio no Brasil

Outro obstáculo enfrentado por pessoas com risco de anafilaxia é o acesso aos autoinjetores de adrenalina. Segundo as informações apresentadas pela especialista, esses dispositivos não possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nem comercialização regular nas farmácias brasileiras, o que leva pacientes com indicação médica a depender da importação, geralmente com custos elevados.