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Cidade registra 25 casos de esporotricose em humanos e 293 casos em gatos

Justiça determinou que a prefeitura de Guaíba amplie as medidas de combate à esporotricose em animais, que também podem transmitir a doença aos seres humanos.

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 13:12

Cidade registra 25 casos de esporotricose em humanos e 293 casos em gatos Crédito: Reprodução

As notificações de esporotricose em humanos aumentaram no município de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) municipal apontam que, até 10 de novembro deste ano, foram registradas 40 notificações. Desse total, 25 foram confirmadas, nove descartadas e seis ainda estão em investigação.

Causada por fungos do gênero Sporothrix, a esporotricose é uma micose considerada uma zoonose, ou seja, pode passar de animais para pessoas. A infecção afeta principalmente a pele, provoca lesões, e pode comprometer a mucosa nasal. Em situações mais graves, também atinge órgãos internos.

Gatos podem se aproximar mais de pessoas que respeitam seu espaço e deixam o animal decidir quando quer interagir.

Oferecer a mão e esperar o gato se aproximar é uma forma de permitir que o próprio felino conduza o início da interação. por Reprodução/Wikimedia Commons
Cada gato tem sua própria personalidade, e a preferência por determinada pessoa pode variar conforme o histórico e a socialização do animal. por Reprodução/Wikimedia Commons
Permanecer por perto e escolher repetidamente descansar ao lado de uma pessoa também pode indicar familiaridade e vínculo. por Reprodução/Wikimedia Commons
Uma pessoa que não força a aproximação pode acabar despertando mais curiosidade em um gato do que alguém que tenta pegá-lo constantemente. por Reprodução/Wikimedia Commons
Para alguns felinos, ter liberdade para iniciar ou encerrar o contato pode ser mais importante do que receber carinho o tempo todo. por Reprodução/Wikimedia Commons
Esfregar a cabeça ou a face em alguém pode ser um dos comportamentos usados pelos gatos durante interações sociais. por Reprodução/Wikimedia Commons
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Oferecer a mão e esperar o gato se aproximar é uma forma de permitir que o próprio felino conduza o início da interação. por Reprodução/Wikimedia Commons

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que cumprirá integralmente a decisão liminar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Segundo a pasta, a determinação contribui para fortalecer a articulação entre os setores responsáveis pelo enfrentamento da doença.

A prefeitura informou que já desenvolvia ações de monitoramento e controle antes de 2024. No entanto, diante do crescimento dos registros, especialmente após as enchentes de maio daquele ano, ampliou de uma para três o número de médicas-veterinárias na Vigilância Ambiental e reforçou a estrutura da Unidade de Controle de Zoonoses (UCZ).

Até o momento, o município realizou 483 exames laboratoriais em animais. Desses, 293 apresentaram resultado positivo para esporotricose, 125 tiveram resultado negativo e 65 ainda aguardam análise. De acordo com a administração municipal, aproximadamente 200 gatos recebem acompanhamento e tratamento em casa.

Entre as ações adotadas estão a compra de gaiolas para isolamento dos animais, microscópio clínico e insumos farmacológicos. A prefeitura também informou que ampliou a capacidade de atendimento da unidade e desenvolve um projeto para expandir a estrutura do gatil da UCZ.

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