SAÚDE

Cidade registra 25 casos de esporotricose em humanos e 293 casos em gatos

Justiça determinou que a prefeitura de Guaíba amplie as medidas de combate à esporotricose em animais, que também podem transmitir a doença aos seres humanos.

Wladmir Pinheiro

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 13:12

Cidade registra 25 casos de esporotricose em humanos e 293 casos em gatos Crédito: Reprodução

As notificações de esporotricose em humanos aumentaram no município de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) municipal apontam que, até 10 de novembro deste ano, foram registradas 40 notificações. Desse total, 25 foram confirmadas, nove descartadas e seis ainda estão em investigação.

Causada por fungos do gênero Sporothrix, a esporotricose é uma micose considerada uma zoonose, ou seja, pode passar de animais para pessoas. A infecção afeta principalmente a pele, provoca lesões, e pode comprometer a mucosa nasal. Em situações mais graves, também atinge órgãos internos.

Gatos podem se aproximar mais de pessoas que respeitam seu espaço e deixam o animal decidir quando quer interagir. 1 de 6

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que cumprirá integralmente a decisão liminar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Segundo a pasta, a determinação contribui para fortalecer a articulação entre os setores responsáveis pelo enfrentamento da doença.

A prefeitura informou que já desenvolvia ações de monitoramento e controle antes de 2024. No entanto, diante do crescimento dos registros, especialmente após as enchentes de maio daquele ano, ampliou de uma para três o número de médicas-veterinárias na Vigilância Ambiental e reforçou a estrutura da Unidade de Controle de Zoonoses (UCZ).

Até o momento, o município realizou 483 exames laboratoriais em animais. Desses, 293 apresentaram resultado positivo para esporotricose, 125 tiveram resultado negativo e 65 ainda aguardam análise. De acordo com a administração municipal, aproximadamente 200 gatos recebem acompanhamento e tratamento em casa.