DESCOBERTA CIENTÍFICA

Cientista brasileiro leva modelos de cérebro ao espaço e encontra pistas sobre o Alzheimer

Experimento com modelos de tecido cerebral humano enviados à Estação Espacial Internacional identificou respostas diferentes conforme as mutações genéticas associadas à doença

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 14:13

Cientista brasileiro leva modelos de cérebro ao espaço e encontra pistas sobre o Alzheimer Crédito: Imagem gerada pela IA

O que acontece com células cerebrais associadas ao Alzheimer quando são levadas para o espaço? Uma pesquisa coordenada por um cientista brasileiro encontrou respostas que podem ajudar a compreender melhor a doença e abrir novas possibilidades para o desenvolvimento de tratamentos. O estudo identificou que o ambiente espacial provoca alterações biológicas diferentes, dependendo das mutações genéticas presentes nos modelos de tecido cerebral analisados.

Publicado na revista Science Advances, o trabalho foi conduzido por pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego (UC San Diego), nos Estados Unidos, sob coordenação do brasileiro Alysson Muotri, diretor do Sanford Integrated Space Stem Cell Orbital Research Center.

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Para realizar o experimento, a equipe utilizou organoides cerebrais, estruturas tridimensionais produzidas a partir de células-tronco que reproduzem algumas características do tecido neural humano. Parte dos modelos apresentava mutações nos genes APP, PSEN1 ou PSEN2, associados a formas hereditárias raras do Alzheimer. Outros, sem essas alterações, foram usados como grupo de controle.

Em março de 2024, os organoides foram enviados à Estação Espacial Internacional (ISS), onde permaneceram durante 40 dias. Outros modelos equivalentes foram mantidos na Terra, em condições laboratoriais semelhantes, permitindo a comparação dos resultados. Segundo os pesquisadores, essa foi a primeira vez que estruturas de tecido cerebral humano com características da doença de Alzheimer foram enviadas ao espaço.

Mutações genéticas provocaram respostas diferentes

O ambiente espacial reúne condições incomuns para as células, como microgravidade, exposição à radiação e alterações nos campos magnéticos. Ao analisar a atividade dos genes, a presença de proteínas e os processos de produção de energia, os pesquisadores identificaram respostas distintas entre os organoides.

Nos modelos com mutação no gene APP, houve aumento dos níveis de beta-amiloide 42, fragmento de proteína associado à formação de placas no cérebro. Já os organoides com alteração no gene PSEN2 apresentaram níveis mais elevados de uma forma modificada da proteína tau, também relacionada ao Alzheimer.

Nos modelos com mutação no gene PSEN1, as mudanças foram ainda mais abrangentes: 7.404 genes apresentaram diferenças entre as amostras enviadas ao espaço e aquelas mantidas na Terra. Nos organoides com mutação no PSEN2, foram identificadas alterações em 643 genes. Os resultados indicam que diferentes características genéticas associadas ao Alzheimer podem responder de maneiras distintas às condições do ambiente espacial.

A equipe também observou alterações em genes relacionados à comunicação entre células nervosas, à produção de energia e ao processamento do RNA, molécula que participa da produção de proteínas. Algumas dessas respostas foram mais acentuadas nos modelos com mutações associadas à doença.

Proteína pode ajudar a entender a resposta das células ao estresse

Uma das descobertas que chamou a atenção dos pesquisadores foi o aumento dos níveis da proteína CIRBP em todos os grupos de organoides enviados ao espaço. A substância participa da resposta celular a situações de estresse ambiental e físico. Os cientistas também identificaram alterações em redes que conectam a CIRBP à comunicação entre células nervosas e a outros processos celulares.

Por isso, a proteína passou a ser considerada uma possível candidata a marcador de estresse compartilhado entre os diferentes modelos. Ainda será necessário investigar se ela desempenha um papel relevante na proteção ou na vulnerabilidade das células cerebrais.

A CIRBP também já foi relacionada a pesquisas sobre reparo do DNA e longevidade. Estudos anteriores associaram a proteína a mecanismos observados em baleias-da-groenlândia, animais que podem viver mais de 200 anos. No entanto, ainda não se sabe se efeitos semelhantes podem ocorrer em células cerebrais humanas.

Pesquisa pode abrir novas frentes no Brasil

Os resultados ainda são preliminares e não significam que o espaço provoque ou agrave o Alzheimer em pessoas. O experimento foi realizado com organoides, e os pesquisadores pretendem investigar se as alterações identificadas podem ser reproduzidas em condições terrestres e qual é a participação da CIRBP nesses processos.

“Frequentemente, falamos sobre o Alzheimer como se a doença seguisse um caminho previsível. O que estamos observando sugere que diferentes formas genéticas da doença podem responder de maneiras muito distintas a um mesmo fator de estresse. Compreender essas diferenças pode levar ao desenvolvimento de tratamentos mais direcionados para essa doença devastadora”, afirma Muotri.

A pesquisa também pode gerar novas parcerias científicas no Brasil. O pesquisador vem construindo uma colaboração com a Ciência Pioneira, iniciativa do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) voltada ao apoio à ciência de fronteira. A proposta prevê incentivo a pesquisas sobre Alzheimer e outras doenças degenerativas, incluindo estudos em ambiente espacial, além da formação de pesquisadores brasileiros junto à equipe de Muotri. Os detalhes da parceria devem ser divulgados até o início de 2027.