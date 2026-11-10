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Cientistas desenvolvem rim em laboratório com células do próprio paciente para reduzir dependência da hemodiálise

Tecnologia em desenvolvimento nos Estados Unidos utiliza células-tronco e impressão 3D; testes clínicos em pessoas com insuficiência renal estão previstos para 2028

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 17:37

Cientistas desenvolvem rim em laboratório com células do próprio paciente para reduzir dependência da hemodiálise
Cientistas desenvolvem rim em laboratório com células do próprio paciente para reduzir dependência da hemodiálise Crédito: Imagem gerada pela IA

Imagine substituir parte da função de um rim doente por um órgão produzido em laboratório a partir das próprias células do paciente. Essa é a proposta de pesquisadores dos Estados Unidos que desenvolvem um modelo de rim artificial biológico com potencial para reduzir a dependência da hemodiálise. A tecnologia ainda está em fase de pesquisa, mas busca oferecer uma alternativa para pessoas que precisam realizar sessões frequentes para filtrar o sangue.

Além de diminuir gradualmente o tempo de diálise, o projeto pretende desenvolver uma estrutura que não exija o uso de medicamentos contra rejeição, comuns em transplantes de órgãos de outras pessoas. Os dois benefícios, porém, ainda precisam ser comprovados em estudos clínicos.

Doença Renal - como afeta os rins

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O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados pode prejudicar a saúde dos rins (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock

Para o médico Guilherme Storch, especialista em Medicina de Família, o principal impacto dessa possibilidade está na qualidade de vida de quem convive com a insuficiência renal. “Quem faz hemodiálise organiza a vida em torno do tratamento. Conseguir reduzir esse tempo pode abrir espaço para trabalhar, estar com a família, viajar e fazer planos que hoje dependem dos horários das sessões”, explica.

O projeto é desenvolvido pela IVIVA Medical, empresa ligada à United Therapeutics, e foi apresentado por Martine Rothblatt durante o congresso da Sociedade Internacional para Pesquisa com Células-Tronco (ISSCR 2026), realizado em Montreal, no Canadá.

Como o rim é produzido em laboratório?

O processo começa com uma coleta de sangue do próprio paciente. A partir do material, os pesquisadores obtêm células que serão transformadas em tecido renal. Em seguida, esse material é colocado em uma estrutura produzida por impressão 3D. A proposta é que o conjunto consiga desempenhar funções importantes do órgão natural, como filtrar o sangue e eliminar resíduos que, quando se acumulam no organismo, podem prejudicar a saúde.

“Estamos falando de produzir um órgão a partir de células do próprio paciente para fazer um trabalho que o organismo deixou de dar conta, sem a necessidade de imunossupressores como acontece no transplante renal”, resume Storch.

Por que utilizar células do próprio paciente?

Uma das dificuldades dos transplantes convencionais é a possibilidade de rejeição. Quando uma pessoa recebe um rim de outra, o sistema imunológico pode reconhecer o órgão como um elemento estranho e atacá-lo. Para evitar essa reação, os pacientes precisam utilizar medicamentos imunossupressores.

Ao produzir o tecido renal com células do próprio receptor, os pesquisadores pretendem reduzir esse risco e, consequentemente, evitar a necessidade desses medicamentos. Essa possibilidade, no entanto, ainda depende de comprovação nos estudos com pacientes.

Quando a tecnologia poderá chegar aos pacientes?

Durante a apresentação do projeto, os pesquisadores previram o início dos estudos clínicos em pessoas com insuficiência renal para 2028. A primeira etapa deverá avaliar se a tecnologia consegue reduzir progressivamente o tempo que os pacientes precisam permanecer em hemodiálise.

Ainda não existe uma previsão de quando o procedimento poderá ser disponibilizado como tratamento. Antes disso, será necessário avaliar sua segurança e eficácia em pacientes. “O objetivo final é utilizar células-tronco da própria pessoa para conseguir produzir órgãos que substituam aqueles que, por alguma razão, falharam. Até lá, outros estudos apontam respostas promissoras no campo da Medicina Regenerativa”, afirma o médico.

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