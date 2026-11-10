Cientistas desenvolvem rim em laboratório com células do próprio paciente para reduzir dependência da hemodiálise

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Perla Ribeiro
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 17:37
Imagine substituir parte da função de um rim doente por um órgão produzido em laboratório a partir das próprias células do paciente. Essa é a proposta de pesquisadores dos Estados Unidos que desenvolvem um modelo de rim artificial biológico com potencial para reduzir a dependência da hemodiálise. A tecnologia ainda está em fase de pesquisa, mas busca oferecer uma alternativa para pessoas que precisam realizar sessões frequentes para filtrar o sangue.
Além de diminuir gradualmente o tempo de diálise, o projeto pretende desenvolver uma estrutura que não exija o uso de medicamentos contra rejeição, comuns em transplantes de órgãos de outras pessoas. Os dois benefícios, porém, ainda precisam ser comprovados em estudos clínicos.
Doença Renal - como afeta os rins
Para o médico Guilherme Storch, especialista em Medicina de Família, o principal impacto dessa possibilidade está na qualidade de vida de quem convive com a insuficiência renal. “Quem faz hemodiálise organiza a vida em torno do tratamento. Conseguir reduzir esse tempo pode abrir espaço para trabalhar, estar com a família, viajar e fazer planos que hoje dependem dos horários das sessões”, explica.
O projeto é desenvolvido pela IVIVA Medical, empresa ligada à United Therapeutics, e foi apresentado por Martine Rothblatt durante o congresso da Sociedade Internacional para Pesquisa com Células-Tronco (ISSCR 2026), realizado em Montreal, no Canadá.
Como o rim é produzido em laboratório?
O processo começa com uma coleta de sangue do próprio paciente. A partir do material, os pesquisadores obtêm células que serão transformadas em tecido renal. Em seguida, esse material é colocado em uma estrutura produzida por impressão 3D. A proposta é que o conjunto consiga desempenhar funções importantes do órgão natural, como filtrar o sangue e eliminar resíduos que, quando se acumulam no organismo, podem prejudicar a saúde.
“Estamos falando de produzir um órgão a partir de células do próprio paciente para fazer um trabalho que o organismo deixou de dar conta, sem a necessidade de imunossupressores como acontece no transplante renal”, resume Storch.
Por que utilizar células do próprio paciente?
Uma das dificuldades dos transplantes convencionais é a possibilidade de rejeição. Quando uma pessoa recebe um rim de outra, o sistema imunológico pode reconhecer o órgão como um elemento estranho e atacá-lo. Para evitar essa reação, os pacientes precisam utilizar medicamentos imunossupressores.
Ao produzir o tecido renal com células do próprio receptor, os pesquisadores pretendem reduzir esse risco e, consequentemente, evitar a necessidade desses medicamentos. Essa possibilidade, no entanto, ainda depende de comprovação nos estudos com pacientes.
Quando a tecnologia poderá chegar aos pacientes?
Durante a apresentação do projeto, os pesquisadores previram o início dos estudos clínicos em pessoas com insuficiência renal para 2028. A primeira etapa deverá avaliar se a tecnologia consegue reduzir progressivamente o tempo que os pacientes precisam permanecer em hemodiálise.
Ainda não existe uma previsão de quando o procedimento poderá ser disponibilizado como tratamento. Antes disso, será necessário avaliar sua segurança e eficácia em pacientes. “O objetivo final é utilizar células-tronco da própria pessoa para conseguir produzir órgãos que substituam aqueles que, por alguma razão, falharam. Até lá, outros estudos apontam respostas promissoras no campo da Medicina Regenerativa”, afirma o médico.