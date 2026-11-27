ALERTA PARA O CORAÇÃO

Cigarro eletrônico, estresse e energéticos: o que pode estar por trás do aumento de infartos entre jovens?

Casos de infarto entre pessoas com menos de 40 anos cresceram mais de 150% em dez anos; cardiologista aponta fatores de risco, sintomas e cuidados para prevenir problemas cardiovasculares

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 12:17

Infarto antes dos 30? Número de internações no Brasil acende alerta Crédito: Imagem gerada pela IA

O infarto deixou de ser uma preocupação restrita às pessoas mais velhas. Nos últimos anos, a condição tem aparecido com frequência crescente entre adultos jovens. Uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta que os casos em pessoas com menos de 40 anos aumentaram mais de 150% na última década. No mesmo grupo, as mortes pela doença cresceram 9%.

Entre os sintomas que exigem atenção estão dor ou desconforto no peito, que pode se espalhar para os braços, as costas ou o pescoço. O cardiologista Vinícius Marques Rodrigues, que atende no centro clínico do Órion Complex, em Goiânia, aponta uma combinação de fatores que pode contribuir para o avanço dos casos entre os mais jovens. Entre eles estão obesidade, sedentarismo, uso de cigarros eletrônicos, hipertensão, colesterol elevado, ansiedade e estresse.

Cuidados com coração 1 de 4

O especialista também chama atenção para o uso abusivo de hormônios, energéticos e anfetaminas, além da falta de controle de fatores de risco cardiovasculares. A predisposição genética é outro aspecto que precisa ser considerado. De acordo com o médico, investigar casos de morte súbita na família pode ajudar a identificar pessoas que precisam de acompanhamento mais próximo.

Como reduzir os riscos de infarto?

A prática regular de atividades físicas, o controle do colesterol, do diabetes e da pressão arterial, além de abandonar o cigarro, estão entre as medidas apontadas pelo cardiologista para prevenir a progressão de doenças cardiovasculares. O histórico familiar também deve ser levado em conta na avaliação da saúde do coração. Pessoas com parentes que tiveram problemas cardíacos ou morte súbita precisam conversar com um profissional de saúde sobre a necessidade de antecipar o acompanhamento.

Jovens também precisam de acompanhamento cardíaco

Tradicionalmente, os 40 anos eram considerados um marco para iniciar uma atenção mais frequente à saúde cardiovascular. Com o aumento dos eventos cardíacos entre adultos jovens, porém, o especialista recomenda que pessoas a partir dos 20 anos com fatores de risco ou histórico familiar comecem mais cedo as avaliações de rotina.