INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Cirurgião plástico comenta as fotos feitas por IA: 'os pacientes estão trazendo imagens de inspiração que são incompatíveis com a anatomia humana'

Pesquisa britânica aponta que 15% dos cirurgiões consultados já receberam pacientes com fotografias alteradas por IA e expectativas irreais sobre procedimentos estéticos



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 21:27

Cirurgiões relatam aumento de pacientes que utilizam imagens geradas por inteligência artificial como referência Crédito: Imagem gerada por IA

Pacientes estão utilizando inteligência artificial para modificar fotografias dos próprios rostos e levando os resultados a consultórios de cirurgia plástica. A tendência, conhecida como AI face, preocupa especialistas pelos riscos de criar expectativas irreais.

O cirurgião plástico Ian MacArthur, em entrevista à CBS News, afirmou ter recebido pacientes com imagens estilizadas incompatíveis com a anatomia humana. Segundo ele, as ferramentas podem ajudar na visualização, mas tendem a intensificar ilusões.

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Pesquisa identifica tendência

Um levantamento divulgado em setembro pela Associação Britânica de Cirurgiões Plásticos Estéticos (BAAPS) identificou que 15% dos profissionais consultados já haviam encontrado pacientes com imagens geradas por IA e expectativas distorcidas sobre os resultados de cirurgias.

A pesquisa ouviu aproximadamente metade dos cerca de 350 integrantes da entidade. Os resultados indicam a presença do fenômeno nos consultórios, mas não representam a proporção de pacientes que utilizam inteligência artificial antes de uma cirurgia.

Também em entrevista à CBS, a presidente da associação, Nora Nugent, disse que o problema está na percepção de que uma imagem modificada digitalmente representa um resultado possível, especialmente quando o paciente continua reconhecendo o próprio rosto na fotografia.

A especialista alerta que a inteligência artificial não considera necessariamente as limitações anatômicas de cada pessoa. Uma ferramenta pode alterar proporções faciais livremente, enquanto procedimentos cirúrgicos dependem das condições individuais de cada paciente.

Ferramentas de edição podem modificar simultaneamente diferentes características faciais, mesmo quando o usuário solicita apenas uma alteração específica Crédito: Cottonbro Studio / Pexels

Limites da cirurgia

A diferença entre edição digital e cirurgia está nas condições físicas do corpo humano. Enquanto programas de IA modificam pixels, cirurgiões precisam considerar a estrutura óssea, a espessura da pele, os tecidos e a recuperação do paciente.

Nora Nugent explica que determinados resultados podem comprometer funções importantes. Assim como a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos também alerta que imagens artificiais não consideram aspectos fundamentais para o planejamento dos procedimentos.

Na rinoplastia, por exemplo, o planejamento precisa considerar não apenas a aparência do nariz, mas também a estrutura interna e a passagem de ar. Uma simulação visual pode apresentar proporções que não seriam seguras para o paciente.

Riscos psicológicos

Além das limitações físicas, especialistas apontam possíveis consequências para pessoas que apresentam insatisfação persistente com a própria aparência ou transtorno dismórfico corporal.

Karen Rowa, professora de psiquiatria e neurociências comportamentais da Universidade McMaster, no Canadá, explicou à CBC que ferramentas de IA podem reforçar inseguranças relacionadas à aparência ao responderem a pedidos de modificações estéticas.