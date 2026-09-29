Cirurgião plástico comenta as fotos feitas por IA: 'os pacientes estão trazendo imagens de inspiração que são incompatíveis com a anatomia humana'

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 21:27
Pacientes estão utilizando inteligência artificial para modificar fotografias dos próprios rostos e levando os resultados a consultórios de cirurgia plástica. A tendência, conhecida como AI face, preocupa especialistas pelos riscos de criar expectativas irreais.
O cirurgião plástico Ian MacArthur, em entrevista à CBS News, afirmou ter recebido pacientes com imagens estilizadas incompatíveis com a anatomia humana. Segundo ele, as ferramentas podem ajudar na visualização, mas tendem a intensificar ilusões.
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Um levantamento divulgado em setembro pela Associação Britânica de Cirurgiões Plásticos Estéticos (BAAPS) identificou que 15% dos profissionais consultados já haviam encontrado pacientes com imagens geradas por IA e expectativas distorcidas sobre os resultados de cirurgias.
A pesquisa ouviu aproximadamente metade dos cerca de 350 integrantes da entidade. Os resultados indicam a presença do fenômeno nos consultórios, mas não representam a proporção de pacientes que utilizam inteligência artificial antes de uma cirurgia.
Também em entrevista à CBS, a presidente da associação, Nora Nugent, disse que o problema está na percepção de que uma imagem modificada digitalmente representa um resultado possível, especialmente quando o paciente continua reconhecendo o próprio rosto na fotografia.
A especialista alerta que a inteligência artificial não considera necessariamente as limitações anatômicas de cada pessoa. Uma ferramenta pode alterar proporções faciais livremente, enquanto procedimentos cirúrgicos dependem das condições individuais de cada paciente.
A diferença entre edição digital e cirurgia está nas condições físicas do corpo humano. Enquanto programas de IA modificam pixels, cirurgiões precisam considerar a estrutura óssea, a espessura da pele, os tecidos e a recuperação do paciente.
Nora Nugent explica que determinados resultados podem comprometer funções importantes. Assim como a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos também alerta que imagens artificiais não consideram aspectos fundamentais para o planejamento dos procedimentos.
Na rinoplastia, por exemplo, o planejamento precisa considerar não apenas a aparência do nariz, mas também a estrutura interna e a passagem de ar. Uma simulação visual pode apresentar proporções que não seriam seguras para o paciente.
Além das limitações físicas, especialistas apontam possíveis consequências para pessoas que apresentam insatisfação persistente com a própria aparência ou transtorno dismórfico corporal.
Karen Rowa, professora de psiquiatria e neurociências comportamentais da Universidade McMaster, no Canadá, explicou à CBC que ferramentas de IA podem reforçar inseguranças relacionadas à aparência ao responderem a pedidos de modificações estéticas.
Segundo a pesquisadora, os sistemas podem validar a percepção de que determinada característica precisa ser corrigida, mesmo quando não existe um problema físico que justifique a alteração.