REJUVENESCIMENTO

Cirurgias nas pálpebras e no rosto ganham espaço entre homens; entenda a tendência

Preservar a identidade facial é uma das prioridades no planejamento de procedimentos estéticos masculinos

Thais Borges

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 12:41

Cirurgias nas pálpebras e no rosto ganham espaço entre homens; entenda a tendência Crédito: Freepik

A procura masculina por cirurgias faciais tem crescido, com destaque para procedimentos que prometem suavizar os sinais do envelhecimento sem provocar mudanças evidentes na aparência. Dados divulgados em 2026 pela American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) mostram que 95% dos cirurgiões plásticos faciais entrevistados atenderam homens em 2025, ante 92% em 2024. Entre as intervenções mais procuradas estão a rinoplastia e a blefaroplastia, em um movimento marcado pela preferência por resultados naturais.

Para cirurgiã plástica especializada em face Danielle Gondim, formada pelo Instituto Ivo Pitanguy, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e especialista em cirurgia plástica facial, o rejuvenescimento masculino exige um planejamento atento às particularidades de cada paciente. A médica, que tem técnicas publicadas em periódicos internacionais, defende abordagens que preservem os traços individuais e evitem a padronização estética.

“Cada face precisa ser avaliada de forma única. O objetivo do rejuvenescimento não é criar outro rosto, mas restaurar estruturas respeitando aquilo que identifica aquela pessoa. No homem, essa preservação é especialmente importante porque alterações pequenas em determinadas regiões podem modificar bastante a percepção da expressão e dos traços”, diz a cirurgiã.

O movimento ocorre em um cenário no qual o Brasil se destaca pelo volume de cirurgias estéticas realizadas. Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), foram estimados 2,35 milhões de procedimentos cirúrgicos no país em 2024. As intervenções na face e na cabeça somaram aproximadamente 910,8 mil, incluindo 231,2 mil blefaroplastias, 121,4 mil liftings faciais e 98,7 mil cirurgias de pescoço.

Planejamento do rosto masculino

Embora homens e mulheres possam apresentar flacidez, excesso de pele, bolsas nas pálpebras e mudanças no contorno facial com o passar dos anos, o planejamento cirúrgico deve levar em conta as características de cada rosto. Formato e posição das sobrancelhas, projeção do queixo, definição da mandíbula, distribuição de gordura, barba e proporções faciais estão entre os aspectos avaliados antes da indicação de um procedimento.

Entre empresários, executivos e profissionais com maior exposição pública, a procura costuma estar relacionada ao desejo de suavizar uma aparência cansada ou envelhecida sem modificar de maneira evidente os traços. Nesse contexto, intervenções nas regiões dos olhos, da mandíbula e do pescoço podem ser consideradas, conforme as necessidades de cada paciente.

A blefaroplastia, por exemplo, permite tratar o excesso de pele e as bolsas de gordura nas pálpebras, buscando preservar o formato original dos olhos. Em determinadas situações, também é necessário avaliar a posição das sobrancelhas. Já nos casos de flacidez mais acentuada ou perda de definição do contorno facial e cervical, a avaliação pode incluir técnicas cirúrgicas voltadas a estruturas mais profundas.

Danielle adota o conceito de cirurgia facial singular, no qual a abordagem é definida a partir das particularidades anatômicas de cada paciente. Criadora da técnica Singular Restore, a especialista combina diferentes procedimentos de acordo com as necessidades identificadas durante a avaliação, entre eles deep plane facelift, cirurgia do pescoço, blefaroplastia e enxerto de gordura.

“A naturalidade não depende apenas de fazer uma intervenção pequena. Ela depende de compreender o que aconteceu com aquela face e tratar cada região sem apagar características individuais. O resultado precisa continuar pertencendo ao paciente”, explica.

Funções diferentes

A escolha entre procedimentos minimamente invasivos e cirurgia depende das características do paciente e dos objetivos do tratamento. A toxina botulínica, os preenchedores e as tecnologias voltadas à qualidade da pele têm indicações diferentes das intervenções cirúrgicas, que podem ser consideradas em casos de alterações estruturais, excesso de pele ou flacidez mais acentuada. A definição da abordagem deve ocorrer após avaliação médica individualizada.

Os dados da ISAPS indicam que o interesse masculino vai além das cirurgias das pálpebras. Entre 2023 e 2024, o número de facelifts realizados em homens passou de 102.616 para 123.776, um aumento de aproximadamente 20,6%. No mesmo período, os enxertos de gordura facial avançaram de 127.769 para 173.940 procedimentos, crescimento próximo de 36%.

A tendência acompanha a expansão global das intervenções estéticas na face. Em 2024, os procedimentos cirúrgicos de face e cabeça ultrapassaram 7,4 milhões no mundo, com crescimento de 4,3% em relação ao ano anterior. A blefaroplastia superou 2,1 milhões de cirurgias e ocupou a primeira posição entre os procedimentos estéticos cirúrgicos mais realizados globalmente.

Para a cirurgiã, independentemente do gênero ou da idade, a indicação de um procedimento deve partir de uma análise individual, que considere a anatomia, as condições de saúde e as expectativas do paciente.