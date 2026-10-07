PREVENÇÃO

Cobreiro pode começar com dor antes das bolhas; entenda os sinais e como prevenir

Herpes-zóster é mais comum após os 50 anos, mas também pode atingir adultos jovens; vacinação reduz o risco da doença e de complicações

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:19

Herpes-zóster Crédito: Shutterstock

Uma dor forte, uma sensação de ardência ou até uma sensibilidade incomum em determinada região da pele podem parecer sinais de vários problemas. Em alguns casos, porém, são os primeiros indícios de uma doença que ainda nem mostrou sua principal característica: as bolhas. É assim que pode começar o herpes-zóster, conhecido popularmente como “cobreiro”.

A doença ocorre quando o vírus varicela-zóster, o mesmo responsável pela catapora, permanece no organismo e volta a se manifestar. O quadro costuma provocar uma erupção dolorosa, com pequenas bolhas que aparecem geralmente em forma de faixa e em apenas um lado do corpo.

Herpes-zóster 1 de 8

Embora seja mais frequente a partir dos 50 anos e em pessoas com o sistema imunológico enfraquecido, o herpes-zóster não é exclusivo dessa faixa etária. Adultos jovens também podem desenvolver a doença, inclusive sem apresentar fatores de risco conhecidos.

Dor pode aparecer antes das lesões

Um dos aspectos que pode dificultar a identificação do problema é justamente o fato de a dor poder surgir antes das alterações na pele. Dias antes do aparecimento das bolhas, algumas pessoas apresentam ardência, desconforto ou aumento da sensibilidade em uma região específica.

O infectologista Claudilson Bastos, consultor do Sabin Diagnóstico e Saúde, explica que o tórax está entre as áreas mais frequentemente atingidas. Nesses casos, a dor pode até ser confundida com um problema cardíaco. “O herpes-zóster acomete mais frequentemente a região torácica. O paciente pode apresentar dores e, muitas vezes, essas dores são mal interpretadas como se fossem um problema cardíaco, porque podem ocorrer, por exemplo, como uma dor na região do peito”, explica.

Depois de alguns dias, surgem as chamadas vesículas, pequenas bolhas que aparecem na área correspondente ao nervo afetado. Elas podem começar de maneira isolada e, gradualmente, ocupar a região da pele ligada àquele nervo. Em pessoas imunossuprimidas, o quadro pode ser mais extenso. Nesses casos, o vírus pode atingir diferentes áreas do corpo e provocar o chamado herpes-zóster disseminado. Pessoas vivendo com HIV ou com doenças hematológicas graves, por exemplo, podem apresentar essa manifestação.

Diante de sintomas suspeitos, a avaliação médica é importante para confirmar o diagnóstico e definir o tratamento adequado. O problema não termina necessariamente quando as lesões desaparecem. Uma das principais complicações do herpes-zóster é a neuralgia pós-herpética, caracterizada por uma dor de origem nervosa que pode permanecer mesmo depois do desaparecimento das manifestações na pele.

É justamente nesse ponto que a vacinação ganha importância. Segundo Claudilson, além de reduzir a ocorrência da doença, a imunização pode diminuir a intensidade das manifestações e o risco de complicações. “A vacinação tem um resultado significativo na diminuição dos casos de herpes-zóster e das manifestações da doença. Ou, quando ela se manifesta, pode ocorrer de uma forma mais branda, com menos manifestações clínicas e menor ocorrência de neuralgia pós-herpética, que é um dos grandes problemas do herpes-zóster”, afirma.

Estresse também pode favorecer a reativação

O envelhecimento e a redução natural da resposta imunológica estão entre os principais fatores associados à reativação do vírus, mas isso não significa que pessoas jovens estejam protegidas. O estresse também pode ter relação com o surgimento do herpes-zóster. Segundo o especialista, alterações na resposta imunológica provocadas por períodos de estresse podem favorecer a reativação do vírus que permanece latente no organismo.

“Os pacientes jovens que não têm, por exemplo, nenhum fator de risco ou nenhuma comorbidade grave podem, sim, apresentar herpes-zóster ocasionalmente. Na realidade, a doença tem uma relação com o estresse, que pode causar alterações na resposta imunológica do indivíduo e, consequentemente, favorecer a reativação do vírus que permanece latente no organismo”, esclarece.

Por isso, quem já teve catapora deve ficar atento a dores ou alterações incomuns na pele, principalmente quando o desconforto aparece em uma região específica e é seguido pelo surgimento de bolhas.

Quem pode tomar a vacina?

A vacina Shingrix, autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é indicada para pessoas a partir dos 50 anos e também para indivíduos com mais de 18 anos que apresentam determinadas condições de imunossupressão. O esquema é composto por duas doses, com intervalo de dois meses. A indicação a partir dos 50 anos está relacionada à chamada imunossenescência, processo natural de redução da resposta imunológica associado ao envelhecimento.

Além dos idosos, a vacinação pode ser indicada para pessoas mais jovens com condições que comprometem o sistema imunológico, como HIV, esclerose múltipla, lúpus, câncer e diabetes, além de pessoas que serão submetidas a transplantes de medula óssea ou de outros órgãos, conforme avaliação e indicação médica.

Quantos atendimentos foram registrados na Bahia?

Dados do Ministério da Saúde mostram que o SUS registrou 1.740 atendimentos relacionados ao herpes-zóster no Brasil entre janeiro e junho deste ano, sendo 80 na Bahia. Em todo o ano de 2025, foram contabilizados 3.413 atendimentos no país e 204 no estado. O Ministério da Saúde ressalta, porém, que os números não representam necessariamente pessoas ou diagnósticos diferentes, já que um mesmo paciente pode ter sido atendido mais de uma vez durante o período.

Onde encontrar a vacina