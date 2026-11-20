DESCONFORTO

Coceira no couro cabeludo nem sempre é caspa: conheça quatro condições que podem causar o problema

Dermatite seborreica, psoríase, foliculite e infecções estão entre as possíveis causas de coceira e descamação. Especialista alerta para sinais que exigem avaliação médica

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 08:00

Coceira no couro cabeludo nem sempre é caspa: conheça quatro condições que podem causar o problema Crédito: Imagem gerada pela IA

Coceira, descamação e oleosidade excessiva no couro cabeludo são sintomas frequentemente associados à caspa. Mas nem sempre o desconforto tem uma causa simples. Diferentes doenças dermatológicas podem provocar manifestações semelhantes e, em alguns casos, também causar vermelhidão, feridas, dor e até queda de cabelo.

Por isso, quando os sintomas persistem, pioram ou aparecem acompanhados de outras alterações na pele, é importante investigar a origem do problema. O tratamento depende da condição identificada, e utilizar produtos por conta própria pode dificultar o diagnóstico ou provocar efeitos indesejados.

Para Stanley Bessa, médico, cirurgião e dermatologista, a avaliação profissional é fundamental para diferenciar as possíveis causas. Graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o especialista é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e tem mais de 25 anos de atuação.

“A coceira no couro cabeludo pode ter causas diversas, por isso o diagnóstico depende da avaliação médica e da análise do histórico do paciente. A origem pode estar relacionada a fatores internos ou externos, além de doenças dermatológicas que exigem tratamentos diferentes”, alerta.

1. Dermatite seborreica: quando a oleosidade vem acompanhada de descamação

Uma das condições que podem provocar coceira e descamação é a dermatite seborreica, conhecida popularmente como caspa quando atinge o couro cabeludo. Trata-se de uma inflamação crônica da pele que pode causar escamas brancas ou amareladas, vermelhidão, oleosidade e irritação.

Segundo Stanley Bessa, a doença costuma atingir regiões com maior concentração de glândulas sebáceas. Sua manifestação pode ser influenciada por predisposição individual, produção de sebo, presença de determinados fungos, alterações hormonais, estresse e condições climáticas.

A dermatite seborreica pode apresentar períodos de melhora e piora, por isso o acompanhamento dermatológico ajuda a controlar os sintomas e orientar os cuidados adequados.



2. Psoríase também pode atingir o couro cabeludo

Outra possibilidade é a psoríase, doença inflamatória crônica e imunomediada que acelera a renovação das células da pele e provoca o surgimento de placas avermelhadas e descamativas.

No couro cabeludo, as lesões podem causar coceira intensa, ardor e descamação. Em alguns pacientes, elas ultrapassam a região coberta pelos cabelos e alcançam áreas próximas, como testa, nuca e orelhas.

“A psoríase pode provocar placas avermelhadas e descamativas. No couro cabeludo, os sintomas podem incluir coceira, ardor e descamação. Em alguns casos, as lesões ultrapassam a área do cabelo e alcançam regiões próximas, como testa e orelhas”, explica o dermatologista.

A condição pode ser confundida com dermatite seborreica, o que reforça a importância de uma avaliação especializada para identificar o problema e definir o tratamento.



3. Foliculite provoca inflamação na raiz dos fios

A foliculite ocorre quando os folículos pilosos, estruturas de onde nascem os cabelos, ficam inflamados. O problema pode estar associado a bactérias, fungos ou vírus e provocar pequenas elevações na pele, pústulas, coceira, sensibilidade e dor.

De acordo com Stanley Bessa, irritações, pequenos ferimentos, sudorese e uso excessivo de determinados produtos também podem contribuir para o surgimento do quadro.

As manifestações variam conforme a causa e a intensidade da inflamação. Por isso, não é recomendado espremer as lesões ou iniciar tratamentos sem orientação médica.



4. Infecções fúngicas também podem provocar coceira e descamação

Infecções causadas por fungos são outra possibilidade que precisa ser considerada durante a investigação dermatológica. Elas podem provocar coceira, vermelhidão, descamação, ardência e lesões com crostas.

Em algumas situações, a infecção também pode atingir os fios e provocar áreas de queda de cabelo. A avaliação médica ajuda a diferenciar essas manifestações de outras doenças que apresentam sintomas semelhantes e a indicar o tratamento apropriado.



Estresse pode piorar a coceira?

Além das doenças dermatológicas e das infecções, fatores emocionais também podem influenciar algumas manifestações na pele. Situações de estresse podem agravar sintomas de determinadas condições, mas não devem ser consideradas automaticamente a causa da coceira.

“Estados emocionais podem interagir com manifestações dermatológicas e influenciar a percepção ou a intensidade de determinados sintomas. Isso não significa atribuir a coceira exclusivamente ao estresse. A investigação precisa considerar as possíveis causas antes de definir uma conduta”, explica o especialista.

Quando procurar um dermatologista?

A recomendação é buscar avaliação profissional quando a coceira e a descamação persistirem, aumentarem de intensidade ou vierem acompanhadas de vermelhidão, feridas, crostas, dor ou queda de cabelo. A automedicação também deve ser evitada. Produtos inadequados podem irritar a pele, mascarar manifestações e dificultar a identificação da doença responsável pelos sintomas.