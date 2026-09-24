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Coceira que não passa, pele seca e lesões no corpo: veja quando esses sinais merecem atenção

Doença inflamatória e crônica não é contagiosa e exige cuidados contínuos para preservar a barreira da pele e evitar crises

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 13:44

Uma das doenças listadas é a dermatite seborreica
Coceira que não passa, pele seca e lesões no corpo: veja quando esses sinais merecem atenção Crédito: Shutterstock

A dermatite atópica é uma doença inflamatória e crônica da pele marcada principalmente pela coceira intensa. O problema pode interferir no sono, no desempenho escolar ou profissional e até no convívio social, especialmente quando as lesões ficam em áreas visíveis do corpo. Na semana do Dia Nacional de Conscientização sobre Dermatite Atópica, celebrado em 23 de setembro, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) reforça a importância do diagnóstico e do acompanhamento médico. Segundo a dermatologista Rosana Lazzarini, a doença tem origem multifatorial e envolve fatores genéticos, ambientais e imunológicos.

“A dermatite atópica é uma doença multifatorial. Existem fatores genéticos, muitos deles associados também à asma e à rinite, além de fatores ambientais e imunológicos. Todos esses elementos atuam em conjunto para que a doença se manifeste. Por isso, é importante compreender que não existe uma causa isolada para todos os pacientes”, explica.

Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele

Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
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Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock

Diagnóstico é feito clinicamente

Não existe um exame laboratorial específico capaz de confirmar sozinho a presença da dermatite atópica. O diagnóstico é clínico e considera características como o aspecto das lesões, a região do corpo afetada, a ocorrência de períodos de melhora e piora e a intensidade da coceira. “Observamos o aspecto, a distribuição das lesões, presença de períodos com e sem lesões (recidivas) além da intensidade da coceira”, detalha Rosana.

Em algumas situações, exames complementares podem ser solicitados para auxiliar na investigação ou descartar outras doenças que apresentam manifestações semelhantes. A avaliação deve ser feita por profissionais qualificados, principalmente dermatologistas ou alergistas, que podem definir o tratamento mais adequado para cada paciente.

Hidratação deve fazer parte da rotina

Um dos principais objetivos do tratamento é preservar a barreira cutânea e controlar a inflamação e a coceira. Entre os cuidados recomendados estão o uso frequente de cremes ou loções hidratantes, banhos rápidos com água não muito quente e uso reduzido ou adequado de sabonetes.

“A pele dos pacientes com dermatite atópica é muito seca e precisa de cremes ou loções hidratantes aplicados, em geral, de duas a três vezes ao dia. Esses cuidados ajudam a preservar a barreira cutânea e devem fazer parte da rotina, não apenas dos momentos de crise”, esclarece a dermatologista.

Dependendo da intensidade do quadro, podem ser utilizados medicamentos tópicos apropriados para cada região do corpo e tratamentos para controle da coceira. Em casos mais graves, o tratamento pode envolver imunossupressores por via oral e fototerapia com UVB de banda estreita, que pode contribuir especialmente para a redução do prurido.

Doença pode afetar sono e convivência

A coceira intensa é um dos principais fatores que interferem na qualidade de vida de quem tem dermatite atópica. Quando ocorre durante a noite, pode prejudicar o sono e, consequentemente, afetar o rendimento na escola ou no trabalho. As lesões também podem provocar constrangimento e dificuldades de relacionamento quando aparecem em áreas expostas do corpo. Segundo a especialista, alguns pacientes podem enfrentar situações de bullying por causa da aparência da pele. “É fundamental reforçar que a dermatite atópica não é contagiosa”, enfatiza Rosana.

Corticosteroides exigem acompanhamento médico

Outro alerta da dermatologista envolve o uso inadequado de corticosteroides sistêmicos, administrados por via oral ou injetável. Embora possam proporcionar uma melhora rápida dos sintomas, o uso sem acompanhamento especializado ou de forma pontual em situações de emergência pode ser seguido por uma piora intensa após a suspensão do medicamento.

Esse agravamento é conhecido como efeito rebote. Por isso, a escolha do tratamento deve considerar as características e a gravidade de cada caso. “É fundamental que o tratamento seja orientado por um médico capacitado, que avalie os riscos e benefícios de cada opção terapêutica”, ressalta a especialista.

O diagnóstico precoce, o acompanhamento regular e os cuidados diários com a pele podem ajudar a controlar os sintomas e prevenir complicações. A hidratação, em especial, deve ser mantida mesmo fora dos períodos de crise, como parte da rotina de cuidado de quem convive com a dermatite atópica.

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