SINAIS DO CORPO

Coceira que não passa pode ser sinal de uma inflamação que afeta outras partes do corpo

Resposta imunológica conhecida como inflamação tipo 2 pode estar associada a doenças como dermatite atópica, rinite, asma e esofagite eosinofílica

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:39

Coceira Crédito: Divulgação

Coceira que não passa, ressecamento intenso e lesões na pele que desaparecem e voltam podem ser mais do que sinais de uma pele simplesmente sensível. Esses sintomas podem estar relacionados à inflamação tipo 2, um padrão de resposta do sistema imunológico que, quando desregulado, pode comprometer a barreira da pele e estar associado a manifestações em outras partes do organismo.

Esse mecanismo está presente em doenças como a dermatite atópica e pode coexistir, em alguns pacientes, com condições como rinite, asma e esofagite eosinofílica, uma inflamação crônica do esôfago que pode provocar dificuldade para engolir. Isso, porém, não significa que uma pessoa com uma dessas doenças necessariamente desenvolverá as demais.

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O que é a inflamação tipo 2?

A inflamação tipo 2 ocorre quando o sistema de defesa apresenta uma resposta exagerada e prolongada. Como esse processo pode envolver diferentes órgãos, o mesmo paciente pode apresentar lesões na pele, congestão nasal, sintomas respiratórios e outras manifestações alérgicas que, à primeira vista, parecem não ter relação.

“Um paciente pode, por exemplo, tratar a pele e continuar com asma, rinite ou sintomas nasais sem acompanhamento adequado. Quando identificamos essas associações, conseguimos organizar melhor o cuidado e encaminhar o paciente para as especialidades necessárias”, explica a dermatologista Marcela Cestari, do Hospital Sírio-Libanês.

Segundo a especialista, a falta de uma avaliação integrada pode fazer com que pacientes convivam durante anos com sintomas que afetam a rotina. É comum, de acordo com Cestari, que pessoas passem a considerar a coceira e a irritação como características normais da própria pele.

“É comum ouvir frases como ‘minha pele sempre foi sensível’ ou ‘já me acostumei com a coceira’. O problema começa quando o paciente passa a adaptar a própria rotina à doença. Se esses sintomas interferem no sono ou na qualidade de vida, é hora de buscar ajuda”, afirma.

Exame de sangue confirma a inflamação?

Não existe um sintoma isolado ou um exame específico capaz de confirmar a presença de inflamação tipo 2. Algumas alterações laboratoriais podem aparecer, como níveis elevados de eosinófilos, células do sistema imunológico envolvidas em processos inflamatórios, ou de IgE (imunoglobulina E).

Esses marcadores, no entanto, não são suficientes para estabelecer o diagnóstico. A inflamação tipo 2 também não deve ser confundida simplesmente com uma alergia. A avaliação é principalmente clínica e depende de uma boa conversa com o paciente, do exame físico da pele, da localização e distribuição das lesões e do histórico de saúde. Exames laboratoriais podem complementar a investigação, mas não determinam sozinhos a presença do quadro.

Tratamento depende da doença e da intensidade

A abordagem varia conforme a doença associada, a intensidade dos sintomas e as características de cada paciente. Corticoides podem fazer parte do tratamento em determinadas situações, mas o uso prolongado ou recorrente pode aumentar o risco de efeitos adversos.

Por isso, a escolha do medicamento, a dose e o período de utilização devem ser definidos pelo médico. A identificação do padrão inflamatório pode ajudar a direcionar o cuidado e evitar que o tratamento fique restrito apenas aos períodos de crise. Para Cestari, uma das perguntas importantes durante a consulta é justamente verificar se existem manifestações além da pele. “Além da pele, como estão seu nariz e sua respiração?” é uma forma de ampliar a investigação e identificar possíveis associações.