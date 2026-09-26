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Começou a correr agora? Saiba quais são os cinco erros que podem causar lesões e atrapalhar seus treinos

Aumento rápido do ritmo e da distância, falta de fortalecimento e ausência de orientação estão entre os principais fatores de risco para iniciantes

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 06:00

marathon runners, AI generated image Crédito: Freepik

Com a popularização da corrida de rua como uma atividade acessível para melhorar a saúde, cada vez mais pessoas começam a praticar o esporte. Junto com esse crescimento, porém, também aumentam os casos de lesões entre corredores iniciantes. Segundo a Sociedade Brasileira de Traumatologia do Esporte (SBRATE), a falta de preparo físico e alguns erros comuns no início da prática podem favorecer o surgimento de dores e problemas capazes de interromper os treinos.

Entre as ocorrências mais frequentes está a canelite, também conhecida como síndrome do estresse tibial medial. O problema provoca dor na região da canela e costuma estar relacionado ao impacto repetitivo e à sobrecarga quando o corpo ainda não teve tempo suficiente para se adaptar à corrida. Outra queixa comum é a sobrecarga no joelho, principalmente na articulação patelofemoral, que pode provocar dor na parte da frente do joelho e limitar o desempenho.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte 1 de 10

A pressa para evoluir pode aumentar o risco

Um dos principais erros de quem está começando é aumentar rapidamente a intensidade e o volume dos treinos. O entusiasmo para melhorar o ritmo ou correr distâncias maiores pode fazer com que a pessoa ultrapasse a capacidade de adaptação do organismo, que precisa de tempo para responder ao impacto repetitivo da atividade. “O grande problema entre iniciantes é a pressa em evoluir. O corpo precisa de tempo para se adaptar ao impacto da corrida, e quando esse processo não é respeitado, as lesões acabam surgindo com mais facilidade”, afirma o presidente da SBRATE, Adriano Almeida.

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A falta de fortalecimento muscular e de orientação adequada também pode contribuir para o aparecimento de lesões. Além disso, outros fatores podem influenciar a saúde do corredor, como o uso de calçados inadequados, a ausência de aquecimento, erros na técnica de corrida e até as características do terreno escolhido para treinar.

Como reduzir o risco de lesões

A maioria das lesões relacionadas ao início da corrida pode ser evitada com mudanças simples na rotina de treinamento. Uma das principais recomendações é começar de maneira gradual, alternando períodos de caminhada e corrida até que o corpo desenvolva maior tolerância ao esforço.

Também é importante investir no fortalecimento muscular, especialmente dos membros inferiores e do core, além de respeitar os períodos de descanso. O aquecimento antes da atividade e o alongamento também fazem parte das orientações apresentadas pela Sociedade. Outro cuidado é escolher um tênis adequado para a prática e para as características do corredor. A orientação profissional pode ajudar principalmente quem está começando ou já teve algum tipo de lesão, permitindo ajustar o treinamento de acordo com a evolução de cada pessoa.

Acompanhamento pode ajudar quem está começando

O acompanhamento de um educador físico ou fisioterapeuta é apontado como uma medida importante para reduzir erros durante a adaptação à corrida. Com orientação, o iniciante pode estabelecer uma progressão de treino mais adequada e trabalhar o fortalecimento necessário para suportar a atividade.

“O acompanhamento profissional é essencial para orientar o corredor desde o início, evitando erros comuns e promovendo uma evolução segura. Com planejamento adequado, é possível reduzir significativamente o risco de lesões e melhorar o desempenho”, completou Adriano Almeida.