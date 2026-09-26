Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Começou a correr agora? Saiba quais são os cinco erros que podem causar lesões e atrapalhar seus treinos

Aumento rápido do ritmo e da distância, falta de fortalecimento e ausência de orientação estão entre os principais fatores de risco para iniciantes

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 06:00

marathon runners, AI generated image
marathon runners, AI generated image Crédito: Freepik

Com a popularização da corrida de rua como uma atividade acessível para melhorar a saúde, cada vez mais pessoas começam a praticar o esporte. Junto com esse crescimento, porém, também aumentam os casos de lesões entre corredores iniciantes. Segundo a Sociedade Brasileira de Traumatologia do Esporte (SBRATE), a falta de preparo físico e alguns erros comuns no início da prática podem favorecer o surgimento de dores e problemas capazes de interromper os treinos.

Entre as ocorrências mais frequentes está a canelite, também conhecida como síndrome do estresse tibial medial. O problema provoca dor na região da canela e costuma estar relacionado ao impacto repetitivo e à sobrecarga quando o corpo ainda não teve tempo suficiente para se adaptar à corrida. Outra queixa comum é a sobrecarga no joelho, principalmente na articulação patelofemoral, que pode provocar dor na parte da frente do joelho e limitar o desempenho.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte

Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes.Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono. Preço sugerido: R$499 por Divulgação
Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono.Preço sugerido: R$499 por Divulgação
1 de 10
Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução

A pressa para evoluir pode aumentar o risco

Um dos principais erros de quem está começando é aumentar rapidamente a intensidade e o volume dos treinos. O entusiasmo para melhorar o ritmo ou correr distâncias maiores pode fazer com que a pessoa ultrapasse a capacidade de adaptação do organismo, que precisa de tempo para responder ao impacto repetitivo da atividade. “O grande problema entre iniciantes é a pressa em evoluir. O corpo precisa de tempo para se adaptar ao impacto da corrida, e quando esse processo não é respeitado, as lesões acabam surgindo com mais facilidade”, afirma o presidente da SBRATE, Adriano Almeida.

Os tênis de corrida para treinos diários

Asics Novablast. A marca desenvolveu o Novablast™ 5 para oferecer uma corrida leve, energética e confortável na rotina de treinos. A versão mais nova tem geometria da entressola que potencializa o retorno de energia, enquanto a tecnologia FF Blast™ Max proporciona amortecimento macio e responsivo. O modelo também conta com cabedal em engineered jacquard mesh, que amplia a ventilação e o ajuste aos pés, além de construção inspirada em trampolim para aumentar a sensação de impulsão durante a passada. Parte dos materiais utilizados no cabedal é reciclada, reforçando iniciativas de sustentabilidade da marca. Preço sugerido: R$799 por Divulgação
Asics Novablast. A marca desenvolveu o Novablast™ 5 para oferecer uma corrida leve, energética e confortável na rotina de treinos. A versão mais nova tem geometria da entressola que potencializa o retorno de energia, enquanto a tecnologia FF Blast™ Max proporciona amortecimento macio e responsivo. O modelo também conta com cabedal em engineered jacquard mesh, que amplia a ventilação e o ajuste aos pés, além de construção inspirada em trampolim para aumentar a sensação de impulsão durante a passada. Parte dos materiais utilizados no cabedal é reciclada, reforçando iniciativas de sustentabilidade da marca. Preço sugerido: R$799 por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Olympikus Corre 5. Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99 por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5;.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
1 de 18
Asics Novablast. A marca desenvolveu o Novablast™ 5 para oferecer uma corrida leve, energética e confortável na rotina de treinos. A versão mais nova tem geometria da entressola que potencializa o retorno de energia, enquanto a tecnologia FF Blast™ Max proporciona amortecimento macio e responsivo. O modelo também conta com cabedal em engineered jacquard mesh, que amplia a ventilação e o ajuste aos pés, além de construção inspirada em trampolim para aumentar a sensação de impulsão durante a passada. Parte dos materiais utilizados no cabedal é reciclada, reforçando iniciativas de sustentabilidade da marca. Preço sugerido: R$799 por Divulgação

A falta de fortalecimento muscular e de orientação adequada também pode contribuir para o aparecimento de lesões. Além disso, outros fatores podem influenciar a saúde do corredor, como o uso de calçados inadequados, a ausência de aquecimento, erros na técnica de corrida e até as características do terreno escolhido para treinar.

Como reduzir o risco de lesões

A maioria das lesões relacionadas ao início da corrida pode ser evitada com mudanças simples na rotina de treinamento. Uma das principais recomendações é começar de maneira gradual, alternando períodos de caminhada e corrida até que o corpo desenvolva maior tolerância ao esforço.

Também é importante investir no fortalecimento muscular, especialmente dos membros inferiores e do core, além de respeitar os períodos de descanso. O aquecimento antes da atividade e o alongamento também fazem parte das orientações apresentadas pela Sociedade. Outro cuidado é escolher um tênis adequado para a prática e para as características do corredor. A orientação profissional pode ajudar principalmente quem está começando ou já teve algum tipo de lesão, permitindo ajustar o treinamento de acordo com a evolução de cada pessoa.

Acompanhamento pode ajudar quem está começando

O acompanhamento de um educador físico ou fisioterapeuta é apontado como uma medida importante para reduzir erros durante a adaptação à corrida. Com orientação, o iniciante pode estabelecer uma progressão de treino mais adequada e trabalhar o fortalecimento necessário para suportar a atividade.

“O acompanhamento profissional é essencial para orientar o corredor desde o início, evitando erros comuns e promovendo uma evolução segura. Com planejamento adequado, é possível reduzir significativamente o risco de lesões e melhorar o desempenho”, completou Adriano Almeida.

A prática regular de atividade física pode trazer benefícios para a saúde, mas a evolução precisa ser progressiva. Respeitar os limites do corpo e dar tempo para que músculos e articulações se adaptem ao impacto são medidas importantes para manter a corrida na rotina sem transformar os primeiros treinos em uma sequência de dores e afastamentos.

Mais recentes

Imagem - Por que você começa a treinar e depois desiste? Médica explica o que pode estar atrapalhando a criação do hábito

Por que você começa a treinar e depois desiste? Médica explica o que pode estar atrapalhando a criação do hábito
Imagem - Treina e sente que parou de evoluir? Veja três ajustes que podem mudar seus resultados

Treina e sente que parou de evoluir? Veja três ajustes que podem mudar seus resultados
Imagem - Debate entre os candidatos ao Senado na Bahia tem críticas, propostas e ausências

Debate entre os candidatos ao Senado na Bahia tem críticas, propostas e ausências