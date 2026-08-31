Comer bem gastando menos: cinco estratégias para manter uma alimentação saudável sem pesar no bolso

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Perla Ribeiro
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 05:00
Com o preço dos alimentos pesando cada vez mais no orçamento, muitas famílias precisam repensar a forma como fazem as compras e organizam as refeições. Nesse cenário, uma dúvida aparece com frequência: é possível comer de forma equilibrada sem gastar mais? A resposta não está necessariamente em produtos considerados sofisticados ou em alimentos que viraram tendência nas redes sociais.
Segundo a nutricionista Andrezza Botelho, escolhas simples e um pouco de planejamento podem fazer diferença tanto na qualidade da alimentação quanto nas despesas do mês. “Uma alimentação saudável não precisa ser baseada em alimentos caros ou suplementos. Muitas vezes, os melhores aliados da saúde são alimentos simples, acessíveis e presentes na rotina das famílias. O segredo está em planejamento, variedade e boas combinações”, explica. Mais do que procurar alternativas baratas isoladamente, a ideia é organizar as refeições de maneira que os alimentos disponíveis sejam aproveitados da melhor forma.
Alimentação saudável
Confira cinco estratégias que podem ajudar:
“Não existe uma única forma correta de comer bem. O mais importante é construir uma rotina alimentar sustentável, com escolhas que façam sentido para a realidade financeira, cultural e familiar de cada um”, finaliza Andrezza. No fim, economizar na alimentação não depende necessariamente de cortar qualidade, mas de planejar melhor, aproveitar os alimentos disponíveis e fazer escolhas mais estratégicas. Com ingredientes simples e combinações variadas, é possível montar refeições equilibradas sem transformar a alimentação saudável em um gasto incompatível com o orçamento.