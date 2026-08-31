ALIMENTAÇÃO

Comer bem gastando menos: cinco estratégias para manter uma alimentação saudável sem pesar no bolso

Planejamento das compras, alimentos da estação e proteínas acessíveis ajudam a reduzir os gastos sem abrir mão da qualidade nutricional

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 05:00

Comer bem gastando menos: cinco estratégias para manter uma alimentação saudável sem pesar no bolso Crédito: Freepik

Com o preço dos alimentos pesando cada vez mais no orçamento, muitas famílias precisam repensar a forma como fazem as compras e organizam as refeições. Nesse cenário, uma dúvida aparece com frequência: é possível comer de forma equilibrada sem gastar mais? A resposta não está necessariamente em produtos considerados sofisticados ou em alimentos que viraram tendência nas redes sociais.

Segundo a nutricionista Andrezza Botelho, escolhas simples e um pouco de planejamento podem fazer diferença tanto na qualidade da alimentação quanto nas despesas do mês. “Uma alimentação saudável não precisa ser baseada em alimentos caros ou suplementos. Muitas vezes, os melhores aliados da saúde são alimentos simples, acessíveis e presentes na rotina das famílias. O segredo está em planejamento, variedade e boas combinações”, explica. Mais do que procurar alternativas baratas isoladamente, a ideia é organizar as refeições de maneira que os alimentos disponíveis sejam aproveitados da melhor forma.

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Confira cinco estratégias que podem ajudar:

1. Troque produtos industrializados por alimentos naturais

Produtos prontos e ultraprocessados podem parecer mais convenientes, mas nem sempre representam a opção mais econômica no fim do mês. Uma alternativa é priorizar alimentos básicos e versáteis, que podem servir de base para diferentes refeições. Arroz, feijão, ovos, legumes, verduras e frutas da estação estão entre as opções que podem compor refeições variadas e nutritivas sem exigir produtos mais caros.

2. Aposte em proteínas que cabem no orçamento

A proteína participa da manutenção da massa muscular, da saciedade e do funcionamento do organismo, mas isso não significa que seja necessário recorrer sempre aos cortes de carne mais caros. O planejamento pode incluir opções com preços mais acessíveis, como ovos, frango, sardinha, feijão, lentilha e outras leguminosas.

“Ovos, frango, sardinha, feijão, lentilha e outras leguminosas são opções nutritivas e que podem fazer parte de uma rotina equilibrada”, destaca Andrezza. Variar as fontes de proteína também permite diversificar as refeições e aproveitar melhor os alimentos disponíveis.

3. Dê preferência aos alimentos da estação

Frutas, verduras e legumes costumam ter melhor preço e qualidade quando estão na época de maior oferta. Por isso, em vez de manter uma lista fixa de alimentos durante o ano inteiro, vale adaptar as compras ao que está disponível em cada período. A estratégia ainda ajuda a aumentar a variedade da alimentação, já que diferentes frutas, legumes e verduras entram no cardápio conforme as estações.

4. Planeje as compras para evitar desperdício

Uma das formas mais simples de economizar começa antes mesmo de chegar ao supermercado. Planejar o cardápio da semana, preparar uma lista de compras e aproveitar integralmente os alimentos são medidas que podem reduzir gastos desnecessários. O desperdício dentro de casa também representa dinheiro perdido.

Alimentos comprados em excesso ou que acabam estragando antes de serem consumidos significam uma despesa que poderia ser evitada. “Muitas vezes, o desperdício dentro de casa representa um gasto que poderia ser evitado. Planejar é uma das principais ferramentas para economizar”, afirma a nutricionista.

5. Busque equilíbrio, não uma alimentação perfeita

Comer bem não precisa significar seguir uma dieta rígida ou comprar produtos específicos. Para a nutricionista, uma alimentação saudável precisa ser compatível com a realidade de cada família. Isso significa considerar não apenas o orçamento, mas também hábitos, cultura, preferências e rotina. Uma estratégia que não pode ser mantida no dia a dia dificilmente será sustentável no longo prazo.

