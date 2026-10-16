DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

Comer menos calorias não significa comer melhor; entenda a relação com o metabolismo

Discussão sobre alimentação saudável destaca a importância dos nutrientes e do grau de processamento, além do valor calórico

Thais Borges

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 05:15

Transforme sua barriga: descubra o poder de 4 alimentos para combater a gordura localizada Crédito: Imagem gerada por IA

A qualidade da alimentação vai além da quantidade de calorias consumidas. A composição dos alimentos e a maneira como o organismo responde aos nutrientes também influenciam fatores como saciedade, ingestão alimentar e saúde metabólica. Estudos publicados em 2026 reforçam a importância de avaliar o grau de processamento dos produtos e a presença de proteínas e outros componentes na dieta.

Celebrado nesta sexta-feira (16), o Dia Mundial da Alimentação coloca em evidência a relação entre os hábitos alimentares e o funcionamento do metabolismo. O tema também integra as discussões da 21ª Imersão em Fisiologia do Metabolismo Humano, que teve início na última quinta-feira (15) e segue até sábado (17), em Alphaville, São Paulo. O evento tem como foco a aplicação da fisiologia metabólica e hormonal à prática clínica.

Principais nutrientes e quais alimentos os possuem 1 de 22

O médico Alexandre Duarte, referência em fisiologia metabólica e hormonal, professor e fundador do Instituto Avantgard, conduz a Imersão e defende que a avaliação da alimentação deve considerar mais do que o volume consumido ou o valor energético indicado nos rótulos. Segundo ele, compreender como os nutrientes atuam no organismo faz parte do raciocínio fisiológico aplicado à avaliação clínica.

“Caloria é uma medida importante, mas não explica sozinha o efeito de uma alimentação. Precisamos observar de onde vêm essas calorias, quanto há de proteína, qual é o grau de processamento, como aquela refeição interfere na saciedade e na glicemia e, principalmente, qual é a condição metabólica da pessoa. Reduzir comida não significa automaticamente melhorar a alimentação”.

Essa abordagem ajuda a entender por que refeições com valores energéticos semelhantes podem apresentar diferenças nutricionais importantes. A proporção de proteínas, fibras, carboidratos e gorduras, assim como o grau de processamento dos alimentos, influencia a composição das refeições e pode interferir na velocidade de ingestão, na sensação de saciedade e no consumo alimentar posterior.

Uma pesquisa publicada em junho de 2026 por pesquisadores ligados à Universidade de São Paulo identificou que mudanças no consumo de alimentos ultraprocessados por um mesmo indivíduo estavam associadas à quantidade total de energia ingerida ao longo do dia. O resultado reforça a importância de avaliar o consumo calórico em conjunto com a composição da alimentação.

A programação da 21ª Imersão em Fisiologia do Metabolismo Humano propõe uma abordagem que vai além da análise de alimentos isolados. O encontro tem como eixo a fisiologia metabólica e hormonal aplicada à prática clínica, com aprofundamento do raciocínio clínico a partir do metabolismo humano, interpretação de exames e análise dos mecanismos envolvidos em diferentes condições de saúde. Nesse contexto, a relação entre alimentação e funcionamento do organismo faz parte da abordagem defendida por Duarte.

Comer melhor

A presença de proteínas na dieta é um dos exemplos citados por Duarte. Carnes e ovos, segundo o médico, podem integrar uma alimentação com alta densidade nutricional, mas devem ser avaliados considerando a composição geral da dieta e as características de cada paciente, e não apenas o valor calórico.

“Quando uma pessoa decide emagrecer apenas diminuindo o volume do prato, ela pode criar um déficit energético, mas isso não responde se está consumindo proteína suficiente, se a refeição gera saciedade ou se está substituindo alimentos nutricionalmente importantes por produtos menos adequados. A pergunta não deve ser apenas quanto ela está comendo, mas o que está comendo e como o organismo responde”.

O Ministério da Saúde recomenda que alimentos in natura ou minimamente processados constituam a base da alimentação. O órgão também aponta o aumento do consumo de ultraprocessados como uma das mudanças que caracterizam a transição alimentar brasileira. Entre os exemplos de alimentos in natura estão frutas, legumes, ovos e carnes frescas.

A resposta glicêmica também precisa ser considerada na avaliação da alimentação. Após uma refeição, a combinação de carboidratos, proteínas, gorduras e fibras pode influenciar a velocidade de absorção dos nutrientes e as variações da glicose no sangue. Da mesma forma, a sensação de saciedade não depende exclusivamente do volume da refeição ou da quantidade de calorias ingeridas.

Por esse motivo, Duarte defende que a alimentação não seja avaliada com base em regras universais ou na classificação isolada de determinados produtos. A compreensão da fisiologia permite identificar por que uma mesma estratégia alimentar pode provocar respostas diferentes entre indivíduos e por que as orientações nutricionais precisam levar em conta o contexto clínico de cada pessoa.

“O paciente chega ao consultório falando de calorias, carboidrato, proteína, fibras ou da barrinha que viu nas redes sociais. O médico precisa conseguir entender os mecanismos envolvidos e separar tendência de fisiologia. É isso que permite individualizar uma conduta”, ressalta.

Realizada em Alphaville, São Paulo, a 21ª Imersão em Fisiologia do Metabolismo Humano é voltada à formação médica. Estudantes de Medicina a partir do sexto período também podem participar.