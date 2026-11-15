METABOLISMO

Comer menos nem sempre significa emagrecer: entenda como o corpo reage às dietas

Restrições alimentares severas podem provocar adaptações metabólicas, aumentar a fome e favorecer ciclos de privação e exageros, dificultando a manutenção do peso

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 07:00

Comer menos nem sempre significa emagrecer: entenda como o corpo reage às dietas Crédito: Imagem gerada pela IA

Com a chegada do verão e das festas de fim de ano, cresce a procura por estratégias para emagrecer em pouco tempo. Para alcançar esse objetivo, muitas pessoas recorrem a dietas muito restritivas ou tentam compensar refeições consideradas exageradas reduzindo drasticamente a quantidade de comida nos dias seguintes. Mas essas práticas podem produzir o efeito contrário ao desejado: dificultar a perda de peso e comprometer a saúde física e emocional.

Um dos mecanismos envolvidos é a chamada termogênese adaptativa, também conhecida como adaptação metabólica. Trata-se de uma resposta fisiológica do organismo à perda de peso e à redução da ingestão de energia. Nesse processo, o corpo pode diminuir o gasto calórico como uma forma de preservar energia, o que torna a continuidade do emagrecimento mais difícil e pode favorecer a recuperação dos quilos perdidos.

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Segundo Larissa Martins, nutricionista científica da WebDiet, a restrição calórica acentuada pode provocar alterações hormonais e mudanças na composição corporal, incluindo a perda de massa muscular, dependendo da intensidade e da duração da dieta. “Quando há uma redução significativa da ingestão de alimentos, o organismo pode apresentar uma adaptação metabólica, passando a gastar menos energia. Isso acontece não apenas pela redução do peso corporal, mas também por mecanismos de termogênese adaptativa. Além disso, dependendo da intensidade e da duração da restrição, pode ocorrer perda de massa muscular”, explica.

A nutricionista acrescenta que a restrição também pode alterar os níveis de hormônios envolvidos no controle do apetite. A leptina, relacionada à regulação da saciedade, pode diminuir, enquanto a grelina, associada à sensação de fome, pode aumentar. Essas mudanças favorecem o aumento do apetite e tornam mais difícil manter a restrição alimentar.

Restrição e exageros podem alimentar um ciclo

Depois de um período de alimentação muito limitada, o aumento da fome e a preocupação constante com a comida podem favorecer episódios de ingestão excessiva. Quando a pessoa tenta compensar esses momentos com novas restrições, pode entrar em um ciclo de privação e exagero.

“Quando uma pessoa passa por um período de restrição alimentar intensa, pode apresentar aumento da fome e maior dificuldade para controlar a ingestão de alimentos. Se, depois disso, realiza uma refeição muito volumosa como forma de recompensa ou compensação, pode consumir mais calorias do que seu organismo necessita”, pontua Larissa.

De acordo com a especialista, quando esse comportamento se torna frequente, pode favorecer o ganho de peso e dificultar sua manutenção. O principal problema está na repetição do padrão: restringir a alimentação, exagerar e voltar a restringir.

Culpa e ansiedade também entram nessa relação

A relação com a comida não envolve apenas aspectos físicos. Regras alimentares muito rígidas e a divisão dos alimentos entre permitidos e proibidos podem intensificar a sensação de privação, aumentar a preocupação com o que não se pode comer e favorecer sentimentos de culpa e ansiedade.

Esse comportamento pode contribuir para episódios de descontrole alimentar, especialmente quando a alimentação passa a ser associada a punições e recompensas. “Com o tempo, a exaustão cognitiva e emocional pode tornar mais difícil lidar com as próprias escolhas alimentares. Uma pequena quebra de regra pode ser interpretada como um fracasso, desencadeando sentimentos de culpa e frustração”, explica a nutricionista.

Nessas situações, é comum que a pessoa prometa restringir ainda mais a alimentação no dia seguinte para compensar o que consumiu. Assim, o ciclo se repete, envolvendo privação, desgaste físico e emocional, descontrole alimentar, culpa e uma nova tentativa de restrição.