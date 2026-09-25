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Comer muito sal pode afetar o coração mesmo sem aumentar a pressão; entenda

Pesquisa acompanhou 453 pessoas com hipertensão de difícil controle por cerca de seis anos e encontrou associação entre maior ingestão de sódio, alterações metabólicas e aumento do ventrículo esquerdo

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 05:20

Comer muito sal pode afetar o coração mesmo sem aumentar a pressão; entenda Crédito: Imagem gerada pela IA

O excesso de sódio é conhecido por dificultar o controle da pressão arterial, mas seus efeitos podem ir além dos números registrados no aparelho de pressão. Um estudo conduzido pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor-HCFMUSP) encontrou associação entre maior consumo de sódio e alterações metabólicas e estruturais no coração mesmo entre pacientes que apresentavam níveis semelhantes de pressão arterial.

Apresentada no último Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC Congress), a pesquisa acompanhou 453 pacientes por cerca de seis anos. Os participantes tinham hipertensão aparentemente resistente ao tratamento, condição em que a pressão permanece difícil de controlar apesar do uso de medicamentos. O estudo chama atenção para a possibilidade de que o consumo elevado de sódio esteja relacionado ao risco cardiovascular por mecanismos que não dependem apenas da elevação da pressão.

Cuidados com coração 1 de 4

A pesquisa foi conduzida pelo professor Luiz Aparecido Bortolotto, diretor da Unidade de Hipertensão Arterial do InCor. Segundo o especialista, os resultados reforçam a necessidade de avaliar o paciente de maneira mais ampla, considerando também hábitos e fatores de risco que podem ser modificados.

“Quando falamos em hipertensão de difícil controle, é importante olhar para o paciente de forma ampla e não apenas para o número da pressão arterial. O consumo de sódio é um dos fatores que precisam ser considerados porque seus efeitos podem ultrapassar o aumento da pressão e estar relacionados a alterações metabólicas e ao comprometimento da estrutura do coração”.

Maior consumo de sódio esteve ligado a mudanças no coração

Para estimar a quantidade de sódio ingerida, os pesquisadores analisaram a quantidade eliminada na urina durante 24 horas. A média encontrada entre os participantes foi de 10,7 gramas de sódio por dia, enquanto somente 19,2% apresentavam consumo inferior a 5 gramas diários. Nos pacientes que consumiam mais de 13,5 gramas de sódio por dia, foram observados maior peso, maior índice de massa corporal (IMC) e níveis mais elevados de triglicerídeos.

O grupo também apresentou sinais de aumento do tamanho do coração, especialmente do ventrículo esquerdo, estrutura responsável por bombear o sangue para o restante do organismo. Um dos pontos destacados pelos pesquisadores foi que essas associações apareceram sem diferenças significativas na pressão arterial ou na quantidade de medicamentos anti-hipertensivos utilizados pelos participantes.

Isso significa que, dentro da população estudada, pessoas com maior consumo de sódio apresentaram determinadas alterações metabólicas e cardíacas mesmo quando a pressão arterial e o tratamento medicamentoso eram semelhantes. O achado amplia a discussão sobre os possíveis efeitos do excesso de sódio no organismo.

“O resultado é particularmente importante porque mostra que o impacto do sódio não deve ser analisado apenas pela sua capacidade de elevar a pressão arterial”, explica Bortolotto. Segundo ele, a pesquisa encontrou associação entre maior ingestão de sódio e características relacionadas ao risco cardiometabólico e ao remodelamento cardíaco.

O que é o remodelamento cardíaco?

O termo remodelamento cardíaco é usado para descrever mudanças na estrutura e no funcionamento do coração que podem ocorrer em resposta a diferentes fatores. No estudo do InCor, uma das alterações observadas foi o aumento do diâmetro do ventrículo esquerdo. Essa região do coração exerce um papel central no bombeamento do sangue para o corpo.

Alterações estruturais podem estar relacionadas ao risco cardiovascular e, por isso, são acompanhadas durante a avaliação de pacientes com hipertensão. O estudo, entretanto, não permite afirmar que o consumo elevado de sódio tenha causado diretamente essas alterações. Como os pesquisadores analisaram associações entre os dados, os resultados indicam uma relação, mas não comprovam uma relação de causa e efeito.

Prevenção envolve alimentação e outros hábitos

Os resultados foram apresentados no contexto do Setembro Vermelho, iniciativa do InCor voltada à prevenção das doenças cardiovasculares. Em 2026, a campanha tem como conceito “Feito de pessoas para pessoas” e busca destacar a importância de atitudes preventivas incorporadas à rotina.

Para o professor Roberto Kalil Filho, presidente do Conselho Diretor do InCor, a pesquisa reforça a necessidade de transformar o conhecimento produzido pela ciência em medidas de prevenção. “Prevenir doenças cardiovasculares é, antes de tudo, cuidar de pessoas. A ciência nos mostra cada vez mais que fatores presentes no nosso cotidiano, como a alimentação, o sedentarismo, o tabagismo e o controle da pressão arterial, podem fazer diferença ao longo da vida”, afirma.

Entre as medidas destacadas pelo instituto estão acompanhar a pressão arterial, manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física, não fumar e realizar acompanhamento médico. A ideia é atuar sobre fatores de risco antes que apareçam doenças cardiovasculares.

O que o estudo encontrou

453 pacientes com hipertensão aparentemente resistente foram avaliados;

O acompanhamento durou cerca de seis anos;

A ingestão média estimada de sódio foi de 10,7 gramas por dia;

Apenas 19,2% consumiam menos de 5 gramas de sódio por dia;

O consumo acima de 13,5 gramas diários esteve associado a maior peso, IMC e triglicerídeos;

Também houve associação com maior diâmetro do ventrículo esquerdo;

As alterações foram observadas mesmo com níveis semelhantes de pressão arterial e uso de medicamentos;

