COMPORTAMENTO

Comer sem conseguir parar pode ser sinal de alerta; estudo brasileiro aponta relação com ultraprocessados

Pesquisa com 1.760 adultos identificou maior consumo desses produtos entre pessoas com sintomas de compulsão alimentar. Especialista explica por que o comportamento não deve ser tratado apenas como falta de disciplina

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 06:30

Comer sem conseguir parar pode ser sinal de alerta; estudo brasileiro aponta relação com ultraprocessados Crédito: Imagem gerada pela IA

A dificuldade de parar de comer biscoitos recheados, salgadinhos e outros alimentos ultraprocessados, mesmo quando a fome já passou, pode estar relacionada a questões que vão além da força de vontade. Um estudo com 1.760 adultos brasileiros, publicado em 2026 na revista Eating Behaviors, identificou maior consumo desses produtos entre participantes com sintomas de compulsão alimentar.

Os pesquisadores encontraram uma associação entre os comportamentos, mas não estabeleceram uma relação de causa e efeito. O resultado, ainda assim, chama atenção para a importância de compreender os fatores envolvidos no consumo alimentar. Para Lucas Rezende, médico com atuação em nutrologia e medicina preventiva da ARC Health Place, atribuir esse comportamento apenas à falta de disciplina pode deixar de lado questões importantes. Entre elas estão as características dos alimentos, a rotina de refeições e as situações emocionais que influenciam as escolhas.

Ultraprocessados 1 de 13

“Ao investigar o consumo de biscoitos recheados, salgadinhos de pacote e refrigerantes, precisamos considerar o apelo do sabor e a frequência com que substituem refeições. Também importa entender se a pessoa passa muitas horas sem comer e em quais situações sente dificuldade de parar. Atribuir tudo à falta de disciplina pode deixar sem cuidado os fatores que mantêm esse comportamento”, afirma.

Por que alguns alimentos favorecem o consumo excessivo

Parte da explicação pode estar nas características dos próprios produtos. Muitos ultraprocessados combinam sabores intensos, aromas e texturas que tornam o consumo especialmente atraente. Em orientação publicada em abril de 2026, a Secretaria da Saúde do Paraná também alertou para possíveis interferências desses alimentos na regulação da fome e da saciedade.

Mas os hábitos fora da mesa também precisam ser considerados. Passar muitas horas sem se alimentar adequadamente, manter horários irregulares e recorrer à comida em momentos de tensão são situações que podem influenciar a relação com a alimentação. “Gostar de um alimento, sentir fome e perceber que não consegue parar são experiências diferentes. Há quem chegue ao jantar sem ter se alimentado adequadamente durante o dia. Em outros casos, comer aparece como uma tentativa de aliviar a tensão. Recomendar apenas que o paciente reduza as porções não responde a todas essas situações”, explica Rezende.

Essa distinção ajuda a compreender por que pessoas que consomem os mesmos produtos podem apresentar comportamentos diferentes. A avaliação precisa considerar não apenas o que foi ingerido, mas também a frequência dos episódios, as circunstâncias em que acontecem e a relação de cada pessoa com a comida.

Quando o comportamento merece atenção

Comer mais do que o planejado em uma ocasião isolada não significa necessariamente ter um transtorno alimentar. O sinal de alerta aparece quando os episódios se tornam recorrentes e são acompanhados pela sensação de perda de controle, mesmo diante do desconforto, além de sentimentos como culpa, vergonha ou sofrimento depois das refeições. Nesses casos, a avaliação pode envolver profissionais de medicina, nutrição e psicologia. O objetivo é compreender os fatores associados ao comportamento alimentar e construir estratégias compatíveis com as necessidades e as condições de vida do paciente.