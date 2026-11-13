Comissão do Senado aprova vacina contra herpes-zóster no SUS

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Carol Neves
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 08:35
A inclusão da vacina contra o herpes-zóster no calendário de imunização do Sistema Único de Saúde (SUS) recebeu aprovação definitiva da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado na quarta-feira (11). Com a decisão, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados, a menos que seja apresentado um recurso para levar a proposta à votação no plenário do Senado.
De autoria da senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL), a matéria estabelece como público-alvo da imunização pessoas com mais de 50 anos e adultos com comprometimento do sistema imunológico. O texto foi aprovado inicialmente em primeiro turno e teve como relatora a senadora Damares Alves (Republicanos-DF).
Vacinação
O herpes-zóster é provocado pelo mesmo vírus responsável pela catapora (varicela). Depois da primeira infecção, geralmente durante a infância, o agente permanece adormecido nos gânglios do sistema nervoso e pode voltar a se manifestar décadas mais tarde, principalmente quando há queda na imunidade, condição mais comum entre idosos.
Quando reativado, o vírus pode percorrer os nervos periféricos e provocar o chamado cobreiro. A doença causa lesões na pele, acompanhadas de coceira e bolhas, além de poder desencadear dores intensas.
Em situações mais graves, o agente infeccioso também pode alcançar o sistema nervoso central e desencadear uma inflamação crônica, com possibilidade de danos cerebrais. O envelhecimento pode agravar as consequências desse processo, pois a inflamação crônica compromete os mecanismos de reparação do organismo após uma agressão.