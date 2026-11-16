DIAGNÓSTICO

Conheça a doença rara que vai além da alimentação e pode afetar memória, comportamento e emoções

Doença genética exige controle rigoroso da alimentação desde os primeiros dias de vida, mas também pode trazer desafios cognitivos, emocionais e sociais

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 16:22

Conheça a doença rara que vai além da alimentação e pode afetar memória, comportamento e emoções Crédito: Imagem gerada pela IA

Imagine precisar controlar rigorosamente tudo o que come desde os primeiros dias de vida. Para quem tem fenilcetonúria (PKU), essa é uma realidade permanente. A doença genética rara impede que o organismo metabolize adequadamente a fenilalanina, um aminoácido presente principalmente em alimentos ricos em proteínas. Quando essa substância se acumula no corpo, pode prejudicar o funcionamento do cérebro e provocar alterações neurológicas.

O diagnóstico precoce é decisivo para evitar complicações. Por isso, a identificação da doença por meio do teste do pezinho permite iniciar o tratamento ainda nos primeiros dias de vida. O cuidado envolve uma alimentação com restrição de fenilalanina, uso de fórmulas metabólicas específicas, acompanhamento médico especializado e monitoramento contínuo dos níveis do aminoácido no organismo.

Mas os desafios da fenilcetonúria não terminam no prato. A condição também pode estar associada a dificuldades de memória, atenção e processamento de informações, além de alterações emocionais e comportamentais. Esses efeitos podem repercutir na aprendizagem, no trabalho e na convivência social.

Segundo Andrea Quesada, doutora em Neurociências e Cognição pela Ruhr-Universität Bochum, na Alemanha, e psicóloga e mestre pela Universidade de Brasília, pessoas com PKU podem apresentar prejuízos principalmente nas funções executivas e na velocidade de processamento de informações. Também existe maior risco de manifestações neuropsiquiátricas, incluindo sintomas relacionados ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), ao transtorno do espectro autista (TEA), à ansiedade e à depressão, além de maior reatividade ao estresse.

“Pacientes com PKU podem apresentar prejuízos, principalmente, nas funções executivas, na velocidade de processamento de informações e maior risco de alterações neuropsiquiátricas”, afirma a especialista.

Dificuldades que nem sempre são percebidas

As alterações cognitivas podem afetar atividades comuns do dia a dia. Uma pessoa que leva mais tempo para processar informações, por exemplo, pode ter dificuldades para acompanhar uma aula, realizar tarefas profissionais ou responder rapidamente a determinadas situações.

O problema é que essas dificuldades nem sempre são reconhecidas como parte dos desafios relacionados à doença. Em alguns casos, o paciente pode ser visto como desatento, desinteressado ou pouco esforçado, quando, na verdade, enfrenta limitações que precisam ser compreendidas e acompanhadas.

A especialista também chama atenção para a relação entre os aspectos metabólicos e emocionais. As alterações nos níveis de fenilalanina podem representar um fator de risco para dificuldades cognitivas e manifestações psicológicas. Ao mesmo tempo, o estresse associado à convivência com uma doença crônica pode afetar o funcionamento emocional e cognitivo.

O peso das restrições na rotina e na vida social

Manter os níveis de fenilalanina sob controle é fundamental para reduzir os riscos de comprometimentos neurológicos e cognitivos. No entanto, seguir o tratamento exige disciplina constante. É necessário restringir determinados alimentos, planejar refeições, utilizar fórmulas metabólicas específicas e monitorar a condição ao longo de toda a vida.

Essa rotina pode representar uma carga emocional significativa tanto para os pacientes quanto para seus familiares. A necessidade de atenção permanente à alimentação também pode dificultar a adesão ao tratamento, especialmente quando a pessoa precisa lidar com as restrições em diferentes ambientes.

Há ainda o impacto nas relações sociais. Festas de aniversário, refeições em família e encontros com amigos, momentos normalmente associados ao prazer e à convivência, podem se transformar em situações delicadas para quem não pode consumir os mesmos alimentos que as outras pessoas.

Na infância e na adolescência, essa diferença pode provocar sensação de exclusão e afetar a autoestima. Um levantamento realizado pela Veja Saúde em parceria com a associação Mães Metabólicas, com a participação de 540 pacientes e cuidadores, mostrou que 61% dos entrevistados deixavam de participar de atividades sociais com alguma frequência em razão da doença.

Para Andrea Quesada, é importante compreender que os impactos da PKU não têm uma única origem. “Algumas manifestações estão associadas às alterações metabólicas da PKU e outras surgem como consequência da experiência de conviver com uma doença crônica. Existe uma sinergia entre esses fatores”, explica.

Por que o tratamento precisa ir além da alimentação?

Diante desse cenário, o acompanhamento de pessoas com fenilcetonúria precisa considerar diferentes aspectos da vida do paciente. Além do controle dos níveis de fenilalanina, é importante observar possíveis dificuldades cognitivas, alterações emocionais e os efeitos da doença nas relações sociais.

A especialista defende uma abordagem biopsicossocial, que considere a influência mútua entre as condições biológicas, o comportamento e o ambiente em que a pessoa vive.

“O olhar não pode se limitar às questões metabólicas. Defendo uma abordagem biopsicossocial, que considere como as alterações biológicas podem influenciar o comportamento e o convívio social, assim como estes podem afetar o biológico. Cérebro e comportamento seguem uma via de mão dupla”, afirma.

Nesse processo, a avaliação cognitiva e emocional ajuda a identificar as dificuldades e potencialidades de cada indivíduo, oferecendo informações para direcionar o acompanhamento. A reabilitação neuropsicológica e a psicoterapia também são apontadas como recursos importantes no cuidado.

Para Andrea, o diagnóstico precoce, a adesão ao tratamento, o acompanhamento interdisciplinar e a psicoeducação podem contribuir para melhores resultados físicos, cognitivos e emocionais.