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Conheça seis hábitos do dia a dia que podem prejudicar o coração sem você perceber

Atitudes aparentemente inofensivas podem sobrecarregar o organismo e aumentar o risco de doenças cardiovasculares

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 05:40

Imagem Edicase Brasil
Conheça seis hábitos do dia a dia que podem prejudicar o coração sem você perceber  Crédito: (Imagem: fizkes | Shutterstock)

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, o cenário também preocupa: o Ministério da Saúde estima entre 300 mil e 400 mil infartos por ano, enquanto o número de brasileiros com insuficiência cardíaca já ultrapassa 2 milhões.

Parte desse risco está relacionada a hábitos que fazem parte da rotina e podem parecer inofensivos quando analisados isoladamente. Sedentarismo, alimentação rica em sal, açúcar e gorduras, tabagismo, consumo excessivo de álcool, poucas horas de sono e estresse constante estão entre os fatores que podem comprometer a saúde cardiovascular.

Cuidados com coração

É preciso ter atenção às dores por Shutterstock
Exame de coração por Shutterstock
Exame de coração por Shutterstock
Exame de coração por Shutterstock
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É preciso ter atenção às dores por Shutterstock

Para Kely Cruz, médica da área de cardiologia do AmorSaúde, conhecer esses comportamentos é importante para evitar que problemas sejam acumulados ao longo dos anos. “Vários hábitos do dia a dia podem aumentar o risco cardiovascular. Entre os principais estão o sedentarismo e a alimentação rica em sal, açúcar, gorduras saturadas e alimentos ultraprocessados”, afirma.

  • 1. Sedentarismo
    A falta de atividade física reduz o condicionamento e pode contribuir para alterações que sobrecarregam o sistema cardiovascular. Com menos movimentação, as artérias podem perder elasticidade, dificultando a circulação sanguínea.
    A prática regular de exercícios, por outro lado, ajuda no controle da pressão arterial, do peso, da glicemia e das gorduras no sangue, além de melhorar a capacidade cardiorrespiratória.
    Para a maioria dos adultos, a médica recomenda 150 minutos semanais de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa, além de exercícios de fortalecimento muscular.

  • 2. Alimentação desequilibrada
    Uma dieta com excesso de alimentos ultraprocessados pode aumentar o consumo de sódio, açúcares adicionados e gorduras. Esses componentes estão associados a alterações da pressão arterial e do colesterol.
    “Ultraprocessados costumam ter maior quantidade de sódio, açúcares adicionados e gorduras, o que aumenta o colesterol e eleva a pressão sanguínea”, explica Kely.
    Como alternativa, a médica recomenda priorizar frutas, verduras, legumes, feijão, cereais integrais, castanhas, sementes, peixes e outras fontes adequadas de proteína, dando preferência a alimentos minimamente processados.

  • 3. Tabagismo
    O cigarro está entre os principais fatores de risco cardiovascular que podem ser evitados. As substâncias presentes no tabaco provocam lesões nas artérias, aumentam a inflamação e favorecem a formação de placas de gordura e coágulos.
    Com isso, cresce o risco de infarto, AVC e doença arterial periférica. O alerta também vale para os cigarros eletrônicos, que não devem ser considerados inofensivos.

  • 4. Excesso de álcool
    O consumo excessivo de bebidas alcoólicas também pode afetar o coração. Segundo a cardiologista, beber em excesso pode contribuir para o aumento da pressão arterial, favorecer arritmias e ganho de peso e, em determinadas situações, enfraquecer o músculo cardíaco.

  • 5. Dormir pouco
    Uma rotina de sono ruim não afeta apenas a disposição durante o dia. A falta de sono está relacionada a maior risco de hipertensão, alterações metabólicas, ganho de peso e dificuldade no controle da glicose.
    Distúrbios como a apneia obstrutiva do sono também podem contribuir para o aumento da pressão arterial e de processos inflamatórios.

  • 6. Estresse constante
    O estresse crônico mantém o organismo em um estado de alerta que pode aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial.
    Além disso, situações prolongadas de estresse podem desencadear outros comportamentos prejudiciais, como dormir mal, comer de forma inadequada, deixar de praticar exercícios ou aumentar o consumo de cigarro e álcool.
    “A hipertensão, o aumento do colesterol, o diabetes, a obesidade e a inflamação dos vasos sanguíneos são doenças silenciosas e que ocorrem em conjunto em muitos pacientes”, afirma Kely.

Mudanças não precisam acontecer de uma vez

Para a médica, melhorar a saúde do coração não significa transformar completamente a rotina de um dia para o outro. “Não é necessário transformar toda a rotina de uma vez. Mudanças consistentes e sustentáveis costumam ser mais importantes do que medidas radicais feitas por pouco tempo”, orienta.

Caminhar mais, trocar o elevador pelas escadas e aumentar o consumo de alimentos naturais são algumas das mudanças que podem ser incorporadas gradualmente.

Exames ajudam a acompanhar a saúde do coração

O acompanhamento cardiovascular também não deve começar apenas quando aparecem sintomas. “O cuidado cardiovascular deve começar antes de existir uma doença. Não existe uma idade única em que alguém deva começar a se preocupar com o coração. O ideal é que fatores de risco sejam avaliados ao longo da vida adulta”, afirma Kely.

A avaliação médica pode considerar histórico pessoal e familiar, pressão arterial, peso, índice de massa corporal e eventual presença de sintomas. Entre os exames que podem ser solicitados estão eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico e exames de imagem, dependendo das características de cada paciente.

Exames laboratoriais como colesterol, triglicerídeos, glicemia e hemoglobina glicada também ajudam a identificar fatores de risco. Para idosos, pessoas com diabetes, fumantes ou quem tem histórico familiar de doença cardiovascular, o médico pode indicar avaliações adicionais conforme o caso.

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