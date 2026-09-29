COMPORTAMENTO

Conheça seis hábitos do dia a dia que podem prejudicar o coração sem você perceber

Atitudes aparentemente inofensivas podem sobrecarregar o organismo e aumentar o risco de doenças cardiovasculares

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 05:40

Conheça seis hábitos do dia a dia que podem prejudicar o coração sem você perceber Crédito: (Imagem: fizkes | Shutterstock)

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, o cenário também preocupa: o Ministério da Saúde estima entre 300 mil e 400 mil infartos por ano, enquanto o número de brasileiros com insuficiência cardíaca já ultrapassa 2 milhões.

Parte desse risco está relacionada a hábitos que fazem parte da rotina e podem parecer inofensivos quando analisados isoladamente. Sedentarismo, alimentação rica em sal, açúcar e gorduras, tabagismo, consumo excessivo de álcool, poucas horas de sono e estresse constante estão entre os fatores que podem comprometer a saúde cardiovascular.

Cuidados com coração 1 de 4

Para Kely Cruz, médica da área de cardiologia do AmorSaúde, conhecer esses comportamentos é importante para evitar que problemas sejam acumulados ao longo dos anos. “Vários hábitos do dia a dia podem aumentar o risco cardiovascular. Entre os principais estão o sedentarismo e a alimentação rica em sal, açúcar, gorduras saturadas e alimentos ultraprocessados”, afirma.

1. Sedentarismo

A falta de atividade física reduz o condicionamento e pode contribuir para alterações que sobrecarregam o sistema cardiovascular. Com menos movimentação, as artérias podem perder elasticidade, dificultando a circulação sanguínea.

A prática regular de exercícios, por outro lado, ajuda no controle da pressão arterial, do peso, da glicemia e das gorduras no sangue, além de melhorar a capacidade cardiorrespiratória.

Para a maioria dos adultos, a médica recomenda 150 minutos semanais de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa, além de exercícios de fortalecimento muscular.



2. Alimentação desequilibrada

Uma dieta com excesso de alimentos ultraprocessados pode aumentar o consumo de sódio, açúcares adicionados e gorduras. Esses componentes estão associados a alterações da pressão arterial e do colesterol.

“Ultraprocessados costumam ter maior quantidade de sódio, açúcares adicionados e gorduras, o que aumenta o colesterol e eleva a pressão sanguínea”, explica Kely.

Como alternativa, a médica recomenda priorizar frutas, verduras, legumes, feijão, cereais integrais, castanhas, sementes, peixes e outras fontes adequadas de proteína, dando preferência a alimentos minimamente processados.



3. Tabagismo

O cigarro está entre os principais fatores de risco cardiovascular que podem ser evitados. As substâncias presentes no tabaco provocam lesões nas artérias, aumentam a inflamação e favorecem a formação de placas de gordura e coágulos.

Com isso, cresce o risco de infarto, AVC e doença arterial periférica. O alerta também vale para os cigarros eletrônicos, que não devem ser considerados inofensivos.



4. Excesso de álcool

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas também pode afetar o coração. Segundo a cardiologista, beber em excesso pode contribuir para o aumento da pressão arterial, favorecer arritmias e ganho de peso e, em determinadas situações, enfraquecer o músculo cardíaco.



5. Dormir pouco

Uma rotina de sono ruim não afeta apenas a disposição durante o dia. A falta de sono está relacionada a maior risco de hipertensão, alterações metabólicas, ganho de peso e dificuldade no controle da glicose.

Distúrbios como a apneia obstrutiva do sono também podem contribuir para o aumento da pressão arterial e de processos inflamatórios.



6. Estresse constante

O estresse crônico mantém o organismo em um estado de alerta que pode aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial.

Além disso, situações prolongadas de estresse podem desencadear outros comportamentos prejudiciais, como dormir mal, comer de forma inadequada, deixar de praticar exercícios ou aumentar o consumo de cigarro e álcool.

“A hipertensão, o aumento do colesterol, o diabetes, a obesidade e a inflamação dos vasos sanguíneos são doenças silenciosas e que ocorrem em conjunto em muitos pacientes”, afirma Kely.



Mudanças não precisam acontecer de uma vez

Para a médica, melhorar a saúde do coração não significa transformar completamente a rotina de um dia para o outro. “Não é necessário transformar toda a rotina de uma vez. Mudanças consistentes e sustentáveis costumam ser mais importantes do que medidas radicais feitas por pouco tempo”, orienta.

Caminhar mais, trocar o elevador pelas escadas e aumentar o consumo de alimentos naturais são algumas das mudanças que podem ser incorporadas gradualmente.

Exames ajudam a acompanhar a saúde do coração

O acompanhamento cardiovascular também não deve começar apenas quando aparecem sintomas. “O cuidado cardiovascular deve começar antes de existir uma doença. Não existe uma idade única em que alguém deva começar a se preocupar com o coração. O ideal é que fatores de risco sejam avaliados ao longo da vida adulta”, afirma Kely.

A avaliação médica pode considerar histórico pessoal e familiar, pressão arterial, peso, índice de massa corporal e eventual presença de sintomas. Entre os exames que podem ser solicitados estão eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico e exames de imagem, dependendo das características de cada paciente.