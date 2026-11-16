Conjuntivite: o que está por trás da vermelhidão, coceira e secreção nos olhos

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Perla Ribeiro
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 05:20
Vermelhidão, coceira, lacrimejamento e sensação de areia nos olhos estão entre os sinais mais conhecidos da conjuntivite. A inflamação atinge a membrana que reveste a parte branca dos olhos e a superfície interna das pálpebras. Embora geralmente não provoque complicações, pode causar desconforto e atrapalhar atividades cotidianas.
O que muita gente não sabe é que nem toda conjuntivite é igual. A condição pode ser viral, bacteriana ou alérgica, e essa diferença interfere tanto na possibilidade de transmissão quanto nos cuidados necessários. Enquanto as formas virais e bacterianas podem passar de uma pessoa para outra pelo contato com secreções contaminadas, a conjuntivite alérgica não é contagiosa.
Ao perceber alterações nos olhos, como vermelhidão, coceira ou secreção, é importante procurar avaliação médica. “Mesmo quando o desconforto parece leve, a consulta permite avaliar cada caso individualmente e identificar se existe necessidade de tratamento específico”, orienta o médico Marcelo Godoi Cavalheiro.
Tratamento depende da causa
Não existe um único tratamento para todos os casos de conjuntivite. A conduta varia conforme a origem da inflamação e a intensidade dos sintomas. Compressas frias e lágrimas artificiais podem ajudar a aliviar o desconforto em algumas situações, enquanto infecções bacterianas podem exigir antibióticos oftálmicos, sempre com prescrição médica.
A automedicação deve ser evitada, principalmente com colírios que contenham antibióticos ou corticoides. O uso inadequado desses produtos pode não ser indicado para a causa do problema e deve ser avaliado por um profissional de saúde.
Como evitar a transmissão?
Nos casos contagiosos, alguns cuidados simples ajudam a reduzir o risco de disseminação. Lavar as mãos com frequência, evitar esfregar os olhos e não compartilhar objetos de uso pessoal estão entre as principais recomendações. Toalhas, maquiagens e colírios não devem ser compartilhados. Também é importante suspender temporariamente o uso de lentes de contato ao apresentar sintomas oculares, até receber orientação profissional.
Quando procurar atendimento médico?
Embora muitos casos provoquem apenas desconforto, alguns sintomas exigem atenção especial. Dor intensa, sensibilidade à luz, alteração da visão ou vermelhidão acentuada são sinais de alerta e precisam de avaliação médica. Identificar corretamente a origem da inflamação é fundamental para definir o cuidado mais adequado e evitar que outras condições oculares sejam confundidas com conjuntivite. Por isso, mesmo diante de sintomas aparentemente leves, a avaliação profissional ajuda a orientar o tratamento e a prevenção.