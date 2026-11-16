CUIDADO COM OS OLHOS

Conjuntivite: o que está por trás da vermelhidão, coceira e secreção nos olhos

Inflamação pode ter origem viral, bacteriana ou alérgica; identificar a causa é importante para escolher o tratamento adequado e evitar a transmissão nos casos contagiosos

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 05:20

Conjuntivite: o que está por trás da vermelhidão, coceira e secreção nos olhos Crédito: Imagem gerada pela IA

Vermelhidão, coceira, lacrimejamento e sensação de areia nos olhos estão entre os sinais mais conhecidos da conjuntivite. A inflamação atinge a membrana que reveste a parte branca dos olhos e a superfície interna das pálpebras. Embora geralmente não provoque complicações, pode causar desconforto e atrapalhar atividades cotidianas.

O que muita gente não sabe é que nem toda conjuntivite é igual. A condição pode ser viral, bacteriana ou alérgica, e essa diferença interfere tanto na possibilidade de transmissão quanto nos cuidados necessários. Enquanto as formas virais e bacterianas podem passar de uma pessoa para outra pelo contato com secreções contaminadas, a conjuntivite alérgica não é contagiosa.

Ao perceber alterações nos olhos, como vermelhidão, coceira ou secreção, é importante procurar avaliação médica. “Mesmo quando o desconforto parece leve, a consulta permite avaliar cada caso individualmente e identificar se existe necessidade de tratamento específico”, orienta o médico Marcelo Godoi Cavalheiro.

Tratamento depende da causa

Não existe um único tratamento para todos os casos de conjuntivite. A conduta varia conforme a origem da inflamação e a intensidade dos sintomas. Compressas frias e lágrimas artificiais podem ajudar a aliviar o desconforto em algumas situações, enquanto infecções bacterianas podem exigir antibióticos oftálmicos, sempre com prescrição médica.

A automedicação deve ser evitada, principalmente com colírios que contenham antibióticos ou corticoides. O uso inadequado desses produtos pode não ser indicado para a causa do problema e deve ser avaliado por um profissional de saúde.

Como evitar a transmissão?

Nos casos contagiosos, alguns cuidados simples ajudam a reduzir o risco de disseminação. Lavar as mãos com frequência, evitar esfregar os olhos e não compartilhar objetos de uso pessoal estão entre as principais recomendações. Toalhas, maquiagens e colírios não devem ser compartilhados. Também é importante suspender temporariamente o uso de lentes de contato ao apresentar sintomas oculares, até receber orientação profissional.

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