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Consumo de remédios para saúde mental dispara no Brasil e psiquiatra alerta: 'Nem todo sofrimento precisa de medicação'

Levantamento aponta crescimento do consumo de medicamentos e dos atendimentos psicossociais no SUS; psiquiatra alerta para riscos da automedicação e da banalização dos remédios

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 13:04

Remédios
Remédios Crédito: Reprodução

O uso de medicamentos para tratamentos relacionados à saúde mental cresceu no Brasil na última década, assim como a procura por atendimento psicossocial. Um levantamento elaborado pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS), divulgado no ano passado, aponta que o consumo de medicamentos antipsicóticos aumentou mais de 50% entre 2013 e 2023, enquanto os atendimentos psicossociais no Sistema Único de Saúde (SUS) praticamente dobraram.

De acordo com o estudo, o número de medicamentos utilizados em tratamentos relacionados à saúde mental passou de 29 milhões, em 2013, para 44,6 milhões em 2023. Já os atendimentos psicossociais cresceram de 13,1 milhões para 26,4 milhões no mesmo período. Para a psiquiatra Renata Pedroso Carvalho, que atende no centro clínico do Órion Complex, em Goiânia, o aumento pode refletir tanto um crescimento do sofrimento psíquico quanto uma mudança na maneira como a população encara os transtornos mentais.

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Dipropionato de beclometasona 200mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sulfato de salbutamol 100mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa. por Reprodução
Brometo de ipratrópio 0,25mg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Dipropionato de beclometasona 250mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Dipropionato de beclometasona 50mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Brometo de ipratrópio 0,25mg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Dapaglicozina 10mg para o tratamento de diabetes (somente casos associados a doença cardiovascular). Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Insulina humana regular 100ui/ml - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Insulina humana regular 100ui/ml - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
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Cloridrato de metformina 850mg ação prolongada- para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
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Cloridrato de metformina 500mg - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sulfato de salbutamol 5mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa. por Reprodução
Absorventes higiênicos - para a dignidade menstrual. Imagem meramente ilustrativa por Imagem: Yekatseryna Netuk | Shutterstock
Fralda geriátrica por Reprodução
Dipropionato de beclometasona 50mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Budesonida 64mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de timolol 2,5mg - para o tratamento de glaucoma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Budesonida 32mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de timolol 5mg - para o tratamento de glaucoma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Furosemida 40mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Succinato de metoprolol 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Espironolactona 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Losartana potássica 50mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de enalapril 10mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Hidroclorotiazida 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de propanolol 40mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Besilato de anlodipino 5mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Atenolol 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Captopril 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Carbidopa 25mg + levodopa 250mg - para o tratamento da doença de Parkinson. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg - para o tratamento da doença de Parkinson. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
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Sinvastatina 40mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 10mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 20mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
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Levonorgestrel 0,15mg + etinilestradiol 0,03 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Norestisterona 0,35 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Acetato de medroxiprogesterona 150mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
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Dipropionato de beclometasona 200mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução

“Hoje se fala mais sobre o assunto, existe menos estigma em procurar um psiquiatra ou um psicólogo e, consequentemente, pessoas que antes sofreriam durante anos sem tratamento estão chegando mais aos serviços de saúde”, afirma. Ao mesmo tempo, a especialista ressalta que o aumento no uso de medicamentos precisa ser analisado com cuidado. “Nem todo sofrimento emocional é necessariamente um transtorno mental e nem todo sofrimento precisa ser tratado com medicação”, explica.

Quando o remédio é realmente necessário?

Tristeza, frustração, ansiedade diante de determinadas situações e períodos de maior vulnerabilidade fazem parte da experiência humana. O desafio, segundo a psiquiatra, é diferenciar essas reações esperadas de situações que passaram a provocar sofrimento persistente, prejuízo funcional ou que caracterizam um transtorno mental.

A medicação pode ser indicada em casos como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia e TDAH, entre outros, dependendo da gravidade, dos sintomas e do impacto na vida do paciente. Mas medicamento não é sinônimo de tratamento psiquiátrico. “Em muitos casos, psicoterapia e mudanças no estilo de vida podem ser suficientes; em outros, a medicação é fundamental, muitas vezes associada a essas outras estratégias”, afirma Renata.

Jovens estão tomando mais remédios?

O uso de medicamentos por crianças e adolescentes exige uma avaliação ainda mais cuidadosa. Para a especialista, porém, a questão principal não é simplesmente a idade em que alguém começa a tomar um remédio, mas se existe indicação adequada e acompanhamento profissional.

Existem transtornos que começam na infância ou adolescência e, nesses casos, o tratamento correto pode ser importante para o desenvolvimento e a qualidade de vida. Por outro lado, como crianças e adolescentes ainda estão em fase de desenvolvimento, a indicação precisa considerar cuidadosamente os benefícios, possíveis efeitos colaterais e a necessidade de acompanhamento ao longo do tempo.

Memes podem banalizar medicamentos

A popularização de memes e piadas envolvendo medicamentos psiquiátricos também é vista pela médica com alguma cautela. Segundo Renata, o humor pode ajudar a reduzir o estigma relacionado à saúde mental e aos tratamentos. O problema surge quando a familiaridade faz com que medicamentos importantes sejam tratados como se fossem inofensivos.

“São medicamentos importantes e que têm seu lugar no tratamento, mas precisam de indicação e acompanhamento médico. Alguns deles, inclusive, podem causar tolerância e dependência quando utilizados de forma inadequada”, alerta.

Por que não se deve tomar remédio de outra pessoa?

Um dos principais riscos está na ideia de que, se determinado medicamento funcionou para alguém próximo, também funcionará para outra pessoa. “Um mesmo sintoma pode ter causas completamente diferentes, e usar uma medicação sem avaliação pode, além de causar efeitos colaterais, mascarar sintomas e até atrasar o diagnóstico e o tratamento correto”, explica a psiquiatra.

Por isso, medicamentos psiquiátricos não devem ser compartilhados nem utilizados por conta própria, mesmo que sejam conhecidos ou tenham sido prescritos para alguém com sintomas aparentemente semelhantes.

Remédio de tarja preta pode ser parado de uma vez?

Não. Segundo Renata, medicamentos que precisam de introdução e retirada gradual devem ser ajustados de acordo com orientação profissional. Começar diretamente com uma dose elevada pode aumentar a possibilidade de efeitos colaterais e até fazer com que o paciente abandone um tratamento que poderia funcionar se tivesse sido iniciado de maneira adequada.

A interrupção abrupta também pode provocar problemas. Dependendo do medicamento, podem surgir sintomas de retirada, além do retorno ou agravamento dos sintomas que estavam sendo tratados. “Não aumente, diminua ou pare uma medicação por conta própria. Se alguma coisa não está indo bem, converse com o profissional que acompanha você para ajustar o tratamento com segurança”, orienta.

Quanto tempo dura um tratamento psiquiátrico?

Não existe um período único. A duração depende do diagnóstico, da gravidade do quadro, da resposta ao tratamento e do histórico de cada paciente. Em alguns casos, o uso pode durar alguns meses. Em outros, anos ou até mesmo por tempo indeterminado. O fato de uma pessoa utilizar determinado medicamento por muitos anos não significa necessariamente que exista algo errado. Da mesma forma, sentir-se melhor não significa automaticamente que seja seguro interromper o tratamento.

“O importante é que a necessidade da medicação seja reavaliada ao longo do tempo. Usar um medicamento por muitos anos não significa necessariamente que exista algo errado, assim como estar se sentindo bem não significa que seja o momento de parar”, afirma Renata. A orientação, portanto, é que qualquer início, mudança de dose ou interrupção de medicamento seja discutido com o profissional responsável pelo acompanhamento.

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