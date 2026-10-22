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Cor da bengala identifica tipo de deficiência visual; lei prevê fornecimento gratuito pelo SUS

Instrumento auxilia na mobilidade e sinaliza se a pessoa tem cegueira, baixa visão ou surdocegueira

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:40

Cor da bengala identifica tipo de deficiência visual; lei prevê fornecimento gratuito pelo SUS
Cor da bengala identifica tipo de deficiência visual; lei prevê fornecimento gratuito pelo SUS Crédito: Imagem gerada pela IA

O Brasil tem cerca de 1,5 milhão de pessoas cegas e outras 4,5 milhões com deficiência visual moderada ou grave, condição conhecida como baixa visão, segundo estimativas do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). De acordo com a entidade, entre 80% e 90% das causas de deficiência visual poderiam ser evitadas ou tratadas com diagnóstico precoce e acompanhamento oftalmológico adequado. Além dos cuidados com a saúde dos olhos, a acessibilidade é um desafio cotidiano para essa população. 

A bengala longa é um instrumento importante para ajudar pessoas com deficiência visual a se locomoverem com mais autonomia e segurança. Também funciona como sinal de identificação, alertando motoristas e pedestres sobre a condição visual de quem a utiliza. A Lei Federal nº 14.951, de 2024, estabeleceu cores específicas para as bengalas longas, de acordo com a condição visual do usuário, e prevê o fornecimento gratuito do instrumento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A medida busca facilitar a identificação das diferentes deficiências visuais e estimular formas adequadas de apoio nos espaços públicos.

Mulher alega cegueira após usar produto de Virginia

Mulher alega cegueira após usar produto de Virginia por Reprodução
Mulher alega cegueira após usar produto de Virginia por Reprodução
Mulher alega cegueira após usar produto de Virginia por Reprodução
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Mulher alega cegueira após usar produto de Virginia por Reprodução

O que significa cada cor de bengala?

  • Branca: destinada a pessoas cegas.
  • Verde: identifica pessoas com baixa visão, também chamada de visão subnormal.
  • Vermelha e branca: destinada a pessoas com surdocegueira.

Segundo a oftalmologista Mayra Leite, do H.Olhos, a cegueira e a baixa visão podem ter diferentes origens e surgir tanto no nascimento quanto ao longo da vida. Em bebês, as causas incluem alterações genéticas, infecções durante a gestação e malformações. Já em adultos, a perda visual pode estar relacionada à progressão de doenças oculares, infecções, traumas graves e fatores como tabagismo e exposição solar sem proteção.

Prevenção começa na infância

A médica destaca que os cuidados com a visão devem começar desde os primeiros dias de vida. O Teste do Olhinho, realizado geralmente ainda na maternidade, é rápido e indolor e utiliza um feixe de luz direcionado à pupila do bebê para identificar alterações que podem indicar doenças oculares graves. O pré-natal adequado também é importante para reduzir o risco de problemas congênitos que afetam a visão.

Ao longo da vida, consultas oftalmológicas regulares ajudam a identificar alterações antes que provoquem danos mais graves. A partir dos 40 anos, aumenta a possibilidade de surgirem doenças oculares associadas à perda visual. Entre as principais causas estão o glaucoma avançado, a retinopatia diabética, a degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e a catarata não tratada.

Como reduzir o risco de perda visual

Cada doença exige medidas específicas de prevenção e acompanhamento. No caso do glaucoma, consultas oftalmológicas periódicas, medição da pressão intraocular e exame de fundo de olho contribuem para a detecção precoce. Para quem já tem a doença, é essencial seguir o tratamento prescrito e manter o acompanhamento médico.

A retinopatia diabética está relacionada ao diabetes e pode comprometer a visão. O controle da glicemia, da pressão arterial e do colesterol é importante para reduzir os riscos. Pessoas com diabetes devem realizar mapeamento de retina com a frequência indicada pelo oftalmologista — em geral, pelo menos uma vez ao ano, conforme orientação médica.

Na degeneração macular relacionada à idade, o envelhecimento é um dos principais fatores de risco. Manter hábitos saudáveis, controlar a pressão arterial e proteger os olhos da radiação ultravioleta são medidas que podem contribuir para a saúde ocular. Já a catarata ocorre quando o cristalino, a lente natural do olho, perde a transparência.

Evitar o tabagismo, moderar o consumo de álcool e usar proteção contra a radiação ultravioleta são cuidados importantes. Colírios, especialmente os que contêm corticoides, só devem ser utilizados com orientação médica. Quando há indicação, a cirurgia substitui o cristalino opaco por uma lente intraocular.

A oftalmologista alerta que essas doenças podem não apresentar sintomas nas fases iniciais. Sem diagnóstico e tratamento oportunos, algumas podem evoluir e causar perda parcial ou total da visão. Por isso, manter consultas regulares e seguir as orientações médicas são medidas fundamentais para preservar a saúde dos olhos.

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